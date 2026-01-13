Новини
РФ продовжуватиме війну, поки Україна не погодиться на "реалістичні умови миру", - Небензя в ООН

Постійний представник РФ в ООН Василь Небензя стверджує, що Росія має намір й надалі "вирішувати проблему військовим шляхом". 

Про це він заявив під час свого виступу на екстреному засіданні Ради безпеки ООН, цитують росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

Погроза Кремля

У Росії відреагували на нещодавні висловлювання представників Європейської комісії, які допустили можливість майбутнього діалогу ЄС із кремлівським диктатором Путіним.

На це Небензя заявив, що Москва нібито ніколи не відмовлялася від переговорів, однак, за його словами, Захід "помилково розраховував" на стратегічну поразку Росії.

"Поки лідер у Києві не прийде до тями й не погодиться на реальні умови переговорів, ми продовжимо вирішувати проблему військовим шляхом… З кожним днем, який він марнує, умови переговорів будуть лише погіршуватися для нього", - стверджує представник країни-агресорки.

Що передувало

  • Нагадаємо, Україна 12 січня скликала екстрене засідання Ради безпеки ООН через російські атаки, зокрема застосування ракети "Орєшнік", щоб обговорити порушення РФ Статуту ООН і захист цивільного населення.

Топ коментарі
Все що ми можемо, це вас знищити. Ми вас породили, ми вас і відспіваємо
13.01.2026 18:45 Відповісти
Кацапи можуть собі дозволити нахабніти - захід вперто не бажає їх бити по справжньому !
13.01.2026 18:45 Відповісти
А до чого тут Захід, коли ми самі вибрали собі мародерів, крадунів, брехунів і агентів ворога? Вони допомагали чим могли, а коли побачили, що сотні мільярдів їх допомоги краде свора чи хуцпа оточення президента, то вирішили гроші платників податків своїх громадян залишити їм, а не віддати міндічам і цукерманам. Чи європейці мають йти воювати замість юзіка, ''лисого'', фешірів, арестовича, єрмаків.., в ті поїдуть до Європи жити в своє задоволення?
13.01.2026 19:05 Відповісти
13.01.2026 18:45 Відповісти
13.01.2026 19:11 Відповісти
Да вы, Денис, прямо Тарас Бульба!"мы вас породили-мы вас и убьём". Оно бы конечно хорошо было. Да только Киев, и не один Киев-без воды и света, а на Москву ни один паршивый дрон не упал. В то время как кацапы гахнули межконтинентальные ракетой по Стрию. Не напомните, когда последний раз наши ракеты били по Новосибирску, Владивостоку, Чукотке Камчатке? А так понты колотить на кухне на мягкой табуретке.. почему бы нет.. вбываты кацапов каждый вечер можно тысячами.
13.01.2026 19:19 Відповісти
Новосібірски та владівостоки дуже далеко. Питання інше, чого курськ, воронєж, бєлгород, ростов та ін. великі міста зі світлом та теплом?
13.01.2026 19:23 Відповісти
Бєлгород і область точно в блекауті.
13.01.2026 19:50 Відповісти
Якщо це точно так, то це добре...
13.01.2026 20:03 Відповісти
там менше доби і то не скрізь було відключення, ви хоч новини читайте.
причому опалення працювало і вода була, проблему з електрикою вирішили
13.01.2026 20:47 Відповісти
У відповідь там хоч щось пробекали , чи нікому.
13.01.2026 19:27 Відповісти
Смєло, смєло...
13.01.2026 20:03 Відповісти
13.01.2026 18:45 Відповісти
Пуйло давно зрозумів шо захід сцикунигівноміси..
Трамп думаю посадить нарешті пуйла на жопу
13.01.2026 18:49 Відповісти
Не посадить .
Деменція мислить наоативпми минулого , а в них - постійне бажання товаришувати з кацапами проти китайців ...((
Схоже - Тромб і помирати буде із цим бажанням💀
13.01.2026 18:52 Відповісти
Трамп думаєш нерозуміє шо рашка і Китай конкуренти.і шо Китай просто використовує рашку ..чи думаєш пуйло не розуміє цього..це тимчасові союзи як Гітлер зі сталіним..
Трамп обезжирює пуйла,й китайців,,Венесуела..флот ..думаю скоро почнеться іран
13.01.2026 18:59 Відповісти
Яка свята наївність! Скільки там пройшло замість 24 годин обіцяних Трампом на виборах? Як насідали на Байдена всі російськомовні блогери, звинувачуючи в недостатній підтримці України пригадуєте? Щось заткнулися, і чомусь навіть не обурювалися червоною доріжкою розстеленою Трампом в Алясці перед "другом Володьєю". Або вірите в брехню щодо Гренландії про наміри парашії і Китаю? Цього торгаша там цікавлять лише надра і як він сам сказав "головне - володіння".
13.01.2026 19:57 Відповісти
Як можна закінчити те чого не хочуть ні одна із сторін?? Ні Китай ні Європа ні рашка ні зеля
