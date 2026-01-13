РФ будет продолжать войну, пока Украина не согласится на "реалистичные условия мира", - Небензя в ООН
Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя утверждает, что Россия намерена и в дальнейшем "решать проблему военным путем".
Об этом он заявил во время своего выступления на экстренном заседании Совета безопасности ООН, цитируют росСМИ, передает Цензор.НЕТ.
Угроза Кремля
В России отреагировали на недавние высказывания представителей Европейской комиссии, которые допустили возможность будущего диалога ЕС с кремлевским диктатором Путиным.
На это Небензя заявил, что Москва якобы никогда не отказывалась от переговоров, однако, по его словам, Запад "ошибочно рассчитывал" на стратегическое поражение России.
"Пока лидер в Киеве не опомнится и не согласится на реальные условия переговоров, мы продолжим решать проблему военным путем... С каждым днем, который он теряет, условия переговоров будут только ухудшаться для него", - утверждает представитель страны-агрессора.
Что предшествовало
- Напомним, Украина 12 января созвала экстренное заседание Совета безопасности ООН из-за российских атак, в частности применения ракеты "Орешник", чтобы обсудить нарушение РФ Устава ООН и защиту гражданского населения.
Трамп думаю посадить нарешті пуйла на жопу
Деменція мислить наоативпми минулого , а в них - постійне бажання товаришувати з кацапами проти китайців ...((
Схоже - Тромб і помирати буде із цим бажанням💀
Трамп обезжирює пуйла,й китайців,,Венесуела..флот ..думаю скоро почнеться іран
І нафту і газ , вони , во всю в кацапів купують
Все у них в шоколаді. Коли нарід прийде до тями ? І чи можливо це..
Буде просто припинення вогню ...
Все буде залежати від того , як Україна переживе цю зиму
З шефірною шоблою і кабміндічем шанси все меньше і меньше.
Рівень Потужності максимальний
А вніормувати оте ледаче населення потрібно вже на_позавчора....
От суки, де ви взялися, лохторати Бубосяна голоборотька
Колись наші діди і прадіди добровільно погодилися йти в концтабір, повіривши цим потвора. Це закінчилося репресіями, катуванням, вбивствами і голодоморами, які забрали життя до 17 мільйонів українців.
А от тодішні " слуги народу" знищували армію молодої УНР ( як і наші в 90хх) і кричали що всі "люди" то брати, бо вони ж сосалісти лівака, знають чого Наріду треба...
І поки чубилися гризлися , міняючи форму правління на ходу, орки черговий раз нанесли смертельного удару, смертельного для тисяч / мільонів
. Без грошей ви не те що кинете воювати , а і почнете х.й гризти без солі .
та йди на прутень зі своїм... міром..руϟϟкім..
πuzgimь далі, кретини.