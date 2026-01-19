РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14843 посетителя онлайн
Новости Фото Обстрелы Одесчины
2 186 2

Российский БПЛА ударил по дому в Одесской области: повреждена энергетическая инфраструктура

Российские войска ночью атаковали Одесскую область ударными беспилотниками.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

В результате российских ударов повреждены жилая, энергетическая и газовая инфраструктуры. 

Известно об одном пострадавшем.

Читайте также: Россия пытается нанести ущерб украинским АЭС, - Зеленский

Последствия

Одесском районе беспилотник попал в многоэтажный жилой дом. Повреждены две квартиры, фасад здания, остекление, частный транспорт, припаркованный рядом.

Кроме того, зафиксированы повреждения на территории объекта критической инфраструктуры", - отметил глава области.

В настоящее время продолжается ликвидация последствий атаки.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Повреждены газопровод и инфраструктура: Рашисты атаковали Днепропетровскую область беспилотниками

Обстрел Одесской области 19 января: что известно о последствиях?
Обстрел Одесской области 19 января: что известно о последствиях?
Обстрел Одесской области 19 января: что известно о последствиях?
Обстрел Одесской области 19 января: что известно о последствиях?
Обстрел Одесской области 19 января: что известно о последствиях?

Обстрел Одесской области 19 января: что известно о последствиях?
Обстрел Одесской области 19 января: что известно о последствиях?
Обстрел Одесской области 19 января: что известно о последствиях?

Автор: 

обстрел (32321) Одесская область (4270) Одесский район (572)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А куди вдарив український БпЛА цієї ночі
показать весь комментарий
19.01.2026 07:55 Ответить
Ворог нищить Україну ,нищить інфраструктуру і енергетику ,відповіді по рашиських чортах немає ,особливо це помітно після обезголовлення СБУ ,ось такий в нас стратег при владі.
показать весь комментарий
19.01.2026 09:13 Ответить
 
 