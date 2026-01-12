В Раде предлагают запретить обучение на русском языке в частных школах
Народные депутаты зарегистрировали в Верховной Раде законопроект, которым предлагается запретить частным школам проводить обучение на языке государства-агрессора.
Соответствующий законопроект №14361 обнародован на сайте парламента, передает Цензор.НЕТ.
Документ касается запрета использования в частных учебных заведениях государственного (официального) языка страны, которую Верховная Рада признала агрессором или оккупантом.
Законопроект предусматривает изменения в часть 10 статьи 5 закона "О полном общем среднем образовании". Предлагается установить исключение из действующей нормы, которая позволяет частным школам самостоятельно определять язык обучения.
В пояснительной записке указано, что инициатива соответствует положениям закона "О дошкольном образовании", принятого 6 июня 2024 года, который с 1 января 2025 года уже запрещает использование языка государства-агрессора в частных учреждениях дошкольного образования.
Законопроект направлен на обеспечение согласованности языковой политики на всех уровнях образования.
Документ предусматривает, что в случае принятия он вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
Среди авторов законопроекта - народные депутаты Наталья Пипа (фракция "Голос"), Игорь Гузь (группа "За будущее") и Владимир Вятрович ("Европейская солидарность").
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Це означає, що Стефанчук навіть не буде вносити його до порядку денного.
Якщо цей законопроект все ж таки буде поставлено на голосування, то ми всі маємо шанс почути від Стефанчука: "Прошу визначитися і проголосувати"(Слуги Народу тиснуть "проти").
Слуги Народу тиснуть кнопку "за", лише після команди від Стефанчука: "Прошу підтримати та проголосувати".
🐶 Павлова мля😂
Дивно.