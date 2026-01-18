Очное обучение в школах Киевщины возобновят 19 января, уроки будут по 30 минут, - ОВА

Очное обучение в школах Киевской области возобновляют с понедельника, 19 января, с учетом ограничений из-за ситуации с безопасностью и энергетикой.

Уроки в школах будут длиться по 30 минут вместо стандартных 45. Вторая смена будет завершать учебный день не позднее 16:00. Такие меры приняты для уменьшения нагрузки на энергосистему и обеспечения безопасности учеников.

Условия возобновления обучения в Киевской области

Николай Калашник отметил, что решение о возвращении детей за парты принимали после проверки готовности учебных заведений. В общинах школы оборудованы укрытиями, имеют альтернативные источники питания и индивидуальные котельные. Также в зданиях провели термосанацию и организовали горячее питание для учеников.

Ситуация с электроснабжением в регионах

В то же время в Киеве сохраняется режим экстренных отключений электроэнергии. По словам генерального директора YASNO Сергея Коваленко, из-за изменений в энергосистеме столица фактически переходит к режиму 4,5–5 очередей отключений. В таких условиях света может не быть более 16 часов.

"За выходные ситуация в энергосистеме не изменилась. Жители Киева имеют ориентировочно 3 часа света и 10 без него, сообщил гендиректор Yasno Сергей Коваленко. В городе также много аварий в домах — часто из-за проблем с внутренними сетями. В таких случаях жителям стоит сначала обращаться в ЖЭКи или ОСМД", - добавил Коваленко.

Напомним, в Киеве зимние каникулы для школьников продлены до 1 февраля из-за сложной ситуации в энергетике и сильных морозов.

В вечернем видеообращении 18 января президент Владимир Зеленский предупредил о подготовке России к новым ударам по критической инфраструктуре Украины, в частности по атомным электростанциям.