13.01.2026 20:10 Відповісти
Гренландію трамп забере і правильно зробить..діло часу
13.01.2026 20:11 Відповісти
ЄС до цього часу продає їм компоненти для озброєння, тієї ж авіації, а ви хочете щоб вони їх били по справжньому.
13.01.2026 18:54 Відповісти
Так отож !
І нафту і газ , вони , во всю в кацапів купують
13.01.2026 18:56 Відповісти
Нафта і газ це мала частина того що купують, навіть коли наше зерно поляки блокували, орківська агросировина йшла через Польщу в ЄС.
13.01.2026 18:59 Відповісти
13.01.2026 19:05 Відповісти
І в європу поїдуть і в Буковель поїдуть.
Все у них в шоколаді. Коли нарід прийде до тями ? І чи можливо це..
13.01.2026 19:08 Відповісти
А типу європейці біли та пухнасті? Меркель та Шредер це хто по вашому? Теперішня параша це як як раз дітя Європи, вони її відгодовували та збагачували і в той час заплющювали очі на те, що робили лапті у Ічкерії, Україні та Сирії.
13.01.2026 20:03 Відповісти
Невже? От такі погані європейці віддали росії десь біля 4-х тисяч ядерних боєголовок, стратегічні літаки і ракети до них та багато іншого.
13.01.2026 23:20 Відповісти
Та не вже? Може там були якісь ще обставини, типу тиск від штатів та і взамін ми отримали типу "гарантії безпеки"? Тількі тоді небуло той параши, що зараз. А ось європейці будували заводи до останньго, побудували Північний потік 2 вже після окупації Криму та Донбасу.
14.01.2026 02:20 Відповісти
погані піндоси і брити винудили це зробити. Тому і віддали
14.01.2026 02:27 Відповісти
Мирні угоди вже всьо?
13.01.2026 18:46 Відповісти
ти сподівався що кацапи підпишуть мирні угоди ?
13.01.2026 18:47 Відповісти
Ні - ми ж творили мирні угоди - на сміх кацапам - зі США з Європою - я завжди казав - кацапів питали?
13.01.2026 18:52 Відповісти
Мирні угоди - офіційний документ . Ніхто їх підписувати не буде .
Буде просто припинення вогню ...
13.01.2026 18:54 Відповісти
Кацапи вже дозріли до припинення війни?
13.01.2026 19:00 Відповісти
Теперішні морози - їх остання надія .
Все буде залежати від того , як Україна переживе цю зиму
13.01.2026 19:03 Відповісти
Все впирається в зброю - зброї в нас маловато - який вид зброї не візьмем - в кацапів більше
13.01.2026 19:08 Відповісти
ОТОЖ ..
З шефірною шоблою і кабміндічем шанси все меньше і меньше.
Рівень Потужності максимальний
13.01.2026 19:10 Відповісти
Тобто лишилось 2-3 тижні, максимум 5?
13.01.2026 19:16 Відповісти
Максимум - 10
У нас і в березні можуть бути не слабі морози ...
13.01.2026 19:54 Відповісти
навпаки зараз, буде пік бусифікованих. громадяни вилізуть з холодних норок, при теплі знову все сховаються і фронт далі буде сипатися.
13.01.2026 20:58 Відповісти
А що фронт сиплеться?Це де таке?❤️🇺🇦❤️
14.01.2026 09:00 Відповісти
''Теперішні морози їх остання надія..'', кого, кцапів? Та Ви шо? Нам постійно розповідали, що максимум три місяці і кцапам все. Що в них ракет залишилося на один обстріл. Що будемо пити каву в Ялті. Що ми створили потужну новітню ракету ''Фламінго'' і декількома ударами зробимо блекаут в москві? Здійснилося все те, про що 7 років брехала влада? А як Україна має пережити цю зиму, коли найближче оточення президента розікрали Енергоатом і міністерство оборони? Де наші ракети? Де наші ППО, щоб збивати ворожі? Де наші укриття для об'єктів енергетики, які будували всі покоління і де укриття для громадян?
13.01.2026 19:18 Відповісти
Та ні, наш Найвеличніший президент в минулому році літав цілий рік по світу і підписав 28 мирних угод, які розвалювали на марафоні і говорили, що це вперше, такого не було ніколи. То вони вже не діють?
13.01.2026 19:12 Відповісти
Не мирних, а безпекових. Хоча, результату це змінює, бо це була повна лажа розрахована на лохторат.
13.01.2026 20:06 Відповісти
Если русские сказали "РФ продовжуватиме війну", значит скоро будет мир!
13.01.2026 18:49 Відповісти
Постійний представник України при https://www.obozrevatel.com/ukr/entity/oon/ Організації Об'єднаних Націй (ООН) https://www.obozrevatel.com/ukr/person/andrej-melnik.htm Андрій Мельник заявив, що Росія вже опинилася у стані стратегічної поразки. За його словами, спроби Москви залякати світ новими видами озброєння є прикриттям глибокої військової, економічної та демографічної кризи. Тож він порадив окупантам "сушити весла та плести лапті".
13.01.2026 19:56 Відповісти
REUTERS: У ЧОРНОМУ МОРІ НЕВІДОМІ ДРОНИ АТАКУВАЛИ ТРИ ТАНКЕРИ БІЛЯ РОСІЙСЬКОГО УЗБЕРЕЖЖЯ

