Последствия удара РФ по энергообъекту ДТЭК в Одессе: разрушения значительные, обесточены более 30 тыс. абонентов

Ночью враг значительно повредил энергетический объект ДТЭК в Одессе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.

Есть отключение электроэнергии

Как отмечается, из-за обстрелов без электроснабжения пока остаются 30,8 тыс. семей.

"Разрушения значительные и ремонтные работы потребуют длительного времени, чтобы вернуть оборудование в рабочее состояние", - говорится в сообщении.

Энергетики работают на месте, разбирают завалы. Далее начнутся ремонты.

"Первоочередная задача - восстановить питание объектов критической инфраструктуры, чтобы дать тепло и воду в дома", - добавили в ДТЭК.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что российский БПЛА ударил по дому в Одесской области, повреждена энергетическая инфраструктура.

