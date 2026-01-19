Київ замовив мініелектростанції у 2024 році, відтоді про них нічого не чути, - ЗМІ

Когенераційні установки в Києві: де вони?

У 2024 році Київ провів тендер на закупівлю 15 комплектів нових когенераційних установок на понад 1 млрд грн, проте про них досі нічого не чути.

Про це йдеться в матеріалі Texty.org, передає Цензор.НЕТ.

Когенераційні установки

Це такі собі компактні мініелектростанції, що можуть одночасно виробляти електрику та тепло з палива, переважно природного газу.

Вони можуть давати резервну енергію навіть тоді, коли великі енергосистеми не витримують ударів. Також їх навіть можна заховати під землю.

Ще в листопаді 2024 року у столиці з'явилася перша когенераційна газопоршнева установка потужністю 1,5 МВт. Встановили обладнання за допомогою USAID і Проєкту енергетичної безпеки.

Енергетичне відновлення

У травні 2024 року Київська міська рада ухвалила концепцію "Енергетичне відновлення: шлях до розподіленої когенерації". Йшлося про розбудову в столиці локальних джерел комбінованого виробництва тепла та електроенергії, ширше використання альтернативних джерел енергії.

Того ж року КП "Київтеплоенерго" визначило словацьку компанію переможцем тендеру на закупівлю 15 комплектів нових когенераційних установок загальною потужністю 60,5 МВт

Очікувана вартість - 1,2 млрд грн. Усе обладнання планували поставити до кінця 2025 року. Місто мало внести 30% передплати, а решту 70% після повідомлень про готовність до відвантаження.

Автори матеріалу зазначають, що якби ці установки вдалося під'єднати на найважливіших напрямках, то ситуація була б не така критична, як сьогодні в деяких столичних районах, зокрема на лівому березі.

Тиша

Восени минулого року у ЗМІ повідомляли, що нібито до кінця 2025 року їх мали встановити, проте на цьому майже все.

Журналісти звернулися із запитом до КМДА щодо подальшої долі установок і поки що чекають на відповідь.

"Таких установок Київ міг би собі дозволити значно більше. Так, їх довго робити і важко встановлювати. Та, схоже, навіть не було спроб підготувати енергоструктуру міста до цілком передбачуваних обстрілів і створити мережу невеликих альтернативних джерел енергії.

І міська влада не мала й не має навіть приблизного розуміння пріоритетності витрат у столиці.

Звісно, сума 1 млрд грн - це справді багато. Але в міста є ресурси, щоб забезпечити собі значно більшу розподілену генерацію, ніж на 60 МВт. І йдеться не лише про переспрямування коштів із якихось "доленосних" і "вічних" проєктів на кшталт "метро на Виноградар", - пишуть автори.

Вони зазначають, що на кінець 2024 року були суттєві залишки коштів у бюджеті столиці - майже 13 млрд грн. Якби ці кошти спрямували на будівництво нової розподіленої потужності, то закрили б приблизно половину всіх потреб міста в електроенергії.

Видання підсумовує, що за недостатню підготовку до російських ударів, які спричинили блекаути в Києві та інших українських містах, рівноцінно відповідальні як місцева влада (особливо в містах із великими бюджетами), так і уряд та президент, який формує кадрову політику та вектор дій уряду.

Топ коментарі
Дайте вгадаю, десь в Кончезаспі і Буковелі вони стоять і підігрівають сауни і воду в басейнах?
19.01.2026 11:47 Відповісти
Щоб горяча вода не зникла у 2026 році треба було шоб у 2019 році працювали мізгі у тіх хто прийшов на виборчи ділянки.
19.01.2026 12:30 Відповісти
19.01.2026 11:57 Відповісти
Ні, бо мабуть вкид, щоб перебити кражі міндичів і перетворення СБУ при баканові в фабрику рекету.
19.01.2026 12:26 Відповісти
Кличко сам про це піарився коли заказував, інтернет вам в допомогу! Але для вас якщо не про Зелених то то вже й не новина...
19.01.2026 13:06 Відповісти
Я прохав документи а не опуси. Документи є? Як шо є то пред'явіть громаді.
19.01.2026 13:13 Відповісти
То документально підтвердити свій zeлений висер ви не спроможні?
19.01.2026 16:11 Відповісти
Зате є підтвердження того, що зелений 8 лярдів з бюджету Києва сп@зд@в.
19.01.2026 16:56 Відповісти
І ПДФО бо Міндічу було нужнійще це бабло
19.01.2026 17:27 Відповісти
Саме так, шановна пані, саме так. Бо Алі-Бабі з жОПи ці гроши були більш потрібні ніж Київу та СОУ. Ну і Чегеварі, Карлсону, Чебуреку тощо.
19.01.2026 17:41 Відповісти
Зауважте, й ніхто не згадав, скільки Кличко з тієї ж Німеччини, Австрії гуманітарки припер. Пожежні, швидки, пікапи для військових, автодрабини, дрони і т.і. як і Порох.