13 сiчня, 2026, 19:55

Невідомі дрони у вівторок, 13 січня, атакували три грецькі нафтові танкери у Чорному морі. Вони перебували неподалік вантажного термінала "https://zn.ua/ukr/WORLD/reuters-droni-zsu-obvalili-eksport-nafti-kazakhstanu-do-minimumu-za-14-misjatsiv.html Каспійського трубопровідного консорціуму", що знаходиться поблизу Новоросійська, https://www.reuters.com/world/asia-pacific/two-oil-tankers-roads-cpc-terminal-hit-by-drones-tuesday-sources-say-2026-01-13/ пишеReuters з посиланням на джерела.

Раніше керівник Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко https://t.me/akovalenko1989/8832 наголосив, що "Каспійський трубопровідний консорціум" забезпечує основний експорт нафти з Казахстану.
13.01.2026 20:04 Відповісти
танкери Chevron, ну таке.
Нафта взагалі Казахська.
13.01.2026 21:01 Відповісти
Здохло б ти мерзота....
13.01.2026 18:51 Відповісти
***** буде продовжувати війну навіть тоді, якщо підпише мир. Хоча він його ніколи не підпише. Замкнуте коло, а ми всередині між скаженим сусідом та сцикливою Європою.
13.01.2026 18:51 Відповісти
Тому що ми не приносимо війну в орківські міста, фактично гра в одні ворота, якби були б ракети то багато чого в психології орків б змінилось.
13.01.2026 18:52 Відповісти
вже 4 роки дефективні менеджери Зеленського будують, будують ракети, а виходять лише Міндічи.
13.01.2026 18:56 Відповісти
ЕЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙ НЕ ПСУЙТЕ БУБОЧЦІ І ТРАМПУ 5% до миру)))))
13.01.2026 18:57 Відповісти
Всі шукачі мирної угоди чули?
13.01.2026 18:57 Відповісти
У нас держава постійно просирала Інфовійну. За 34 роки мало що змінилося.
А вніормувати оте ледаче населення потрібно вже на_позавчора....
От суки, де ви взялися, лохторати Бубосяна голоборотька
13.01.2026 19:13 Відповісти
Відповідь світової спільноти мала би бути лаконічною: 'Значить Росія перестане існувати, чи принаймні перестануть жити її лідери).
13.01.2026 18:57 Відповісти
Україна продовжуватиме захищатися, поки агресор не сдохне.
Колись наші діди і прадіди добровільно погодилися йти в концтабір, повіривши цим потвора. Це закінчилося репресіями, катуванням, вбивствами і голодоморами, які забрали життя до 17 мільйонів українців.
13.01.2026 18:59 Відповісти
Я не впевнений щодо всіх-всіх "погодились добровільно"
А от тодішні " слуги народу" знищували армію молодої УНР ( як і наші в 90хх) і кричали що всі "люди" то брати, бо вони ж сосалісти лівака, знають чого Наріду треба...
І поки чубилися гризлися , міняючи форму правління на ходу, орки черговий раз нанесли смертельного удару, смертельного для тисяч / мільонів
13.01.2026 19:17 Відповісти
- Мы не бьем по мирному населению... (Небензя)

