3 943 39

Киев заказал мини-электростанции в 2024 году, с тех пор о них ничего не слышно, - СМИ

Когенерационные установки в Киеве: где они?

В 2024 году Киев провел тендер на закупку 15 комплектов новых когенерационных установок на сумму более 1 млрд грн, однако о них до сих пор ничего не слышно.

Об этом говорится в материале Texty.org, передает Цензор.НЕТ.

Когенерационные установки

Это такие компактные мини-электростанции, которые могут одновременно производить электричество и тепло из топлива, преимущественно природного газа.

Они могут давать резервную энергию даже тогда, когда крупные энергосистемы не выдерживают ударов. Также их даже можно спрятать под землю.

Еще в ноябре 2024 года в столице появилась первая когенерационная газопоршневая установка мощностью 1,5 МВт. Оборудование установили с помощью USAID и Проекта энергетической безопасности.

Энергетическое восстановление

В мае 2024 года Киевский городской совет принял концепцию "Энергетическое восстановление: путь к распределенной когенерации". Речь шла о развитии в столице локальных источников комбинированного производства тепла и электроэнергии, более широком использовании альтернативных источников энергии.

В том же году КП "Киевтеплоэнерго" определило словацкую компанию победителем тендера на закупку 15 комплектов новых когенерационных установок общей мощностью 60,5 МВт

Ожидаемая стоимость - 1,2 млрд грн. Все оборудование планировали поставить до конца 2025 года. Город должен был внести 30% предоплаты, а остальные 70% после уведомления о готовности к отгрузке.

Авторы материала отмечают, что если бы эти установки удалось подключить на важнейших направлениях, то ситуация была бы не такой критической, как сегодня в некоторых столичных районах, в частности на левом берегу.

Тишина

Осенью прошлого года в СМИ сообщали, что якобы до конца 2025 года их должны были установить, однако на этом почти все.

Журналисты обратились с запросом в КГГА относительно дальнейшей судьбы установок и пока ждут ответа.

"Таких установок Киев мог бы себе позволить значительно больше. Да, их долго делать и трудно устанавливать. Но, похоже, даже не было попыток подготовить энергоструктуру города к вполне предсказуемым обстрелам и создать сеть небольших альтернативных источников энергии.

И городские власти не имели и не имеют даже приблизительного понимания приоритетности расходов в столице.

Конечно, сумма в 1 млрд грн - это действительно много. Но у города есть ресурсы, чтобы обеспечить себе значительно большую распределенную генерацию, чем на 60 МВт. И речь идет не только о перенаправлении средств из каких-то "судьбоносных" и "вечных" проектов типа "метро на Виноградарь", - пишут авторы.

Они отмечают, что на конец 2024 года были существенные остатки средств в бюджете столицы - почти 13 млрд грн. Если бы эти средства направили на строительство новой распределенной мощности, то закрыли бы примерно половину всех потребностей города в электроэнергии.

Издание подытоживает, что за недостаточную подготовку к российским ударам, которые привели к блэкаутам в Киеве и других украинских городах, в равной степени ответственны как местные власти (особенно в городах с большими бюджетами), так и правительство и президент, который формирует кадровую политику и вектор действий правительства.

Автор: 

