3 811 28

Россия может совершить что-то ужасное, чтобы поднять авторитет Путина в мире, - The Washington Post

Россия вынуждена совершить что-то ужасное

Авторитет российского диктатора Владимира Путина внутри страны и за ее пределами падает, в частности, в глазах президента США Дональда Трампа, ключевых союзников Москвы и провоенного сообщества самой России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, лжи Путина уже никто не верит, а особенно радикальные круги в Кремле требуют решительных действий для восстановления авторитета РФ, пишет The Washington Post.

Подробности

"Россия вынуждена совершить что-то ужасное, чтобы восстановить свою репутацию. Очень жаль, что мы вынуждены использовать такие аргументы. Но у нас нет выбора. В мире, подобном миру Трампа, имеют значение только жестокость, сила, массовое уничтожение", - заявил в комментарии ультраправый российский идеолог Александр Дугин.

"Все законы нарушаются, и Путин сейчас находится в довольно странном положении. Я бы не сказал, что его отношения с Трампом являются приоритетом, он не готов пожертвовать ради этого всем, его приоритетом является достойное завершение этой войны", - отметил высокопоставленный чиновник Кремля.

В статье говорится, что хотя в 2025 году Путин лично подписал соглашения о стратегическом партнерстве с Венесуэлой и Ираном, он хранит молчание после шокирующего захвата Трампом венесуэльского президента Николаса Мадуро, а также обещаний Вашингтона помочь иранским антиправительственным протестующим.

По мнению аналитиков, российский диктатор ограничен необходимостью поддерживать отношения с Трампом, даже когда американские войска захватили российский нефтяной танкер.

Кроме того, неспособность Путина поддержать союзников в трудную минуту нанесла серьезный удар по проекции силы России за рубежом и ее авторитету на мировой арене.

путин владимир (32686) россия (98700) война в Украине (7515)
+10
А це шо він вчинив в Україні - це так собі - погуляти вийшов?
19.01.2026 13:11 Ответить
+10
ну тогда радиация и на кацапстан распространиться либо на крым,такое себе "устрашение"
19.01.2026 13:12 Ответить
+5
Ні, пуйло має застрелитися в бункері. Відразу всі засоби масової інформації заговорять про нього. А якщо повіситься на стратегічному бомбардувальнику ТУ-95, то ще й в Голівуді знімуть повнометражний фільм ''Моль''.
19.01.2026 13:15 Ответить
***** здійснить удар тактичною ЯЗ і скоріше всього по АЕС - інших "засобів" в нього не залишилось !
19.01.2026 13:10 Ответить
ну тогда радиация и на кацапстан распространиться либо на крым,такое себе "устрашение"
19.01.2026 13:12 Ответить
Не піде - Хмельницька АЕС , чи Рівненська ... а білорусів йому не шкода .
19.01.2026 13:18 Ответить
Ні, пуйло має застрелитися в бункері. Відразу всі засоби масової інформації заговорять про нього. А якщо повіситься на стратегічному бомбардувальнику ТУ-95, то ще й в Голівуді знімуть повнометражний фільм ''Моль''.
19.01.2026 13:15 Ответить
А та тактичне ЯЗ в нього спрацює? ... бо якщо вийде "шипучка" то буде багато сміху ... от совок регулярно тактику рвав і було ясно що одиночний удар з високими відсотком вірогідності буде успішним. Тактичне ЯЗ то не стратегічне яке підстраховують масовістю застосування від збоїв. тут кожну партію зарядів треба перевірити натурним вибухом хоч одного з партії для впевненості. А "компьютерное моделювання" і підкритичні випробування, на відміну від стратегічного ЯЗ. для тактики не достатньо. 😀
19.01.2026 13:28 Ответить
А хто сказав що удар може бути лише один ? Не вийде з першого разу - будуть інші
В будь якому разі - паніку це викличе на 100% ... а йому цього і треба
19.01.2026 13:34 Ответить
ну тоді най вже швидше починає ... цікаво наскільки злетить його авторитет? 🤔
19.01.2026 13:38 Ответить
Тоді вже він точно відправиться до кабздона, бо таке даже трампонутий не підтримує, мабуть і сі, теж. Радіація піде не тільки в бульбастан, а і на Європу теж
19.01.2026 13:31 Ответить
Нехай почне бомбити Воронеж,або нападе на Китай,всі відразу злякаються
19.01.2026 13:44 Ответить
Ага, совершит удар, разгонится и со всей дури плешью об стену ,какие удары, оно сцикливое ***** и не более того..он ВСЕ свои удары уже сделал ,теперь будут ударять его епало об тейбл...
19.01.2026 13:50 Ответить
мего вундервафлю орешник пустит которого кпд как у 10 шахедов?)))или ламаншш на осликах поскачет захватывать?)
19.01.2026 13:11 Ответить
А це шо він вчинив в Україні - це так собі - погуляти вийшов?
19.01.2026 13:11 Ответить
Молюся на наше ППО й розвідників..

