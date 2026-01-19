Пошкоджено газогін та інфраструктуру: Рашисти атакували Дніпропетровщину безпілотниками

У ніч на 19 січня російські війська били по Дніпропетровській області безпілотниками.

Про це повідомив глава ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Так, під ударом ворога був Синельниківський район - Миколаївська, Васильківська, Іларіонівська та Раївська громади.

"Пошкоджені інфраструктура, транспортні засоби, газогін. Зайнялася будівля, що не експлуатувалася. Нікопольщину російська армія обстрілювала з артилерії. Поцілила по Покровській громаді.



Загиблих і постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

Також сили ППО на Дніпропетровщині знешкодили 8 безпілотників.

