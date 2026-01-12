В Раде предлагают запретить обучение на русском языке в частных школах

Народные депутаты зарегистрировали в Верховной Раде законопроект, которым предлагается запретить частным школам проводить обучение на языке государства-агрессора.

Соответствующий законопроект №14361 обнародован на сайте парламента.

Документ касается запрета использования в частных учебных заведениях государственного (официального) языка страны, которую Верховная Рада признала агрессором или оккупантом.

Законопроект предусматривает изменения в часть 10 статьи 5 закона "О полном общем среднем образовании". Предлагается установить исключение из действующей нормы, которая позволяет частным школам самостоятельно определять язык обучения.

В пояснительной записке указано, что инициатива соответствует положениям закона "О дошкольном образовании", принятого 6 июня 2024 года, который с 1 января 2025 года уже запрещает использование языка государства-агрессора в частных учреждениях дошкольного образования.

Законопроект направлен на обеспечение согласованности языковой политики на всех уровнях образования.

Документ предусматривает, что в случае принятия он вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Среди авторов законопроекта - народные депутаты Наталья Пипа (фракция "Голос"), Игорь Гузь (группа "За будущее") и Владимир Вятрович ("Европейская солидарность").

