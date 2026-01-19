Зеленський провів нараду щодо енергетики: Визначено окремі завдання для СБУ

Президент Володимир Зеленський провів нараду щодо питань енергетики у регіонах, де наразі найскладніша ситуація.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Київ та область, зокрема Біла Церква, Васильків, Бориспіль, також Харків та область, Запоріжжя, міста Дніпровщини – Дніпро, Кривий Ріг, Чернігів та область, Сумщина, Одеса та область. Для Києва залучені додаткові ремонтні бригади з інших регіонів, допомагають працівники Укрзалізниці та інших державних компаній", - йдеться в повідомленні.

За словами Зеленського, міністр енергетики Шмигаль доповів щодо темпів відновлення та конкретних заходів для стабілізації енергосистеми.

Глава Міноборони Федоров доповів щодо обсягів постачання дронів-перехоплювачів і реальної ситуації зі збиттям російських дронів.

"Визначені обсяги постачання будуть дотримані", - зазначив глава держави.

"Командувач Повітряних сил ЗСУ доповів щодо системи протидії "шахедам" – разом із міністром оборони реалізують трансформацію цієї системи.

Міністр внутрішніх справ доповів щодо постачання додаткових генераторів і сформованого запасу обладнання. Дякую всім партнерам, які реально допомагають. Визначені окремі завдання для Служби безпеки України", - підсумував президент.

Зеленський Володимир (27586) енергетика (3731)
19.01.2026 14:01 Відповісти
Тоб то, прставив СБУ завлання повернути до країни Міндіча з Цукерманом шоб вони відповили за свої злочини у галузі енергетіки?
19.01.2026 13:59 Відповісти
Підар
19.01.2026 14:06 Відповісти
Не сказав, де Баканов?
19.01.2026 13:54 Відповісти
Баканов і кулініч, відновлюють тепло та електрику в домівках Українців, з гончаруком, дубілєтом, даниловим та купою заброньованих держсекретарів з Секретаріату КМУ і ЦОВВ та посадовцями категорії «А» і «Б», що НІЧОГО не зробили на посадах, щоб такого не сталося в Українців!! Але записи собі у трудові книжки, вони уже зробили з кадровиками, щоб Українці, їм ще і гроші свої платили, за злочини вчинені цими особами!?!?
Генпрокурори знають про ці злочини, але їм же за мовчання дали корупційні гроші та посади!!
19.01.2026 14:47 Відповісти
19.01.2026 13:59 Відповісти
А мене банили на цензорі за те, що написав яку зеля харю від'їв під час війни.
19.01.2026 14:08 Відповісти
Мене по декілька разів на тиждень банять, що ж поробиш. Є тут деякі доброзичливці, що адмінам підстукують...
19.01.2026 14:33 Відповісти
Та то його від мівіни рознесло.Воно ж цілими днями її гризе і водою з під крана запиває.Все про бідний нарід думає.
19.01.2026 14:44 Відповісти
Десь так вигляджає "жмурик" у канаві на другому тижні...
19.01.2026 15:57 Відповісти
Підар
19.01.2026 14:06 Відповісти
і успіхи вже помітні! так подача світла, в порівнянні з 21 грудня 2025 року, спільними зусиллями вже збільшена на півгодини! над збільшенням подачі тепла - уряд працює, але обіцяє 21 червня, досягти максимуму в його постачанні. світла також. проміжний термін 21 березня, світла будуть подавати рівно стільки, скільки і темряви з проміжними досягненнями по теплу! решту покращань кожного дня, кожний теж буде відчувати на своїй, вже мабуть десь шостій шкурі.
19.01.2026 14:11 Відповісти
Соромно читати: "Зеленський провів нараду"
Що може це гуняве недоробло провести... сором.
19.01.2026 14:28 Відповісти
Зеленський з єрмаком, з 2019 року, усіляко знищували потенціал України щодо протистояння московітам ******, а у 2026 році, вони почали танці на костях убитих Українців, щоб їх оживити?!?!?
19.01.2026 14:39 Відповісти
19.01.2026 15:06 Відповісти
19.01.2026 15:46 Відповісти
Срака місту.
19.01.2026 15:58 Відповісти
А єрмака з собою беруть?
19.01.2026 22:13 Відповісти
Патужна срака
19.01.2026 16:13 Відповісти
Що то Зеленскій відволікає СБУ від стрижки бізнесу? Чи це звичне відволікання лохторату імітацією діяльності?
19.01.2026 17:26 Відповісти
Усі відзвітували... усьо харашо!.. усі задоволені, включно з т.з. президентом... попиз*іли... розійшлися...
Копія цього нікчемного сходняку--партзбори при совдєпії на якійсь взуттєвій фабриці...
Блть, ненавиджу цих під@рів-*****болів!!!
П.С. Не забувайте; окрім того, вони ше й крадуть у Держави під час війни.
19.01.2026 17:32 Відповісти
Міністр внутрішніх справ яким боком до генераторів?
19.01.2026 18:56 Відповісти
 
 