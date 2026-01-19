Российский БПЛА ударил по дому в Одесской области: повреждена энергетическая инфраструктура

Российские войска ночью атаковали Одесскую область ударными беспилотниками.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер.

Подробности

В результате российских ударов повреждены жилая, энергетическая и газовая инфраструктуры.

Известно об одном пострадавшем.

Последствия

"В Одесском районе беспилотник попал в многоэтажный жилой дом. Повреждены две квартиры, фасад здания, остекление, частный транспорт, припаркованный рядом.

Кроме того, зафиксированы повреждения на территории объекта критической инфраструктуры", - отметил глава области.

В настоящее время продолжается ликвидация последствий атаки.

