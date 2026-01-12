РУС
1 287 29

В Раде предлагают запретить обучение на русском языке в частных школах

язык,русский

Народные депутаты зарегистрировали в Верховной Раде законопроект, которым предлагается запретить частным школам проводить обучение на языке государства-агрессора.

Соответствующий законопроект №14361 обнародован на сайте парламента, передает Цензор.НЕТ.

Документ касается запрета использования в частных учебных заведениях государственного (официального) языка страны, которую Верховная Рада признала агрессором или оккупантом.

Законопроект предусматривает изменения в часть 10 статьи 5 закона "О полном общем среднем образовании". Предлагается установить исключение из действующей нормы, которая позволяет частным школам самостоятельно определять язык обучения.

В пояснительной записке указано, что инициатива соответствует положениям закона "О дошкольном образовании", принятого 6 июня 2024 года, который с 1 января 2025 года уже запрещает использование языка государства-агрессора в частных учреждениях дошкольного образования.

Законопроект направлен на обеспечение согласованности языковой политики на всех уровнях образования.

Документ предусматривает, что в случае принятия он вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Среди авторов законопроекта - народные депутаты Наталья Пипа (фракция "Голос"), Игорь Гузь (группа "За будущее") и Владимир Вятрович ("Европейская солидарность").

Автор: 

ВР (29522) школа (3090) русский язык (618)
Топ комментарии
+11
"Руzкій язик" - засіб спілкування алкодегенератів, злочинців та дебілів. В побуті складається переважно з брудної лайки. Решта слів іноземного походження.
12.01.2026 13:01 Ответить
+9
А заборонити послідовникам міндича переправляти двушки в москву можете? І до речі, вони чистою кацапською мовою в перехопленні повідомлень спілкувалися, може теж забороните?
12.01.2026 12:59 Ответить
+8
Савинособача комусь потрібна окрім свинособак?
12.01.2026 13:05 Ответить
А заборонити послідовникам міндича переправляти двушки в москву можете? І до речі, вони чистою кацапською мовою в перехопленні повідомлень спілкувалися, може теж забороните?
12.01.2026 12:59 Ответить
Те святе! По те ще річи не йде !
12.01.2026 13:16 Ответить
Кацап?
12.01.2026 13:49 Ответить
Це вони показують що знають іноземну мову , інакше як би вони зрозуміли лошадь ху...ла - " дебили ***.... "
12.01.2026 13:53 Ответить
не можна забороняти рускій язиг доки Міндіч нє сідіт!!!
12.01.2026 14:40 Ответить
"Руzкій язик" - засіб спілкування алкодегенератів, злочинців та дебілів. В побуті складається переважно з брудної лайки. Решта слів іноземного походження.
12.01.2026 13:01 Ответить
ти з російською руський не перплутав, як зеленьгський?
12.01.2026 13:31 Ответить
Савинособача комусь потрібна окрім свинособак?
12.01.2026 13:05 Ответить
Години півтори тут не був і бачу шо пердолить тут узькошелепний по повній.
12.01.2026 14:43 Ответить
Серед авторів цього законопроекту ні одного представника від "слуги народу".
Це означає, що Стефанчук навіть не буде вносити його до порядку денного.
Якщо цей законопроект все ж таки буде поставлено на голосування, то ми всі маємо шанс почути від Стефанчука: "Прошу визначитися і проголосувати"(Слуги Народу тиснуть "проти").
Слуги Народу тиснуть кнопку "за", лише після команди від Стефанчука: "Прошу підтримати та проголосувати".
🐶 Павлова мля😂
12.01.2026 13:09 Ответить
І кому цей законопроект зараз вигідний? ТІЛЬКИ путіну!
12.01.2026 14:32 Ответить
Забороняйте, давно треба. На можливі кукуріки з боку ЄС можна хабити *** допоки нас туди ще не прийняли.
12.01.2026 13:09 Ответить
Так звана росмова не є мова. Це є нарєчіє, яке створив пєцька сифилітик для того, щоб завойовані мокшенські племена моглі розумітися між собою в 1721 році. Це нарєчіє привело війну в Україну, бо ***** прийшов війною в Україну звільняти рускоговорящіх.
12.01.2026 13:13 Ответить
Це треба було зробити давно.
12.01.2026 13:14 Ответить
Хто цькує, нас за мову вбивають, я все життя був російськомовним, но з початку війни перейшов на мову своїх громадян. А дітей ще в 91 році перевів в українську школу, зараз вони мені вдячні
12.01.2026 13:48 Ответить
А шо, до сих пір є такі школи?! Ніхера собі!
12.01.2026 13:20 Ответить
Пішов н@фуй смердючий кацап зі своїм узкім нерєчієм
12.01.2026 13:55 Ответить
Невже ще є такі дурні що вивчають на мові ху....лостану своїх дітей. Це мабуть із категорії ждунов, таких треба вивчати правоохоронцям, бо з цих валянок і з'являються навідники ракет, підпалювачі, та інша мерзота. А що чекає їх нащадків, інститут, тільки в ху.... лостані, робота, тільки некваліфікована. Мабуть мозочка немає
12.01.2026 13:43 Ответить
А ви не дивилися репортаж "слідства.інфо"????
Дивно.
12.01.2026 13:57 Ответить
Досі таке є!?!?!? Не можу повірити..
12.01.2026 13:46 Ответить
Я проти. Як ми тоді будемо допитувати москалів?
12.01.2026 14:25 Ответить
Які тут прямо бойові патріоти! У мого сина три однокласника в Дніпрі (переівжно російськомовні) добровільно пашли у ЗСУ і воюють на найбільш гарячих напрямках і нагородами всі нагороджені. І таких тисячі! Треба їх звільнити? Місцеві непримиренні патріоти їх замінять?! ФСБ росії - спонсор цього законопроекту!
12.01.2026 14:31 Ответить
 
 