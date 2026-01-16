В Киеве продлили зимние каникулы в школах до 1 февраля
В Киеве продлили зимние каникулы в учреждениях общего среднего образования до 1 февраля 2026 года.
Об этом сообщил первый вице-премьер-министр - министр энергетики Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Решение приняли на фоне чрезвычайной ситуации в энергосистеме Украины.
Ранее Министерство образования и науки Украины заявило о продлении каникул и возможном переходе учебных заведений на дистанционный формат обучения или временном прекращении очного образовательного процесса до конца января.
"Из-за последствий чрезвычайной ситуации правительство приняло решение о временном прекращении образовательного процесса в очной форме в учреждениях дошкольного, общего среднего, профессионального, специального предвысшего и высшего образования в зависимости от ситуации с безопасностью в регионе", - говорится в заявлении МОН.
В министерстве отметили, что исполнительные органы власти и областные военные администрации должны принять меры по организации дистанционного обучения или продлению каникул.
Отдельно в МОН подчеркнули, что Киевская городская государственная администрация должна продлить или ввести зимние каникулы в столичных школах до 1 февраля 2026 года.
В то же время учреждения дошкольного образования Киева будут принимать решение о режиме работы индивидуально, с учетом ситуации с безопасностью.
Что предшествовало?
- Напомним, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что еще накануне массированной российской атаки на столицу информировал правительство о возможных рисках для критической инфраструктуры и предлагал создать совместный штаб реагирования.
- По словам городского головы, после удара 9 января координации действий между центральной властью и городской администрацией не произошло. Создание общенационального штаба было объявлено только позже, уже после масштабных повреждений энергетической инфраструктуры.
що ж ти
іграшкироботу у Оксенчика забрав?
це ж МОН має
школярам приносити радістьканікули продовжувати
може він цілий рік бороду не косив саме для того, щоб вийти зараз і "Хо-хо-хо... любі школяри і школярки, а у мене для вас подарунок - безкоштовні канікули (мерзніть вдома малі засранці аж до лютого)"
Шми-Галя, ти ж міністр енергетики, якого пуйла тебе в освіту понесло?
Шмигаль на всі руки, голова чергового їм же створеного штабу!
Цей штаб героїчно долає пройоби прем'єра шмигаля.
Нічого страшного, що дітям нема де поїсти погрітися та сховатися від ракет.