Новости Требования РФ относительно прекращения огня
3 580 53

РФ будет продолжать войну, пока Украина не согласится на "реалистичные условия мира", - Небензя в ООН

небензя

Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя утверждает, что Россия намерена и в дальнейшем "решать проблему военным путем". 

Об этом он заявил во время своего выступления на экстренном заседании Совета безопасности ООН, цитируют росСМИ, передает Цензор.НЕТ.

Угроза Кремля

В России отреагировали на недавние высказывания представителей Европейской комиссии, которые допустили возможность будущего диалога ЕС с кремлевским диктатором Путиным.

На это Небензя заявил, что Москва якобы никогда не отказывалась от переговоров, однако, по его словам, Запад "ошибочно рассчитывал" на стратегическое поражение России.

"Пока лидер в Киеве не опомнится и не согласится на реальные условия переговоров, мы продолжим решать проблему военным путем... С каждым днем, который он теряет, условия переговоров будут только ухудшаться для него", - утверждает представитель страны-агрессора.

Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя

Что предшествовало

  • Напомним, Украина 12 января созвала экстренное заседание Совета безопасности ООН из-за российских атак, в частности применения ракеты "Орешник", чтобы обсудить нарушение РФ Устава ООН и защиту гражданского населения.

Автор: 

россия (98667) Совбез ООН (1170) Небензя Василий (52) переговоры с Россией (1403) война в Украине (7484)
Топ комментарии
+18
Все що ми можемо, це вас знищити. Ми вас породили, ми вас і відспіваємо
13.01.2026 18:45 Ответить
+12
Кацапи можуть собі дозволити нахабніти - захід вперто не бажає їх бити по справжньому !
13.01.2026 18:45 Ответить
+8
Тому що ми не приносимо війну в орківські міста, фактично гра в одні ворота, якби були б ракети то багато чого в психології орків б змінилось.
13.01.2026 18:52 Ответить
Все що ми можемо, це вас знищити. Ми вас породили, ми вас і відспіваємо
13.01.2026 18:45 Ответить
13.01.2026 19:11 Ответить
Да вы, Денис, прямо Тарас Бульба!"мы вас породили-мы вас и убьём". Оно бы конечно хорошо было. Да только Киев, и не один Киев-без воды и света, а на Москву ни один паршивый дрон не упал. В то время как кацапы гахнули межконтинентальные ракетой по Стрию. Не напомните, когда последний раз наши ракеты били по Новосибирску, Владивостоку, Чукотке Камчатке? А так понты колотить на кухне на мягкой табуретке.. почему бы нет.. вбываты кацапов каждый вечер можно тысячами.
13.01.2026 19:19 Ответить
Новосібірски та владівостоки дуже далеко. Питання інше, чого курськ, воронєж, бєлгород, ростов та ін. великі міста зі світлом та теплом?
13.01.2026 19:23 Ответить
У відповідь там хоч щось пробекали , чи нікому.
13.01.2026 19:27 Ответить
Кацапи можуть собі дозволити нахабніти - захід вперто не бажає їх бити по справжньому !
13.01.2026 18:45 Ответить
Пуйло давно зрозумів шо захід сцикунигівноміси..
Трамп думаю посадить нарешті пуйла на жопу
13.01.2026 18:49 Ответить
Не посадить .
Деменція мислить наоативпми минулого , а в них - постійне бажання товаришувати з кацапами проти китайців ...((
Схоже - Тромб і помирати буде із цим бажанням💀
13.01.2026 18:52 Ответить
Трамп думаєш нерозуміє шо рашка і Китай конкуренти.і шо Китай просто використовує рашку ..чи думаєш пуйло не розуміє цього..це тимчасові союзи як Гітлер зі сталіним..
Трамп обезжирює пуйла,й китайців,,Венесуела..флот ..думаю скоро почнеться іран
13.01.2026 18:59 Ответить
ЄС до цього часу продає їм компоненти для озброєння, тієї ж авіації, а ви хочете щоб вони їх били по справжньому.
13.01.2026 18:54 Ответить
Так отож !
І нафту і газ , вони , во всю в кацапів купують
13.01.2026 18:56 Ответить
Нафта і газ це мала частина того що купують, навіть коли наше зерно поляки блокували, орківська агросировина йшла через Польщу в ЄС.
13.01.2026 18:59 Ответить
А до чого тут Захід, коли ми самі вибрали собі мародерів, крадунів, брехунів і агентів ворога? Вони допомагали чим могли, а коли побачили, що сотні мільярдів їх допомоги краде свора чи хуцпа оточення президента, то вирішили гроші платників податків своїх громадян залишити їм, а не віддати міндічам і цукерманам. Чи європейці мають йти воювати замість юзіка, ''лисого'', фешірів, арестовича, єрмаків.., в ті поїдуть до Європи жити в своє задоволення?
13.01.2026 19:05 Ответить
І в європу поїдуть і в Буковель поїдуть.
Все у них в шоколаді. Коли нарід прийде до тями ? І чи можливо це..
13.01.2026 19:08 Ответить
Мирні угоди вже всьо?
13.01.2026 18:46 Ответить
ти сподівався що кацапи підпишуть мирні угоди ?
13.01.2026 18:47 Ответить
Ні - ми ж творили мирні угоди - на сміх кацапам - зі США з Європою - я завжди казав - кацапів питали?
13.01.2026 18:52 Ответить
Мирні угоди - офіційний документ . Ніхто їх підписувати не буде .
Буде просто припинення вогню ...
13.01.2026 18:54 Ответить
Кацапи вже дозріли до припинення війни?
13.01.2026 19:00 Ответить
Теперішні морози - їх остання надія .
Все буде залежати від того , як Україна переживе цю зиму
13.01.2026 19:03 Ответить
Все впирається в зброю - зброї в нас маловато - який вид зброї не візьмем - в кацапів більше
13.01.2026 19:08 Ответить
ОТОЖ ..
З шефірною шоблою і кабміндічем шанси все меньше і меньше.
Рівень Потужності максимальний
13.01.2026 19:10 Ответить
Тобто лишилось 2-3 тижні, максимум 5?
13.01.2026 19:16 Ответить
''Теперішні морози їх остання надія..'', кого, кцапів? Та Ви шо? Нам постійно розповідали, що максимум три місяці і кцапам все. Що в них ракет залишилося на один обстріл. Що будемо пити каву в Ялті. Що ми створили потужну новітню ракету ''Фламінго'' і декількома ударами зробимо блекаут в москві? Здійснилося все те, про що 7 років брехала влада? А як Україна має пережити цю зиму, коли найближче оточення президента розікрали Енергоатом і міністерство оборони? Де наші ракети? Де наші ППО, щоб збивати ворожі? Де наші укриття для об'єктів енергетики, які будували всі покоління і де укриття для громадян?
13.01.2026 19:18 Ответить
Та ні, наш Найвеличніший президент в минулому році літав цілий рік по світу і підписав 28 мирних угод, які розвалювали на марафоні і говорили, що це вперше, такого не було ніколи. То вони вже не діють?
13.01.2026 19:12 Ответить
Если русские сказали "РФ продовжуватиме війну", значит скоро будет мир!
13.01.2026 18:49 Ответить
Здохло б ти мерзота....
13.01.2026 18:51 Ответить
***** буде продовжувати війну навіть тоді, якщо підпише мир. Хоча він його ніколи не підпише. Замкнуте коло, а ми всередині між скаженим сусідом та сцикливою Європою.
13.01.2026 18:51 Ответить
Тому що ми не приносимо війну в орківські міста, фактично гра в одні ворота, якби були б ракети то багато чого в психології орків б змінилось.
13.01.2026 18:52 Ответить
вже 4 роки дефективні менеджери Зеленського будують, будують ракети, а виходять лише Міндічи.
13.01.2026 18:56 Ответить
ЕЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙ НЕ ПСУЙТЕ БУБОЧЦІ І ТРАМПУ 5% до миру)))))
13.01.2026 18:57 Ответить
Всі шукачі мирної угоди чули?
13.01.2026 18:57 Ответить
У нас держава постійно просирала Інфовійну. За 34 роки мало що змінилося.
А вніормувати оте ледаче населення потрібно вже на_позавчора....
От суки, де ви взялися, лохторати Бубосяна голоборотька
13.01.2026 19:13 Ответить
Відповідь світової спільноти мала би бути лаконічною: 'Значить Росія перестане існувати, чи принаймні перестануть жити її лідери).
13.01.2026 18:57 Ответить
Україна продовжуватиме захищатися, поки агресор не сдохне.
Колись наші діди і прадіди добровільно погодилися йти в концтабір, повіривши цим потвора. Це закінчилося репресіями, катуванням, вбивствами і голодоморами, які забрали життя до 17 мільйонів українців.
13.01.2026 18:59 Ответить
Я не впевнений щодо всіх-всіх "погодились добровільно"
А от тодішні " слуги народу" знищували армію молодої УНР ( як і наші в 90хх) і кричали що всі "люди" то брати, бо вони ж сосалісти лівака, знають чого Наріду треба...
І поки чубилися гризлися , міняючи форму правління на ходу, орки черговий раз нанесли смертельного удару, смертельного для тисяч / мільонів
13.01.2026 19:17 Ответить
- Мы не бьем по мирному населению... (Небензя)

