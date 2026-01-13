РФ продовжуватиме війну, поки Україна не погодиться на "реалістичні умови миру", - Небензя в ООН
Постійний представник РФ в ООН Василь Небензя стверджує, що Росія має намір й надалі "вирішувати проблему військовим шляхом".
Про це він заявив під час свого виступу на екстреному засіданні Ради безпеки ООН, цитують росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.
Погроза Кремля
У Росії відреагували на нещодавні висловлювання представників Європейської комісії, які допустили можливість майбутнього діалогу ЄС із кремлівським диктатором Путіним.
На це Небензя заявив, що Москва нібито ніколи не відмовлялася від переговорів, однак, за його словами, Захід "помилково розраховував" на стратегічну поразку Росії.
"Поки лідер у Києві не прийде до тями й не погодиться на реальні умови переговорів, ми продовжимо вирішувати проблему військовим шляхом… З кожним днем, який він марнує, умови переговорів будуть лише погіршуватися для нього", - стверджує представник країни-агресорки.
Що передувало
- Нагадаємо, Україна 12 січня скликала екстрене засідання Ради безпеки ООН через російські атаки, зокрема застосування ракети "Орєшнік", щоб обговорити порушення РФ Статуту ООН і захист цивільного населення.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
причому опалення працювало і вода була, проблему з електрикою вирішили
Все буде залежати від того , як Україна переживе цю зиму
13 сiчня, 2026, 19:55
Невідомі дрони у вівторок, 13 січня, атакували три грецькі нафтові танкери у Чорному морі. Вони перебували неподалік вантажного термінала "https://zn.ua/ukr/WORLD/reuters-droni-zsu-obvalili-eksport-nafti-kazakhstanu-do-minimumu-za-14-misjatsiv.html Каспійського трубопровідного консорціуму", що знаходиться поблизу Новоросійська, https://www.reuters.com/world/asia-pacific/two-oil-tankers-roads-cpc-terminal-hit-by-drones-tuesday-sources-say-2026-01-13/ пишеReuters з посиланням на джерела.
Раніше керівник Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко https://t.me/akovalenko1989/8832 наголосив, що "Каспійський трубопровідний консорціум" забезпечує основний експорт нафти з Казахстану.
Колись наші діди і прадіди добровільно погодилися йти в концтабір, повіривши цим потвора. Це закінчилося репресіями, катуванням, вбивствами і голодоморами, які забрали життя до 17 мільйонів українців.
А от тодішні " слуги народу" знищували армію молодої УНР ( як і наші в 90хх) і кричали що всі "люди" то брати, бо вони ж сосалісти лівака, знають чого Наріду треба...
І поки чубилися гризлися , міняючи форму правління на ходу, орки черговий раз нанесли смертельного удару, смертельного для тисяч / мільонів
На Кіпрі під час виконання службового завдання вбито співробітника Служби зовнішньої розвідки РФ А. В. Панова. Панов прибув на Кіпр 06.01.2026 з РФ, де перебував два тижні по виклику центрального апарату СЗР. Його тіло виявлено в орендованій машині на стоянці готельного комплексу Crystallo Apartments в Лімасолі.