Маю надію, що оби два будуть балотуватись.
19.01.2026 17:49 Відповісти
Не змогли визначити пріорітети по відкатам.
19.01.2026 12:07 Відповісти
і замовив не тільки Київ, і скрізь нічого нема, все спздили.
19.01.2026 12:16 Відповісти
" Галицки контракты"? Народный рух? Конечно, журналист может писать про все, но в том, что ничего не слышно и ничего не сделано есть разница. У нас обычно наоборот, много слышно но ничего не делается.
19.01.2026 12:21 Відповісти
автор передьоргує . верху пише що до кінця 25 повинні тільки доставити , а в низу що вже встановити в кінці 25 , просто не заплатили гроші , з Київа ВР зняла 8 лярдів . для себе
19.01.2026 12:23 Відповісти
5 з цих електростанцій в Києві вже працюють, якщо хтось не чув, то це його проблеми
19.01.2026 12:23 Відповісти
Так пишуть про 15, а не п'ять.
19.01.2026 12:27 Відповісти
Цим зеленим під..асам ці електростанції геть не потрібні. Їм потрібно обісрати Кличка перед виборами, щоб вчергове пропхати голобородька..
PS Електростанції запускаються. Це складний процес і тривалий. Це не відосік "зварганити"...
19.01.2026 12:40 Відповісти
Додам. Ні один виробник не буде тримати 15 бригад інженерів для одночасного запуску 15 обєктів. Запускают обмеденою кількістю спеців послідовно. І то про готовності "площадок" для прийому з боку Замовника.
19.01.2026 14:31 Відповісти
Так, при совдепії будували норм. При всьому негативі...сусідній квартал, хріноетажки. У дворі трансформаторна й поряд з нею асфальтована площадка. Хз для чого. Раніше було цікаво, нафіга шмат асфальту посеред двору..метрів 50-70 квадратів. Тепер ясно, навіщо)) для офігенного розмірів генератора...
19.01.2026 17:01 Відповісти
Їм треба прибрати Кличка, щоб вонючу лапу накласти на бюджет міста.

8 лярдів вже ж вкрали..мало їм, все не вдавляться.
19.01.2026 17:03 Відповісти
Одну я точно чую у сусідньому кварталі.
19.01.2026 16:57 Відповісти
т.е оплачивая сегодня платежку 139грн за газ своего дома, я получаю сообщение с Приват24 "підозріла транзакція, перевірка банком". А если 300млн $ разошлись по оффшорам - здесь всё в порядке, вопросов нет. Это государство конченное, оно обречено...
19.01.2026 12:38 Відповісти
Уго Ви газу використовуєте..

Пи.Си. тікайте з привату, з ним проблеми одні. Я до моно втекла, бо з приватом були постійні проблеми - на кшталт техробіт кожного дня.
19.01.2026 17:06 Відповісти
та то за розподіл, за газ по лічільнику звісно більше
19.01.2026 21:02 Відповісти
Заказуха на Кличка.
19.01.2026 13:06 Відповісти
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-05-30-009589-a UA-2024-05-30-009589-a

