Наслідки удару РФ по енергооб’єкту ДТЕК в Одесі: руйнування значні, знеструмлено понад 30 тис. абонентів

Вночі ворог значно пошкодив енергетичний обʼєкт ДТЕК в Одесі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.

Є знеструмлення

Як зазначається, через обстріли без електропостачання наразі залишаються 30,8 тис. родин.

"Руйнування значні і ремонтні роботи потребують тривалого часу, щоб повернути обладнання до працездатного стану", - йдеться у повідомленні.

Енергетики працюють на місці, розбирають завали. Далі почнуться ремонти.

Також читайте: Шмигаль доручив "Укренерго" зменшити тривалість відключень світла там, де ситуація найскладніша: які заходи можливі?









"Першочергове завдання - відновити живлення обʼєктів критичної інфраструктури, щоб дати тепло та воду в домівки", - додали в ДТЕК.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що російський БпЛА вдарив по будинку на Одещині, пошкоджено енергетичну інфраструктуру.

Також читайте: Ситуація в енергосистемі змінилася, відключення можуть тривати понад 16 годин, - YASNO