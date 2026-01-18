Очне навчання у школах Київщини відновлять 19 січня, уроки будуть по 30 хвилин, - ОВА

Очне навчання у школах Київської області відновлюють з понеділка, 19 січня, з урахуванням обмежень через безпекову та енергетичну ситуацію.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві голови ОВА Миколи Калашника.

Уроки у школах триватимуть по 30 хвилин замість стандартних 45. Друга зміна завершуватиме навчальний день не пізніше 16:00. Такі кроки ухвалили для зменшення навантаження на енергосистему та гарантування безпеки учнів.

Читайте: Росія вдарила по енергооб’єкту на Чернігівщині: є знеструмлення в регіоні

Умови відновлення навчання на Київщині

Микола Калашник зазначив, що рішення про повернення дітей за парти ухвалювали після перевірки готовності навчальних закладів. У громадах школи обладнані укриттями, мають альтернативні джерела живлення та індивідуальні котельні. Також у будівлях провели термосанацію та організували гаряче харчування для учнів.

Читайте також: Нацкомісія підвищила максимальні ціни на ринку електроенергії, в окремі години – майже втричі

Ситуація з електропостачанням у регіонах

Водночас у Києві зберігається режим екстрених відключень електроенергії. За словами генерального директора YASNO Сергія Коваленка, через зміни в енергосистемі столиця фактично переходить до режиму 4,5–5 черг відключень. За таких умов світла може не бути понад 16 годин.

"За вихідні ситуація в енергосистемі не змінилася. Жителі Києва мають орієнтовно 3 години світла і 10 без нього, повідомив гендиректор Yasno Сергій Коваленко. У місті також багато аварій у будинках — часто через проблеми з внутрішніми мережами. У таких випадках мешканцям варто спершу звертатися до ЖЕКів або ОСББ", - додав Коваленко.

Нагадаємо, у Києві зимові канікули для школярів продовжені до 1 лютого через складну ситуацію в енергетиці та сильні морози.

У вечірньому відеозверненні 18 січня президент Володимир Зеленський попередив про підготовку Росії до нових ударів по критичній інфраструктурі України, зокрема по атомних електростанціях.

Також читайте: ЦПД попереджає про фейкові листи стосовно "повного" відключення світла на заході України