Кінцевий строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 31.12.2025
19.01.2026 13:56 Відповісти
Цікава історія. Тендер виграла компанія KTS-engeeniering, яка здається провалила терміни постачання. Ось, що цікаво, на другому місці було Чесько-Українське СП RSE, проти якої в травні 2025 KTS-engeeniering замовила інформаційну атаку про "банкрутсво". KTS-engeeniering пов'язують з власником, який є громадянином оркостану - Алексей Павлов.
https://www.obozrevatel.com/ukr/rozsliduvannya/vlasnik-kts-engineering-yakogo-povyazuyut-iz-rosieyu-mig-organizuvati-sprobu-rejderskoi-ataki-energetichnoi-kompanii-rse-galuzevij-ekspert.htm#:~:text=%D0%97%D0%B0%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%82%D1%94%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D1%8E,%D1%96%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%2C%20%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8E%D1%94%20%D0%B7%20%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8. Власник KTS Engineering, якого пов'язують із Росією, міг організувати спробу рейдерської атаки енергетичної компанії RSE, - галузевий експерт | Розслідування | OBOZ.UA
Тоб-то цілком може бути, що це був такий орківський план.
Ну хай беруть за дупу керівників офісу KTS-engeeniering в Україні.
19.01.2026 16:14 Відповісти
Чому Ви вирішили, що провалили? Кінцевий термін постачання 31.12.2025 р. + якійсь час на введення в експлуатацію, за умови готовності Замовника. Сподіваюсь Ви також не забули, про те що не начасі зараз рапортувати про енергооб'єкти на широкий загал?
19.01.2026 18:05 Відповісти
Якщо не провалили, то дивно, що КМДА мовчить і не каже, що генератори прибули і їх вводять в експлуатацію. Не тільки нам це цікаво. Відповідні запити до КМДА вже зроблено. Чекаємо на відповідь. 13 січня вони звітували що тільки 5 міні-ТЕЦ отримали, дві з них тільки запустили.
19.01.2026 18:37 Відповісти
Ключові деталі про нові міні-ТЕЦ:

Кількість та статус: Змонтовано 5 когенераційних установок, 2 з них працюють, 3 на налагодженні. Ще дві будуються.
Призначення: Працюють як резервне живлення для об'єктів критичної інфраструктури (теплопостачання, водопостачання), дозволяючи великим котельням функціонувати під час відключень електроенергії.
Потужність: Загальна потужність змонтованих установок - 66 МВт. Планується запуск дизельної станції на 20 МВт у березні 2026 року для диверсифікації.
Захист: Установки монтуються одразу в захисних спорудах другого рівня.
Фінансування: На 7 установок витрачено 12 млрд грн (міський бюджет, кошти "Київтеплоенерго", допомога UNDP).
Проєкт: У 2024 році був оголошений тендер на 15 установок, перемогла словацька компанія-постачальник.
19.01.2026 18:41 Відповісти
На тендері було закуплено 6+9 = 15 генераторів. Так не буває, замовили 15, але гроші є тільки на 7.
19.01.2026 18:49 Відповісти
Буває. 8 лярдов забрали у Києва зелені підари.
19.01.2026 18:52 Відповісти
Не тендері не закуплено, а підписано договір про закупівлю на певних умовах в певні терміни. Спочатку часткова попереддня оплата - потім постачання. Немає оплати - немає постачання.
19.01.2026 18:58 Відповісти
Та, да, а то ми не знаємо що таке тендер на Prozoro Якщо Ви не в курсі, то заборонено купувати за державні кошти на умовах 100% передплати. Має бути 30% передплата і 70% по факту постачання. І на цьому тендері так було. Стандартні умови. Крім того, якщо тендер відбувся і 30% були вже переведені Постачальнику, то решту 70% вже не можна "забрати" і віддати на інші проекти. Кошти "зарезервовані" під цей проект.
19.01.2026 19:19 Відповісти
100% попередня оплата при закупівлі за державні кошти не заборонена. До речі де я писав про 100% попередню оплату? Між тим що тендер відбувся і виконанням зобовязань за договором, як то кажуть в Одесі - велика різниця. Крім того 30% попередня оплата не від вартості контракту, а від вартості партії товару. Затримки із фінасуванням при закупівлі за державні кошти відбуваються постійно, в т.ч. за вже поставлений товар - навіть в договорах завжди є пункт про затримку оплати у разі відсутності чи затримки фінансування - 30 річний досвід роботи
19.01.2026 19:42 Відповісти
Крім того представник КМДА обмолвился, що враховуючи на атаки на газову інфраструктуру України, вони вирішили диверсифікувати ризики та запустити дизельну електростанцію.
19.01.2026 19:04 Відповісти
Ще одне: постачання електростанцій напрямую залежить від готовності приймаючої сторони, тобто: приміщення (установки монтуються одразу в захисних спорудах другого рівня - які потрібно ще побудувати), постачання палива (газрозподільча інфраструктура - взаімодія в т.ч. з іншими відомствами та власниками), інфраструктура для постачання виробленими цими електростанціями електрики та тепла (ЛЕП, трубопроводи, готовність споживачів прийняти цю електрику та тепло).
Це не відосики кліпати та брехати нонстоп.
19.01.2026 19:16 Відповісти
За цю роботу відповідає Київтеплоенерго, яким керує КМДА. Може бути що уряд дозволи не видавав і це призвело до затримки з будівництвом. Ну тоді КМДА має пояснити. Скоро все дізнаємось
19.01.2026 19:28 Відповісти
Ще є проблема, про яку не прийнято обговорювати в голос - на будівництві працювати нема кому.
19.01.2026 19:46 Відповісти
Профінансовано 7. 2 працюють + 3 налогоджуються + 2 будуються = 7. 7 = 7
19.01.2026 18:43 Відповісти
З інтернету про цього "галузевого експерта":

Віктор Куртєв:

Был осужден 21.07.2015 по ч.4 ст.358 УК Украины за подделку документов.

