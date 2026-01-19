Київ замовив мініелектростанції у 2024 році, відтоді про них нічого не чути, - ЗМІ
У 2024 році Київ провів тендер на закупівлю 15 комплектів нових когенераційних установок на понад 1 млрд грн, проте про них досі нічого не чути.
Про це йдеться в матеріалі Texty.org, передає Цензор.НЕТ.
Когенераційні установки
Це такі собі компактні мініелектростанції, що можуть одночасно виробляти електрику та тепло з палива, переважно природного газу.
Вони можуть давати резервну енергію навіть тоді, коли великі енергосистеми не витримують ударів. Також їх навіть можна заховати під землю.
Ще в листопаді 2024 року у столиці з'явилася перша когенераційна газопоршнева установка потужністю 1,5 МВт. Встановили обладнання за допомогою USAID і Проєкту енергетичної безпеки.
Енергетичне відновлення
У травні 2024 року Київська міська рада ухвалила концепцію "Енергетичне відновлення: шлях до розподіленої когенерації". Йшлося про розбудову в столиці локальних джерел комбінованого виробництва тепла та електроенергії, ширше використання альтернативних джерел енергії.
Того ж року КП "Київтеплоенерго" визначило словацьку компанію переможцем тендеру на закупівлю 15 комплектів нових когенераційних установок загальною потужністю 60,5 МВт
Очікувана вартість - 1,2 млрд грн. Усе обладнання планували поставити до кінця 2025 року. Місто мало внести 30% передплати, а решту 70% після повідомлень про готовність до відвантаження.
Автори матеріалу зазначають, що якби ці установки вдалося під'єднати на найважливіших напрямках, то ситуація була б не така критична, як сьогодні в деяких столичних районах, зокрема на лівому березі.
Тиша
Восени минулого року у ЗМІ повідомляли, що нібито до кінця 2025 року їх мали встановити, проте на цьому майже все.
Журналісти звернулися із запитом до КМДА щодо подальшої долі установок і поки що чекають на відповідь.
"Таких установок Київ міг би собі дозволити значно більше. Так, їх довго робити і важко встановлювати. Та, схоже, навіть не було спроб підготувати енергоструктуру міста до цілком передбачуваних обстрілів і створити мережу невеликих альтернативних джерел енергії.
І міська влада не мала й не має навіть приблизного розуміння пріоритетності витрат у столиці.
Звісно, сума 1 млрд грн - це справді багато. Але в міста є ресурси, щоб забезпечити собі значно більшу розподілену генерацію, ніж на 60 МВт. І йдеться не лише про переспрямування коштів із якихось "доленосних" і "вічних" проєктів на кшталт "метро на Виноградар", - пишуть автори.
Вони зазначають, що на кінець 2024 року були суттєві залишки коштів у бюджеті столиці - майже 13 млрд грн. Якби ці кошти спрямували на будівництво нової розподіленої потужності, то закрили б приблизно половину всіх потреб міста в електроенергії.
Видання підсумовує, що за недостатню підготовку до російських ударів, які спричинили блекаути в Києві та інших українських містах, рівноцінно відповідальні як місцева влада (особливо в містах із великими бюджетами), так і уряд та президент, який формує кадрову політику та вектор дій уряду.
PS Електростанції запускаються. Це складний процес і тривалий. Це не відосік "зварганити"...
Кінцевий строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 31.12.2025
https://www.obozrevatel.com/ukr/rozsliduvannya/vlasnik-kts-engineering-yakogo-povyazuyut-iz-rosieyu-mig-organizuvati-sprobu-rejderskoi-ataki-energetichnoi-kompanii-rse-galuzevij-ekspert.htm#:~:text=%D0%97%D0%B0%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%82%D1%94%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D1%8E,%D1%96%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%2C%20%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8E%D1%94%20%D0%B7%20%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8. Власник KTS Engineering, якого пов'язують із Росією, міг організувати спробу рейдерської атаки енергетичної компанії RSE, - галузевий експерт | Розслідування | OBOZ.UA
Кількість та статус: Змонтовано 5 когенераційних установок, 2 з них працюють, 3 на налагодженні. Ще дві будуються.
Призначення: Працюють як резервне живлення для об'єктів критичної інфраструктури (теплопостачання, водопостачання), дозволяючи великим котельням функціонувати під час відключень електроенергії.
Потужність: Загальна потужність змонтованих установок - 66 МВт. Планується запуск дизельної станції на 20 МВт у березні 2026 року для диверсифікації.
Захист: Установки монтуються одразу в захисних спорудах другого рівня.
Фінансування: На 7 установок витрачено 12 млрд грн (міський бюджет, кошти "Київтеплоенерго", допомога UNDP).
Проєкт: У 2024 році був оголошений тендер на 15 установок, перемогла словацька компанія-постачальник.
Віктор Куртєв:
Был осужден 21.07.2015 по ч.4 ст.358 УК Украины за подделку документов.
В настоящее время является фигурантом уголовного дела №42016100000001169, внесённого в Единый реестр досудебных расследований Украины.
