Європа, можливо, запізнилася із прямими переговорами з Путіним, - Бабіш
Прем'єр Чехії Андрей Бабіш вважає правильним те, що європейські лідери почали говорити про можливі прямі переговори з російським диктатором Путіним. Проте, за його словами, вони могли запізнитися.
Про це він заявив в інтерв'ю угорському виданню Mandiner, передає Цензор.НЕТ
Що відомо?
Він зауважив, що Європа відмовлялася говорити із Путіним.
"Тобто зустрічі відбувалися за схемою: Трамп говорив з Путіним, Європа із Зеленським, Зеленський з Трампом тощо. ... Ми також чуємо думки, що треба вести переговори напряму. Я чув, читав, що Мелоні та Макрон (казали про це. - Ред.).
37 країн поставили питання, чому не ведуть прямі переговори з Путіним. Відповіді на це не було. Я пам'ятаю, коли Угорщина головувала, Орбан спочатку говорив із Зеленським, а потім з Путіним. Після цього Віктора гостро критикували за переговори з Путіним.
Тепер нарешті все більше голосів кажуть, що Європа теж має вести з ним прямі переговори. Питання в тому, чи не надто пізно для цього", - сказав Бабіш.
Прем'єр Чехії вважає, що без Трампа мир неможливий.
Що передувало?
- Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Європа має знайти власний спосіб безпосереднього діалогу з російським диктатором Володимиром Путіним, а не покладатися на посередництво США в мирних переговорах щодо України.
- Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що російський диктатор Володимир Путін нібито готовий вести діалог із лідером Франції Емманюелем Макроном.
- Крім того, Сполучені Штати виступили з ініціативою провести переговори за участі України, Росії, США та європейських представників у межах потенційного мирного процесу.
- Своєю чергою президент Володимир Зеленський наголосив на важливості збереження участі США у "мирних переговорах".
- Водночас у Росії заявили, що наразі не йдеться про можливу зустріч у тристоронньому форматі між Україною, Росією та Сполученими Штатами.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Та і який з ***** гітлер
"Сидить Гітлер, зажурився, у кабінеті, і дивиться на свій портрет. Потім каже йому:
- І що? Довикаблучувалися ми з тобою... Скоро тебе знімуть....
А портрет йому відповідає:
- Як сказать... Мене - знімуть... А тебе - повісять...".
А тепер у цьому анекдоті треба помінять прізвище...
А років два тому, з"явився ще один - свіженький:
"Вбігає до Путіна в кабінет, Шойгу.
- Владимир Владимирович! Слышал новость? Нас с тобой, грозятся в Гааге павесить!...
- За что???...
- Как это - "За что?!...". За шею, конечно...
Для того, щоб анексувать, Китаю потрібен ПРИВІД... Приводом, на мою думку, може буть ХАОС в Росії. Хаос, який призведе до початку міжнаціональної гризні всередині Росії... І тоді, під приводом "захисту китайської меншини" (а китайська община зараз НАЙБІЛЬША, у порівнянні з будь-яким етносом, у Сибіру), китайці введуть війська на територію Сибіру... Перед цим буде ще й "продовольчий хаос". Справа в тому, що китайська община вже зараз захоплює продовольчий та речовий ринки в Сибіру... Як тільки почне пропадать продовольство, "сибіряки" САМІ попросять китайців, "придти и навести парядак"...
Саме до цього китайці і підводять Росію...
"Плід повинен дозріть...". Китайці вважають, що ще рано... Навіщо їм напружуваться, і штучно прискорювать дозрівання, якщо можна трішки почекать?...
ставити під удар державу вони не будуть.
Вже давно не потерпає
китайці не прагнуть там жити і працювати, весь їх північ можна сказати малонаселений
А щодо "малозаселеної "китайської півночі" - ТИ ТАМ БУВ? Я - був... Правда, не на "китайській", а просто, на півдні Сибіру. Але бачив, ЯК працюють там китайці... У них продуктивність сільського господарства у кілька разів вища, ніж у кацапів...
В він де у папочку потрапив?
Привид Мюнхена38 бродить по Європі. А Трамп як прискорювач -каталізатор
Вся тактика Путіна заснована на ГЕНЕРАЦІЇ ХАОСУ серед країн умовного Заходу по стратагемі млявий (вялотекущий) керований/управляєміьй хаос - європейська каструля ніби знаходиться на кухні Кремля і час від часу Путін підігріває, не дає остити тому європейському процесу, який і без підігріву є хаосом Лебедь, Щука и Рак - в товарищах согласья нет.
Європа стара путана... яка ніколи раніше не спізнювалася віддавати своїх сусідів хоч Гітлеру, хоч Сталіну.
Привид Мюнхена38 бродить по Європі.
А тут ще Трамп провокатор под личиной мироносица...