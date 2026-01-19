РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10035 посетителей онлайн
Новости Обстрелы Днепропетровщины
800 0

Поврежден газопровод и инфраструктура: Рашисты атаковали Днепропетровскую область беспилотниками

Обстрел в ночь на 21 февраля. Сколько целей сбила ПВО

В ночь на 19 января российские войска наносили удары по Днепропетровской области с помощью беспилотников.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

Так, под ударом врага оказался Синельниковский район - Николаевская, Васильковская, Иларионовская и Раевская громады.

"Повреждены инфраструктура, транспортные средства, газопровод. Загорелось здание, которое не эксплуатировалось. Никопольский район российская армия обстреливала из артиллерии. Попала по Покровской громаде.

Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Также силы ПВО в Днепропетровской области обезвредили 8 беспилотников.

Читайте: Враг атаковал Запорожье и район: двое раненых, есть повреждения

Автор: 

обстрел (31388) Днепропетровская область (4870)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 