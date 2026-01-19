РУС
363 6

Российскому командиру сообщено о подозрении за приказы бить по энергетической инфраструктуре Украины

Российскому командиру сообщено о подозрении

Заместителю командира дивизиона ВС РФ сообщено о подозрении в отдаче приказов на удары по энергетической и газотранспортной инфраструктуре Украины.

Прокуроры Офиса Генерального прокурора установили факты соучастия заместителя командира дивизиона ВС РФ в отдаче приказов на нанесение ударов по объектам с использованием БПЛА "Герань-2", информирует Цензор.НЕТ.

Детали расследования

По данным следствия, в 2023-2024 годах подозреваемый, находясь на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, в соучастии с высшим военным командованием ВС РФ отдавал приказы на применение ударных беспилотных летательных аппаратов типа "Герань-2" по заранее определенным координатам.

Удары направлялись по определенным объектам энергетической и газотранспортной инфраструктуры на территории Украины, которые являются критически важными для обеспечения жизнедеятельности гражданского населения.

Действия подозреваемого квалифицированы как совершение военного преступления в составе группы лиц.

обстрел (31388) россия (98700) Офис Генпрокурора (2899) война в Украине (7515)
А судити його буде самий гуманний Печерський суд😅😅😅
19.01.2026 13:37 Ответить
І шо, кацап явиться з повинною?
19.01.2026 13:37 Ответить
Є хоч в одному словнику слово, куди можна запхати цю підозру?
19.01.2026 13:38 Ответить
Пздц....зелені уйобки просто знущаються з країни....
19.01.2026 13:42 Ответить
Баканов з кулінічем і шуфричем та коломойським, мабуть, зхвильовані???
19.01.2026 13:50 Ответить
патужна
19.01.2026 13:51 Ответить
 
 