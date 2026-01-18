Очне навчання у школах Київщини відновлять 19 січня, уроки будуть по 30 хвилин, - ОВА
Очне навчання у школах Київської області відновлюють з понеділка, 19 січня, з урахуванням обмежень через безпекову та енергетичну ситуацію.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві голови ОВА Миколи Калашника.
- Уроки у школах триватимуть по 30 хвилин замість стандартних 45. Друга зміна завершуватиме навчальний день не пізніше 16:00. Такі кроки ухвалили для зменшення навантаження на енергосистему та гарантування безпеки учнів.
Умови відновлення навчання на Київщині
Микола Калашник зазначив, що рішення про повернення дітей за парти ухвалювали після перевірки готовності навчальних закладів. У громадах школи обладнані укриттями, мають альтернативні джерела живлення та індивідуальні котельні. Також у будівлях провели термосанацію та організували гаряче харчування для учнів.
Ситуація з електропостачанням у регіонах
Водночас у Києві зберігається режим екстрених відключень електроенергії. За словами генерального директора YASNO Сергія Коваленка, через зміни в енергосистемі столиця фактично переходить до режиму 4,5–5 черг відключень. За таких умов світла може не бути понад 16 годин.
"За вихідні ситуація в енергосистемі не змінилася. Жителі Києва мають орієнтовно 3 години світла і 10 без нього, повідомив гендиректор Yasno Сергій Коваленко. У місті також багато аварій у будинках — часто через проблеми з внутрішніми мережами. У таких випадках мешканцям варто спершу звертатися до ЖЕКів або ОСББ", - додав Коваленко.
- Нагадаємо, у Києві зимові канікули для школярів продовжені до 1 лютого через складну ситуацію в енергетиці та сильні морози.
У вечірньому відеозверненні 18 січня президент Володимир Зеленський попередив про підготовку Росії до нових ударів по критичній інфраструктурі України, зокрема по атомних електростанціях.