Подключился к Команде Зе! для предоставления экспертной оценки ситуации на украинском энергорынке. Перечислил 1,5 млн. грн. на предвыборную кампанию В.Зеленского. Вошел в число кандидатов партии «Слуга Народа» на парламентских выборах 2019.
https://rse.cz/official-statement-by-rse-s-r-o/ Official Statement by RSE s.r.o. - RSE
RSE s.r.o. is one of Central Europe's leading manufacturers of cogeneration modules. Over the past two years, we have produced and delivered more than 200 units, including for municipalities and critical infrastructure in Ukraine. We fulfil contracts with municipalities, utilities, and private companies - and not a single delivery has been delayed or disrupted.
Our cogeneration systems ensure simultaneous generation of electricity and heat, which is vital for schools, hospitals, and heating networks amid wartime conditions. In March 2025, five such systems were installed in Kharkiv under contract No. 30/01 dated February 12, 2025.
Без тендера.
100% попередня оплата (прописана в договрорі в завуальованій формі)
Там до речі ціна "без тендера" нижча, ніж в Києві з тендером - десь біля 1М Евро за штуку. 5М за 5 штук. В Києві вийшло 25М Евро за 15 штук. 1,67М євро за штуку. Правда умови постачання різні. В Харкові без митного оформлення і ПДВ. Але мито на ці генератори 0%. Про ПДВ не знаю. Оплата звичайна: аванс і решта після постачання товару. І ще цікаво - термін постачання до 31 грудня 2025, як і в Києві.
А помітили, що в жовтні 2025 вони ціну змінили і збільшили з 236М до 252М? Виявляється так можно, якщо обидві сторони не проти
18 ч. ·
Послухала на LIGA. Net інтерв'ю з Олександром Харченком - директором Центру досліджень енергетики.
Я витягла з субтитрів найцікавіші шматки і зібрала в один текст.
Олександр Харченко:
«Чесно, мене зараз так бісять дописи про "щасливий Житомир" і так далі. Бо насправді Київ зробив більше, ніж вся країна разом. Це моя особиста оцінка. Кількість закупленого газопоршневого обладнання, кількість встановленого - 56 МВт. І якби не ці 56 МВт, можливо, взагалі був би колапс. І якби не резервні генератори, яких Київ мав більше, ніж будь-хто, - повірте, жопа була б кратно більшою».
На зауваження, що «просто більше ******** саме наші ТЕС», Харченко відповідає прямо:
«Київ б'ють найбільше. Це об'єктивна ситуація. На Києві сконцентрована максимальна кількість ударів. Самі ТЕС фізично захистити нереально. Трансформатори, розподільчі мережі - там багато що можна було б захищати. А ТЕС - нереально. Великі підстанції зараз найбільш захищені. Проблема в іншому - не захищали розподіл. Після зими 24-го всі розслабилися і думали, що москалі вже нічого нового не придумають. А вони, суки, придумали. Вони придумали нову тактику - тактику випалених регіонів. Спочатку намагалися бити по всій країні - не працює. Потім намагалися відрізати лівий берег від правого і атомку від системи - не вийшло, бо "Укренерго" побудувало фортифікацію, мали резерви, знали, що робити. І тоді вони перейшли до фокусування регіонів. Вони спробували це на Одесі. З другого разу пробили Одесу, з третього - фактично вирубили. Були частини Бессарабії, де два тижні просто відновлювали подачу електрики. Вони побачили, що це працює. І після цього бахнули три хвилі поспіль по Києву».
За його оцінкою, зараз вони сконцентрувалися на трьох енергетичних районах:
Київ - мегадефіцит, величезна кількість людей, вже знищена генерація.
Одеса - генерації не було.
Дніпро-Кривий Ріг - велике споживання, багато людей.
Запоріжжя їм важко вибити повністю - там є гідрогенерація і специфічний регіон. А от Кривий Ріг і Дніпро - постійно під ударами.
Окремо Харченко пояснює, чому в Харкові ситуація виглядає інакше: «Секрет дуже простий. Дуже мале споживання. Бізнесів практично не залишилось. Люди сидять по хатах. Енергоємні бізнеси або розбомблені, або перевезені. Потужностей, які є поруч, Харкову вистачає. Плюс харківська влада три роки не платить ні за електрику, ні за газ. Борги божевільні. Але за рахунок цього вони тримають місто - всі ресурси сконцентрували на утриманні. Когенераторів там більше, ніж в інших містах (відносно споживання). Тому енергетику вони змогли трохи втримати. Харків зараз - досить ізольований енергетичний район».
Про нинішню ситуацію:
«Вони перевантажують ППО десятками атак. Коли в одну ТЕС прилітає шість ударів, а ще 10-12 збивають - це дуже багато і дуже боляче. Це реальна ситуація, в якій ми живемо і будемо жити цю зиму. Альтернатив немає. Єдине, що реально може допомогти - це ППО. Розрахунок Путіна простий - розбити енергетику в мільйонниках, щоб запустити міграцію мільйонів людей. Це третина населення країни».
Про Київ:
«Київ повністю без опалення не залишиться. 60-70% Києва завжди матимуть тепло навіть після найгірших атак. Можуть бути зливи води з мереж - це нормально, це захист труб. Це не катастрофа. Якщо зливають воду - це добре. Це означає, що інженери працюють».
І головне:
«Реально може допомогти - ППО. Прямо зараз. І в середньостроковій перспективі - гроші від західних партнерів. Не металолом зі старих електростанцій. Не мотлох зі складів. А гроші - під контроль».
Андрій Гарасим
2026-01-12
14:57
