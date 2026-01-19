Російський БпЛА вдарив по будинку на Одещині: пошкоджено енергетичну інфраструктуру

Російські війська вночі атакували Одеську область ударними безпілотниками.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив глава ОВА Олег Кіпер.

Подробиці

Внаслідок російських ударів пошкоджено житлову, енергетичну та газову інфраструктури.

Відомо про одну постраждалу особу.

Наслідки

"В Одеському районі безпілотник влучив у багатоповерховий житловий будинок. Пошкоджено дві квартири, фасад будівлі, скління, приватний транспорт, припаркований поруч.

Крім того, зафіксовано пошкодження на території об'єкта критичної інфраструктури", - зазначив очільник області.

Нараз триває ліквідація наслідків атаки.

