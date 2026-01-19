Авторитет российского диктатора Владимира Путина внутри страны и за ее пределами падает, в частности, в глазах президента США Дональда Трампа, ключевых союзников Москвы и провоенного сообщества самой России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, лжи Путина уже никто не верит, а особенно радикальные круги в Кремле требуют решительных действий для восстановления авторитета РФ, пишет The Washington Post.

"Россия вынуждена совершить что-то ужасное, чтобы восстановить свою репутацию. Очень жаль, что мы вынуждены использовать такие аргументы. Но у нас нет выбора. В мире, подобном миру Трампа, имеют значение только жестокость, сила, массовое уничтожение", - заявил в комментарии ультраправый российский идеолог Александр Дугин.

"Все законы нарушаются, и Путин сейчас находится в довольно странном положении. Я бы не сказал, что его отношения с Трампом являются приоритетом, он не готов пожертвовать ради этого всем, его приоритетом является достойное завершение этой войны", - отметил высокопоставленный чиновник Кремля.

В статье говорится, что хотя в 2025 году Путин лично подписал соглашения о стратегическом партнерстве с Венесуэлой и Ираном, он хранит молчание после шокирующего захвата Трампом венесуэльского президента Николаса Мадуро, а также обещаний Вашингтона помочь иранским антиправительственным протестующим.

По мнению аналитиков, российский диктатор ограничен необходимостью поддерживать отношения с Трампом, даже когда американские войска захватили российский нефтяной танкер.

Кроме того, неспособность Путина поддержать союзников в трудную минуту нанесла серьезный удар по проекции силы России за рубежом и ее авторитету на мировой арене.