Топ комментарии
+6
Дайте вгадаю, десь в Кончезаспі і Буковелі вони стоять і підігрівають сауни і воду в басейнах?
показать весь комментарий
19.01.2026 11:47 Ответить
+6
зелені ПОТВОРИ: спитайте у міндіча за це буде відповідь
показать весь комментарий
19.01.2026 11:48 Ответить
+6
Що значить "Київ замовив"?! У Києві,для чогось,створена так звана ВЦА кимось чи чимось очолювана!
показать весь комментарий
19.01.2026 11:50 Ответить
вобшим - пшик
показать весь комментарий
19.01.2026 11:36 Ответить
головне шо фінансування все зросходували ))
показать весь комментарий
19.01.2026 11:41 Ответить
Ну-да...Як літом - так "тіхо в лєс", як зимою - "забирайтеся на дачі, тобто в ліс"
показать весь комментарий
19.01.2026 11:50 Ответить
Я вибачаюсь, а осьце інтернет видання тай і ви, можите якось документально цю інфу підтвердити?
показать весь комментарий
19.01.2026 12:28 Ответить
"Щоб з'явилася гаряча вода-її треба підігріти!" - В.Кличко!
показать весь комментарий
19.01.2026 11:43 Ответить
Щоб з"явилася гаряча вода - треба щоб працювала гаряча лінія
показать весь комментарий
19.01.2026 12:01 Ответить
Щоб горяча вода не зникла у 2026 році треба було шоб у 2019 році працювали мізгі у тіх хто прийшов на виборчи ділянки.
показать весь комментарий
19.01.2026 12:30 Ответить
Це ж не Київ замовив, у замовника є призведе та посада.
показать весь комментарий
19.01.2026 11:44 Ответить
Ляп трусами по болоті.
Видання підсумовує, що за недостатню підготовку до російських ударів, які спричинили блекаути в Києві та інших українських містах, рівноцінно відповідальні як місцева влада (особливо в містах із великими бюджетами), так і уряд та президент, який формує кадрову політику та вектор дій уряду.
показать весь комментарий
19.01.2026 11:48 Ответить
Отбитый мозг с годами чего ещё ожидать)))
показать весь комментарий
19.01.2026 11:48 Ответить
В у наркоманів з мозком що відбувається через багато років споживання цікавих речовин?
показать весь комментарий
19.01.2026 11:59 Ответить
Дайте вгадаю, десь в Кончезаспі і Буковелі вони стоять і підігрівають сауни і воду в басейнах?
показать весь комментарий
19.01.2026 11:47 Ответить
Естественно просто деньгу распелили!
показать весь комментарий
19.01.2026 11:47 Ответить
Чого це цікавить італійських кацапів?
показать весь комментарий
19.01.2026 11:49 Ответить
показать весь комментарий
19.01.2026 11:57 Ответить
300 лямів гривасів як вітром здуло, черговий Міндіч сміється з цих Буратіно, а хто в долі? НАБУ, альо!
показать весь комментарий
19.01.2026 11:47 Ответить
зелені ПОТВОРИ: спитайте у міндіча за це буде відповідь
показать весь комментарий
19.01.2026 11:48 Ответить
І у плешивого пуштуна наєма з неголеною бабою серлеща.
показать весь комментарий
19.01.2026 12:03 Ответить
Що значить "Київ замовив"?! У Києві,для чогось,створена так звана ВЦА кимось чи чимось очолювана!
показать весь комментарий
19.01.2026 11:50 Ответить
З Європи вибрали словацьку компанію - не чули як Словаччина "допомагає" Україні
показать весь комментарий
19.01.2026 11:51 Ответить
Автор статті написав: "міська влада не мала й не має навіть приблизного розуміння пріоритетності витрат у столиці." Ні, як і вся влада в Україні вона має пріоритет красти і тому Кличко виділив більше 1 млрд на ні кому не потрібну розв'язку на Чернігівській, щоб виграла потрібна фірма і він отримав відкат.
показать весь комментарий
19.01.2026 11:53 Ответить
Куди братися тому мільярду, коли тільки міндичі сперли сотні мільярдів.
показать весь комментарий
19.01.2026 12:24 Ответить
"...рівноцінно відповідальні як місцева влада (особливо в містах із великими бюджетами), так і уряд та президент..."
Президент не відповідальний, він безвідповідальний )
показать весь комментарий
19.01.2026 11:54 Ответить
а переможець тендеру свої зобов'язання виконав?...
показать весь комментарий
19.01.2026 11:55 Ответить
Ось дармова енергія: http://www.besslerwheel.com/forum/viewtopic.php?t=775&sid=d02c180d8e2e78dc56a62e4d1b738c40&start=660
Просто можна в гаражі скдепати, палива не треба ніякого, а якщо на заводі то запросто. Продаватись будуть як булочки бо грітись всім треба як їсти. По селах люди можуть понаставити коло хат і грітись даром. Для обігріву не треба якісного струму - частота, напруга, стабілізація.
показать весь комментарий
19.01.2026 11:55 Ответить
Вєрящим в такую пургу надо гвозді в галаву вбівать і одежу на ніх вєшать.
показать весь комментарий
19.01.2026 12:24 Ответить
Не треба вірити, а перевіряти. Перевір розрвхунками, то досить просто якщо не забув що таке косинус. Якщо ти ти віруючий, тобі в церкву.
показать весь комментарий
19.01.2026 12:28 Ответить
Хто вср-ся-невістка.
показать весь комментарий
19.01.2026 11:56 Ответить
Я вибачаюст, а якось документально це інтернет видання може підтверлити?
показать весь комментарий
19.01.2026 12:02 Ответить
Ні, бо мабуть вкид, щоб перебити кражі міндичів і перетворення СБУ при баканові в фабрику рекету.
показать весь комментарий
19.01.2026 12:26 Ответить
Не змогли визначити пріорітети по відкатам.
показать весь комментарий
19.01.2026 12:07 Ответить
і замовив не тільки Київ, і скрізь нічого нема, все спздили.
показать весь комментарий
19.01.2026 12:16 Ответить
" Галицки контракты"? Народный рух? Конечно, журналист может писать про все, но в том, что ничего не слышно и ничего не сделано есть разница. У нас обычно наоборот, много слышно но ничего не делается.
показать весь комментарий
19.01.2026 12:21 Ответить
автор передьоргує . верху пише що до кінця 25 повинні тільки доставити , а в низу що вже встановити в кінці 25 , просто не заплатили гроші , з Київа ВР зняла 8 лярдів . для себе
показать весь комментарий
19.01.2026 12:23 Ответить
5 з цих електростанцій в Києві вже працюють, якщо хтось не чув, то це його проблеми
показать весь комментарий
19.01.2026 12:23 Ответить
Так пишуть про 15, а не п'ять.
показать весь комментарий
19.01.2026 12:27 Ответить
А чого віталік пришиблений мовчить?
показать весь комментарий
19.01.2026 12:26 Ответить
 
 