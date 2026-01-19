РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
17687 посетителей онлайн
Новости Фото Удары по энергетике
1 996 8

Последствия удара РФ по энергообъекту ДТЭК в Одессе: разрушения значительные, обесточены более 30 тыс. абонентов

Ночью враг значительно повредил энергетический объект ДТЭК в Одессе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Есть отключение электроэнергии

Как отмечается, из-за обстрелов без электроснабжения пока остаются 30,8 тыс. семей.

"Разрушения значительные и ремонтные работы потребуют длительного времени, чтобы вернуть оборудование в рабочее состояние", - говорится в сообщении.

Энергетики работают на месте, разбирают завалы. Далее начнутся ремонты.

энергетический объект в Одессе после обстрела
"Первоочередная задача - восстановить питание объектов критической инфраструктуры, чтобы дать тепло и воду в дома", - добавили в ДТЭК.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что российский БПЛА ударил по дому в Одесской области, повреждена энергетическая инфраструктура.

Автор: 

Одесса (8095) энергетика (3424) ДТЭК (611)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зеля, так де блекаут в моцкві? Де твої 3000 фламіндічей?
показать весь комментарий
19.01.2026 10:35 Ответить
Самый глупый из вас купит полный набор бухарского еврея - халат, подбитый ватой и шапку, отороченную шакалом..."
Самый умный из нас вспомнит.
1. Очі що бачили.
2. Рожеві Фламінго.
3. Двушечеу на Москву.
и соберет все лайки.
показать весь комментарий
19.01.2026 11:36 Ответить
Сукі расіянськи.

До речі, одеськи ********, як оно вам? Худе не стало? Пасматрелі? Ржоте?
показать весь комментарий
19.01.2026 10:40 Ответить
Та зеблани виїхали...

Он потім нам наголосують, причмарені..
показать весь комментарий
19.01.2026 10:42 Ответить
Слів не підбереш відносно верховного гівнокомандувача ЗЕленського.Окрім статистики,висловлювання співчуття,подяки ремонтним бригадам,нічого навіть і натяку нема що було обіцяно.А було те що сам казав:"путін розуміє тільки силу",ще обіцяв асиметричні відповіді,і помсту.
Ми розхльобуємо ту помилку яку здійснили 2019 року,обрав Голобородька.
показать весь комментарий
19.01.2026 10:42 Ответить
Така подяка "Слуг" - «Слуги» заблокували рішення бюджетної комісії Київради про допомогу киянам та комунальникам, які ініціювала «Євросолідарність»
показать весь комментарий
19.01.2026 10:50 Ответить
Як і ППО.
показать весь комментарий
19.01.2026 10:52 Ответить
 
 