РФ продовжуватиме війну, поки Україна не погодиться на "реалістичні умови миру", - Небензя в ООН

Постійний представник РФ в ООН Василь Небензя стверджує, що Росія має намір й надалі "вирішувати проблему військовим шляхом".

Про це він заявив під час свого виступу на екстреному засіданні Ради безпеки ООН, цитують росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Погроза Кремля

У Росії відреагували на нещодавні висловлювання представників Європейської комісії, які допустили можливість майбутнього діалогу ЄС із кремлівським диктатором Путіним.

На це Небензя заявив, що Москва нібито ніколи не відмовлялася від переговорів, однак, за його словами, Захід "помилково розраховував" на стратегічну поразку Росії.

"Поки лідер у Києві не прийде до тями й не погодиться на реальні умови переговорів, ми продовжимо вирішувати проблему військовим шляхом… З кожним днем, який він марнує, умови переговорів будуть лише погіршуватися для нього", - стверджує представник країни-агресорки.

Що передувало

Нагадаємо, Україна 12 січня скликала екстрене засідання Ради безпеки ООН через російські атаки, зокрема застосування ракети "Орєшнік", щоб обговорити порушення РФ Статуту ООН і захист цивільного населення.

