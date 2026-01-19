Поврежден газопровод и инфраструктура: Рашисты атаковали Днепропетровскую область беспилотниками

В ночь на 19 января российские войска наносили удары по Днепропетровской области с помощью беспилотников.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Так, под ударом врага оказался Синельниковский район - Николаевская, Васильковская, Иларионовская и Раевская громады.

"Повреждены инфраструктура, транспортные средства, газопровод. Загорелось здание, которое не эксплуатировалось. Никопольский район российская армия обстреливала из артиллерии. Попала по Покровской громаде.



Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Также силы ПВО в Днепропетровской области обезвредили 8 беспилотников.

