Зеленський провів нараду щодо енергетики: Визначено окремі завдання для СБУ
Президент Володимир Зеленський провів нараду щодо питань енергетики у регіонах, де наразі найскладніша ситуація.
Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Київ та область, зокрема Біла Церква, Васильків, Бориспіль, також Харків та область, Запоріжжя, міста Дніпровщини – Дніпро, Кривий Ріг, Чернігів та область, Сумщина, Одеса та область. Для Києва залучені додаткові ремонтні бригади з інших регіонів, допомагають працівники Укрзалізниці та інших державних компаній", - йдеться в повідомленні.
За словами Зеленського, міністр енергетики Шмигаль доповів щодо темпів відновлення та конкретних заходів для стабілізації енергосистеми.
Глава Міноборони Федоров доповів щодо обсягів постачання дронів-перехоплювачів і реальної ситуації зі збиттям російських дронів.
"Визначені обсяги постачання будуть дотримані", - зазначив глава держави.
"Командувач Повітряних сил ЗСУ доповів щодо системи протидії "шахедам" – разом із міністром оборони реалізують трансформацію цієї системи.
Міністр внутрішніх справ доповів щодо постачання додаткових генераторів і сформованого запасу обладнання. Дякую всім партнерам, які реально допомагають. Визначені окремі завдання для Служби безпеки України", - підсумував президент.