Дітей б всіх вивезти..
19.01.2026 13:21 Ответить
А що кажуть бабусі на лавці коло під'їзду?
19.01.2026 13:19 Ответить
Вчиняти будуть у нас, а сциться - Захід.
Іспанський жах.
19.01.2026 13:20 Ответить
Вашингтон Пост скотився до цитування старого їбанутого на всю голову дегенерати Дугіна як джерела правди. 🤡
19.01.2026 13:22 Ответить
В світі рюріків-педофілів та рудих ******* у Путіна огромєнний авторитет.
19.01.2026 13:24 Ответить
Росія може вчинити щось жахливе, щоб підняти авторитет Путіна у світі.
Це всеодно що чикатило вб'є ще одну людину і його рейтинг зросте. Що би ви не робили а ху...ло залишиться ху...лом. А якщо зробить щось жахливе, то даже шістки таки як орбанутий втечуть, а цивілізований світ ще сильніше гидуватиметь. Дугина треба давно вже нагородити самокатом
19.01.2026 13:26 Ответить
Да ***** може робити все що завгодно. Як бачимо вже даже удари кокошніком у Заходу не викликав ніякої реакції. Бо в цьому світі поважають тільки сильного даже якщо він їсть дітей. Тому поки в України не буде своєї Ядерної зброї ніяких гарантій і міру не буде.
19.01.2026 13:26 Ответить
Ну так зроби
19.01.2026 13:32 Ответить
Як раз навпаки ! Після удару "скварєшніком" Макрон , Мелоні і Мерц , раптом , виявили величезне бажання спілкуватись з ****** ... совпадєніє ?
Європа, можливо, запізнилася із прямими переговорами з Путіним, - Бабіш
19.01.2026 13:36 Ответить
може і вдарить по якомусь місту тактичним зарядом , але це нічого не дасть ***** , а тільки пришвидшить загибель його режиму
19.01.2026 13:27 Ответить
Агонія. Річ небезпечна, але закінчення її прогнозоване і відоме.
Головне не панікувати. Вистоїмо.
19.01.2026 13:34 Ответить
Это ПРАВДА ВСЯ ПОРАША ОБОСРЁТСЯ!!!ПУТИНУ В РОТ!!!
19.01.2026 13:42 Ответить
забере собі Гренландію, поки НАТО буде розказувати, що воно сильне як ніколи раніше
19.01.2026 13:43 Ответить
Ага, будет как в анекдоте, если шо, то такое будет, такое будет... А шо будет? Снова люлей дадут...
19.01.2026 13:47 Ответить
Я би вже не так переживав за цього старого імпотента, як за рижу мавпу: той точно гніт підпалить і як почнеться,
19.01.2026 13:50 Ответить
у вороніжі всі жителі з зажатими "21" сидять
19.01.2026 13:53 Ответить
 
 