РФ будет продолжать войну, пока Украина не согласится на "реалистичные условия мира", - Небензя в ООН

Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя утверждает, что Россия намерена и в дальнейшем "решать проблему военным путем".

Об этом он заявил во время своего выступления на экстренном заседании Совета безопасности ООН, цитируют росСМИ, передает Цензор.НЕТ.

Угроза Кремля

В России отреагировали на недавние высказывания представителей Европейской комиссии, которые допустили возможность будущего диалога ЕС с кремлевским диктатором Путиным.

На это Небензя заявил, что Москва якобы никогда не отказывалась от переговоров, однако, по его словам, Запад "ошибочно рассчитывал" на стратегическое поражение России.

"Пока лидер в Киеве не опомнится и не согласится на реальные условия переговоров, мы продолжим решать проблему военным путем... С каждым днем, который он теряет, условия переговоров будут только ухудшаться для него", - утверждает представитель страны-агрессора.

Что предшествовало

Напомним, Украина 12 января созвала экстренное заседание Совета безопасности ООН из-за российских атак, в частности применения ракеты "Орешник", чтобы обсудить нарушение РФ Устава ООН и защиту гражданского населения.