В настоящее время является фигурантом уголовного дела №42016100000001169, внесённого в Единый реестр досудебных расследований Украины.

Подключился к Команде Зе! для предоставления экспертной оценки ситуации на украинском энергорынке. Перечислил 1,5 млн. грн. на предвыборную кампанию В.Зеленского. Вошел в число кандидатов партии «Слуга Народа» на парламентских выборах 2019.
19.01.2026 18:11 Відповісти
Ну не подобається експерт (мені він теж не дуже...) ось заява RSE.
https://rse.cz/official-statement-by-rse-s-r-o/ Official Statement by RSE s.r.o. - RSE
19.01.2026 18:47 Відповісти
Де в цій заяві RSE s.r.o. про KTS-engeeniering?
«Експерт» з кримінальним минулим тупо спіздел.
19.01.2026 18:56 Відповісти
Може і так, але зверніть увагу, за 2 місяці було встановлено і запущено 5 генераторів:

RSE s.r.o. is one of Central Europe's leading manufacturers of cogeneration modules. Over the past two years, we have produced and delivered more than 200 units, including for municipalities and critical infrastructure in Ukraine. We fulfil contracts with municipalities, utilities, and private companies - and not a single delivery has been delayed or disrupted.

Our cogeneration systems ensure simultaneous generation of electricity and heat, which is vital for schools, hospitals, and heating networks amid wartime conditions. In March 2025, five such systems were installed in Kharkiv under contract No. 30/01 dated February 12, 2025.
19.01.2026 20:46 Відповісти
Чудова новина. Сподіваюсь і в Києві, як і у Харькові, буде все впорядку з електрикою.
19.01.2026 20:58 Відповісти
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2025-01-30-010538-a UA-2025-01-30-010538-a

Без тендера.
100% попередня оплата (прописана в договрорі в завуальованій формі)
19.01.2026 21:43 Відповісти
Так а чому KTS-Engeeniring не прийшли на тендер?
Там до речі ціна "без тендера" нижча, ніж в Києві з тендером - десь біля 1М Евро за штуку. 5М за 5 штук. В Києві вийшло 25М Евро за 15 штук. 1,67М євро за штуку. Правда умови постачання різні. В Харкові без митного оформлення і ПДВ. Але мито на ці генератори 0%. Про ПДВ не знаю. Оплата звичайна: аванс і решта після постачання товару. І ще цікаво - термін постачання до 31 грудня 2025, як і в Києві.
20.01.2026 00:31 Відповісти
Але є одне маленьке но. Ні де в тексті договору не визначено ні в гривнях ні у відсотках розмір того самого авансу, є тільки пряме посилання на постанову КМУ № 1070 яка безпосередньо присвячена попередній оплаті - я к я писав раніше 100% попередня оплата в завуальованій формі. Так за договором в Харкові 1 МВт енергії виходить трохи дешевше.
20.01.2026 06:38 Відповісти
Та там ще ті мутанти. Навіть модель генератора не вказана
А помітили, що в жовтні 2025 вони ціну змінили і збільшили з 236М до 252М? Виявляється так можно, якщо обидві сторони не проти
20.01.2026 19:10 Відповісти
Перепрошую, дійсно без тендеру. То вони виконали вимогу закону і опублікували результати договору на сайті Prozoro.
20.01.2026 00:38 Відповісти
https://www.facebook.com/oskomina Анна Оскомина https://www.facebook.com/oskomina

https://www.facebook.com/oskomina/posts/pfbid0MKXurmEHmft7vLKoqujynUhdUB124Q8hqu3V2MDjBshyaYz5eYdw8ThfVQRAN7Fnl 18 ч. ·

Послухала на LIGA. Net інтерв'ю з Олександром Харченком - директором Центру досліджень енергетики.

Я витягла з субтитрів найцікавіші шматки і зібрала в один текст.

