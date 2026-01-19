Киев заказал мини-электростанции в 2024 году, с тех пор о них ничего не слышно, - СМИ
В 2024 году Киев провел тендер на закупку 15 комплектов новых когенерационных установок на сумму более 1 млрд грн, однако о них до сих пор ничего не слышно.
Об этом говорится в материале Texty.org, передает Цензор.НЕТ.
Когенерационные установки
Это такие компактные мини-электростанции, которые могут одновременно производить электричество и тепло из топлива, преимущественно природного газа.
Они могут давать резервную энергию даже тогда, когда крупные энергосистемы не выдерживают ударов. Также их даже можно спрятать под землю.
Еще в ноябре 2024 года в столице появилась первая когенерационная газопоршневая установка мощностью 1,5 МВт. Оборудование установили с помощью USAID и Проекта энергетической безопасности.
Энергетическое восстановление
В мае 2024 года Киевский городской совет принял концепцию "Энергетическое восстановление: путь к распределенной когенерации". Речь шла о развитии в столице локальных источников комбинированного производства тепла и электроэнергии, более широком использовании альтернативных источников энергии.
В том же году КП "Киевтеплоэнерго" определило словацкую компанию победителем тендера на закупку 15 комплектов новых когенерационных установок общей мощностью 60,5 МВт
Ожидаемая стоимость - 1,2 млрд грн. Все оборудование планировали поставить до конца 2025 года. Город должен был внести 30% предоплаты, а остальные 70% после уведомления о готовности к отгрузке.
Авторы материала отмечают, что если бы эти установки удалось подключить на важнейших направлениях, то ситуация была бы не такой критической, как сегодня в некоторых столичных районах, в частности на левом берегу.
Тишина
Осенью прошлого года в СМИ сообщали, что якобы до конца 2025 года их должны были установить, однако на этом почти все.
Журналисты обратились с запросом в КГГА относительно дальнейшей судьбы установок и пока ждут ответа.
"Таких установок Киев мог бы себе позволить значительно больше. Да, их долго делать и трудно устанавливать. Но, похоже, даже не было попыток подготовить энергоструктуру города к вполне предсказуемым обстрелам и создать сеть небольших альтернативных источников энергии.
И городские власти не имели и не имеют даже приблизительного понимания приоритетности расходов в столице.
Конечно, сумма в 1 млрд грн - это действительно много. Но у города есть ресурсы, чтобы обеспечить себе значительно большую распределенную генерацию, чем на 60 МВт. И речь идет не только о перенаправлении средств из каких-то "судьбоносных" и "вечных" проектов типа "метро на Виноградарь", - пишут авторы.
Они отмечают, что на конец 2024 года были существенные остатки средств в бюджете столицы - почти 13 млрд грн. Если бы эти средства направили на строительство новой распределенной мощности, то закрыли бы примерно половину всех потребностей города в электроэнергии.
Издание подытоживает, что за недостаточную подготовку к российским ударам, которые привели к блэкаутам в Киеве и других украинских городах, в равной степени ответственны как местные власти (особенно в городах с большими бюджетами), так и правительство и президент, который формирует кадровую политику и вектор действий правительства.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Видання підсумовує, що за недостатню підготовку до російських ударів, які спричинили блекаути в Києві та інших українських містах, рівноцінно відповідальні як місцева влада (особливо в містах із великими бюджетами), так і уряд та президент, який формує кадрову політику та вектор дій уряду.
Президент не відповідальний, він безвідповідальний )
Просто можна в гаражі скдепати, палива не треба ніякого, а якщо на заводі то запросто. Продаватись будуть як булочки бо грітись всім треба як їсти. По селах люди можуть понаставити коло хат і грітись даром. Для обігріву не треба якісного струму - частота, напруга, стабілізація.