13.01.2026 19:03 Ответить
Прогноз х*евій..
13.01.2026 19:05 Ответить
Ага .. Тільки не треба тут цієї розпальцовки , кацапи . Ви будете воювати поки вам дозволятиме це робити - ваша економіка , і не довше .
. Без грошей ви не те що кинете воювати , а і почнете х.й гризти без солі .
13.01.2026 19:08 Ответить
І дядюшка Ляю, шоб йому....
13.01.2026 19:19 Ответить
Залінза з вухами щось вигулькує з валізки.
13.01.2026 19:09 Ответить
не бензді небезя..
та йди на прутень зі своїм... міром..руϟϟкім..
13.01.2026 19:12 Ответить
"Поки куйло не прийде до тями й не погодиться на реальні умови переговорів, З кожним днем, який він марнує, наближає його до грабової дошки і два на метр....
13.01.2026 19:14 Ответить
Лисе чмо,умови одні,вон ***** за крейсером "москва".Кордон 1991 і розкол по саму сраку паРаші на окремі болотні кочки.Най буде так! Амінь!
13.01.2026 19:17 Ответить
Ця ****** нагадує горбатого виродка з фільму "Триста спартанців"
13.01.2026 19:19 Ответить
13.01.2026 19:25 Ответить
Покажіть це Трампу.
13.01.2026 19:27 Ответить
Рашка продовжує війну, а Зє-йло з його зєбланами продовжує качати нафту по "Дружбє"!
πuzgimь далі, кретини.
13.01.2026 19:30 Ответить
 
 