Последствия удара РФ по энергообъекту ДТЭК в Одессе: разрушения значительные, обесточены более 30 тыс. абонентов
Ночью враг значительно повредил энергетический объект ДТЭК в Одессе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.
Есть отключение электроэнергии
Как отмечается, из-за обстрелов без электроснабжения пока остаются 30,8 тыс. семей.
"Разрушения значительные и ремонтные работы потребуют длительного времени, чтобы вернуть оборудование в рабочее состояние", - говорится в сообщении.
Энергетики работают на месте, разбирают завалы. Далее начнутся ремонты.
"Первоочередная задача - восстановить питание объектов критической инфраструктуры, чтобы дать тепло и воду в дома", - добавили в ДТЭК.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что российский БПЛА ударил по дому в Одесской области, повреждена энергетическая инфраструктура.
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Самый глупый из вас купит полный набор бухарского еврея - халат, подбитый ватой и шапку, отороченную шакалом..."Самый умный из нас вспомнит.
1. Очі що бачили.
2. Рожеві Фламінго.
3. Двушечеу на Москву.
и соберет все лайки.
До речі, одеськи ********, як оно вам? Худе не стало? Пасматрелі? Ржоте?
Он потім нам наголосують, причмарені..
Ми розхльобуємо ту помилку яку здійснили 2019 року,обрав Голобородька.