13.01.2026 19:03 Відповісти
Прогноз х*евій..
13.01.2026 19:05 Відповісти
Ага .. Тільки не треба тут цієї розпальцовки , кацапи . Ви будете воювати поки вам дозволятиме це робити - ваша економіка , і не довше .
. Без грошей ви не те що кинете воювати , а і почнете х.й гризти без солі .
13.01.2026 19:08 Відповісти
І дядюшка Ляю, шоб йому....
13.01.2026 19:19 Відповісти
13.01.2026 19:44 Відповісти
Будете сміятись-цей урод на 3му місці по перегллядах в ютюбі за 2025р після гордона і портнікова-це вже палата №6
13.01.2026 20:31 Відповісти
гордон- це також діагноз
14.01.2026 02:30 Відповісти
Залінза з вухами щось вигулькує з валізки.
13.01.2026 19:09 Відповісти
не бензді небезя..
та йди на прутень зі своїм... міром..руϟϟкім..
13.01.2026 19:12 Відповісти
"Поки куйло не прийде до тями й не погодиться на реальні умови переговорів, З кожним днем, який він марнує, наближає його до грабової дошки і два на метр....
13.01.2026 19:14 Відповісти
Лисе чмо,умови одні,вон ***** за крейсером "москва".Кордон 1991 і розкол по саму сраку паРаші на окремі болотні кочки.Най буде так! Амінь!
13.01.2026 19:17 Відповісти
Ця ****** нагадує горбатого виродка з фільму "Триста спартанців"
13.01.2026 19:19 Відповісти
13.01.2026 19:25 Відповісти
Покажіть це Трампу.
13.01.2026 19:27 Відповісти
і що це дасть?
13.01.2026 19:43 Відповісти
Рашка продовжує війну, а Зє-йло з його зєбланами продовжує качати нафту по "Дружбє"!
πuzgimь далі, кретини.
13.01.2026 19:30 Відповісти
Складна ситуація з тим нафтопроводом, перше на ньому сидять Чехи, які поставляють нам снаряди, друге ми нажаль також купуємо пальне з НПЗ що працюють на орківській нафті, а іншого джерела поки немає.
13.01.2026 20:21 Відповісти
вже не поставляють
14.01.2026 02:31 Відповісти
А що тут новго? В чому суть новизни інфи? В тому, що касапи вимагають нашої капітуляції?
13.01.2026 19:42 Відповісти
12.‎01.‎2026

На Кіпрі під час виконання службового завдання вбито співробітника Служби зовнішньої розвідки РФ А. В. Панова. Панов прибув на Кіпр ‎06.‎01.‎2026 з РФ, де перебував два тижні по виклику центрального апарату СЗР. Його тіло виявлено в орендованій машині на стоянці готельного комплексу Crystallo Apartments в Лімасолі.
13.01.2026 19:57 Відповісти
Лиса чібурашка має на увазі повну капітуляцію. А потім вони тихенько познищують все українське вже без стрілянини. Чи може хтось надіється, що вони зупиняться?
13.01.2026 20:05 Відповісти
Росіянці за традицією 90-х беруть "на слабо" тих безпорадних європейців, які все ніяк не можуть визнати реальність та знайти нарешті яйця у своїх штанях.
13.01.2026 20:26 Відповісти
Поставили у нас свого клона а тоді начебто требують щось , на щось помінять
13.01.2026 20:50 Відповісти
А що власне змінилось ,кацапи ще в 2014 році казали про "ДНР в адміністратівних граніцах Донєцкой області "
13.01.2026 21:29 Відповісти
Не существует и не бывает реалистичных условий мира, мир может быть только и исключительно по международному праву и уставу ООН, по другому не будет, пока ещё существует *********!!!
13.01.2026 21:30 Відповісти
13.01.2026 21:31 Відповісти
Сами признаются в своем терроризме. Впрочем, мир теперь такой, что это мало кого ужасает...
13.01.2026 21:39 Відповісти
Всі імперії так казали.
14.01.2026 01:38 Відповісти
 
 