Олександр Харченко:

«Чесно, мене зараз так бісять дописи про "щасливий Житомир" і так далі. Бо насправді Київ зробив більше, ніж вся країна разом. Це моя особиста оцінка. Кількість закупленого газопоршневого обладнання, кількість встановленого - 56 МВт. І якби не ці 56 МВт, можливо, взагалі був би колапс. І якби не резервні генератори, яких Київ мав більше, ніж будь-хто, - повірте, жопа була б кратно більшою».

На зауваження, що «просто більше ******** саме наші ТЕС», Харченко відповідає прямо:

«Київ б'ють найбільше. Це об'єктивна ситуація. На Києві сконцентрована максимальна кількість ударів. Самі ТЕС фізично захистити нереально. Трансформатори, розподільчі мережі - там багато що можна було б захищати. А ТЕС - нереально. Великі підстанції зараз найбільш захищені. Проблема в іншому - не захищали розподіл. Після зими 24-го всі розслабилися і думали, що москалі вже нічого нового не придумають. А вони, суки, придумали. Вони придумали нову тактику - тактику випалених регіонів. Спочатку намагалися бити по всій країні - не працює. Потім намагалися відрізати лівий берег від правого і атомку від системи - не вийшло, бо "Укренерго" побудувало фортифікацію, мали резерви, знали, що робити. І тоді вони перейшли до фокусування регіонів. Вони спробували це на Одесі. З другого разу пробили Одесу, з третього - фактично вирубили. Були частини Бессарабії, де два тижні просто відновлювали подачу електрики. Вони побачили, що це працює. І після цього бахнули три хвилі поспіль по Києву».

За його оцінкою, зараз вони сконцентрувалися на трьох енергетичних районах:

Київ - мегадефіцит, величезна кількість людей, вже знищена генерація.

Одеса - генерації не було.

Дніпро-Кривий Ріг - велике споживання, багато людей.

Запоріжжя їм важко вибити повністю - там є гідрогенерація і специфічний регіон. А от Кривий Ріг і Дніпро - постійно під ударами.

Окремо Харченко пояснює, чому в Харкові ситуація виглядає інакше: «Секрет дуже простий. Дуже мале споживання. Бізнесів практично не залишилось. Люди сидять по хатах. Енергоємні бізнеси або розбомблені, або перевезені. Потужностей, які є поруч, Харкову вистачає. Плюс харківська влада три роки не платить ні за електрику, ні за газ. Борги божевільні. Але за рахунок цього вони тримають місто - всі ресурси сконцентрували на утриманні. Когенераторів там більше, ніж в інших містах (відносно споживання). Тому енергетику вони змогли трохи втримати. Харків зараз - досить ізольований енергетичний район».

Про нинішню ситуацію:

«Вони перевантажують ППО десятками атак. Коли в одну ТЕС прилітає шість ударів, а ще 10-12 збивають - це дуже багато і дуже боляче. Це реальна ситуація, в якій ми живемо і будемо жити цю зиму. Альтернатив немає. Єдине, що реально може допомогти - це ППО. Розрахунок Путіна простий - розбити енергетику в мільйонниках, щоб запустити міграцію мільйонів людей. Це третина населення країни».

Про Київ:

«Київ повністю без опалення не залишиться. 60-70% Києва завжди матимуть тепло навіть після найгірших атак. Можуть бути зливи води з мереж - це нормально, це захист труб. Це не катастрофа. Якщо зливають воду - це добре. Це означає, що інженери працюють».

І головне:

«Реально може допомогти - ППО. Прямо зараз. І в середньостроковій перспективі - гроші від західних партнерів. Не металолом зі старих електростанцій. Не мотлох зі складів. А гроші - під контроль».
19.01.2026 14:13 Відповісти
19.01.2026 17:11 Відповісти
А вот что интересно - по чьей команде СЕГОДНЯ всплыла "новость" про ужасного Кличка полутора месячной давности ?

https://texty.org.ua/author/andrij-harasym/ Андрій Гарасим

2026-01-12
14:57

???
19.01.2026 14:18 Відповісти
Схоже на операцію рашистів - шукають цілі для ракет... А корисні ідіоти зелені мразі ради старатися....
19.01.2026 14:20 Відповісти
Щоб Зелупу не питали про ваньку баканова, будуть вкиди на "папєрєднікав"
19.01.2026 14:51 Відповісти
Гроши шукайте у кішенях Кличка.
19.01.2026 17:43 Відповісти
Зелене гівно, піздуй *****.
19.01.2026 18:13 Відповісти
Підняли питання ?? Десь майнер напрягся...
19.01.2026 20:24 Відповісти
