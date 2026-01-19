Європа, можливо, запізнилася із прямими переговорами з Путіним, - Бабіш

Прем'єр Чехії Андрей Бабіш вважає правильним те, що європейські лідери почали говорити про можливі прямі переговори з російським диктатором Путіним. Проте, за його словами, вони могли запізнитися.

Про це він заявив в інтерв'ю угорському виданню Mandiner, передає Цензор.НЕТ

Він зауважив, що Європа відмовлялася говорити із Путіним.

"Тобто зустрічі відбувалися за схемою: Трамп говорив з Путіним, Європа із Зеленським, Зеленський з Трампом тощо. ... Ми також чуємо думки, що треба вести переговори напряму. Я чув, читав, що Мелоні та Макрон (казали про це. - Ред.).

37 країн поставили питання, чому не ведуть прямі переговори з Путіним. Відповіді на це не було. Я пам'ятаю, коли Угорщина головувала, Орбан спочатку говорив із Зеленським, а потім з Путіним. Після цього Віктора гостро критикували за переговори з Путіним.

Тепер нарешті все більше голосів кажуть, що Європа теж має вести з ним прямі переговори. Питання в тому, чи не надто пізно для цього", - сказав Бабіш.

Прем'єр Чехії вважає, що без Трампа мир неможливий.

