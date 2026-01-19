Пошкоджено газогін та інфраструктуру: Рашисти атакували Дніпропетровщину безпілотниками
У ніч на 19 січня російські війська били по Дніпропетровській області безпілотниками.
Про це повідомив глава ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Так, під ударом ворога був Синельниківський район - Миколаївська, Васильківська, Іларіонівська та Раївська громади.
"Пошкоджені інфраструктура, транспортні засоби, газогін. Зайнялася будівля, що не експлуатувалася. Нікопольщину російська армія обстрілювала з артилерії. Поцілила по Покровській громаді.
Загиблих і постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.
Також сили ППО на Дніпропетровщині знешкодили 8 безпілотників.
Забули пароль або логін? Відновити пароль