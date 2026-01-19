Наслідки удару РФ по енергооб’єкту ДТЕК в Одесі: руйнування значні, знеструмлено понад 30 тис. абонентів
Вночі ворог значно пошкодив енергетичний обʼєкт ДТЕК в Одесі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.
Є знеструмлення
Як зазначається, через обстріли без електропостачання наразі залишаються 30,8 тис. родин.
"Руйнування значні і ремонтні роботи потребують тривалого часу, щоб повернути обладнання до працездатного стану", - йдеться у повідомленні.
Енергетики працюють на місці, розбирають завали. Далі почнуться ремонти.
"Першочергове завдання - відновити живлення обʼєктів критичної інфраструктури, щоб дати тепло та воду в домівки", - додали в ДТЕК.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що російський БпЛА вдарив по будинку на Одещині, пошкоджено енергетичну інфраструктуру.
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ми розхльобуємо ту помилку яку здійснили 2019 року,обрав Голобородька.