Российскому командиру сообщено о подозрении за приказы бить по энергетической инфраструктуре Украины

Заместителю командира дивизиона ВС РФ сообщено о подозрении в отдаче приказов на удары по энергетической и газотранспортной инфраструктуре Украины.



Прокуроры Офиса Генерального прокурора установили факты соучастия заместителя командира дивизиона ВС РФ в отдаче приказов на нанесение ударов по объектам с использованием БПЛА "Герань-2".

Детали расследования

По данным следствия, в 2023-2024 годах подозреваемый, находясь на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, в соучастии с высшим военным командованием ВС РФ отдавал приказы на применение ударных беспилотных летательных аппаратов типа "Герань-2" по заранее определенным координатам.

Удары направлялись по определенным объектам энергетической и газотранспортной инфраструктуры на территории Украины, которые являются критически важными для обеспечения жизнедеятельности гражданского населения.

Действия подозреваемого квалифицированы как совершение военного преступления в составе группы лиц.

