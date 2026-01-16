В Киеве продлили зимние каникулы в школах до 1 февраля

В Киеве продлили зимние каникулы в учреждениях общего среднего образования до 1 февраля 2026 года.

Об этом сообщил первый вице-премьер-министр - министр энергетики Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Решение приняли на фоне чрезвычайной ситуации в энергосистеме Украины.

Ранее Министерство образования и науки Украины заявило о продлении каникул и возможном переходе учебных заведений на дистанционный формат обучения или временном прекращении очного образовательного процесса до конца января.

"Из-за последствий чрезвычайной ситуации правительство приняло решение о временном прекращении образовательного процесса в очной форме в учреждениях дошкольного, общего среднего, профессионального, специального предвысшего и высшего образования в зависимости от ситуации с безопасностью в регионе", - говорится в заявлении МОН.

В министерстве отметили, что исполнительные органы власти и областные военные администрации должны принять меры по организации дистанционного обучения или продлению каникул.

Отдельно в МОН подчеркнули, что Киевская городская государственная администрация должна продлить или ввести зимние каникулы в столичных школах до 1 февраля 2026 года.

В то же время учреждения дошкольного образования Киева будут принимать решение о режиме работы индивидуально, с учетом ситуации с безопасностью.

Что предшествовало?

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что еще накануне массированной российской атаки на столицу информировал правительство о возможных рисках для критической инфраструктуры и предлагал создать совместный штаб реагирования.

По словам городского головы, после удара 9 января координации действий между центральной властью и городской администрацией не произошло. Создание общенационального штаба было объявлено только позже, уже после масштабных повреждений энергетической инфраструктуры.

