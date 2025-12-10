РУС
Постпред в ООН Мельник – России: "Дырку от бублика вы получите, а не Украину"

Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник

Постоянный представитель Украины в ООН Андрей Мельник на заседании Совета Безопасности резко ответил россиянам относительно их намерений склонить Киев к капитуляции и отказу от территорий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Заявление россиян

Ранее российский посол в Совбезе ООН Василий Небензя заявил, что серьезных перспектив для дипломатии по завершению войны в Украине якобы нет.

"Сегодня никто не сомневается, что Россия достигнет целей своей "специальной военной операции"... Единственный вопрос — сделаем ли мы это военным путем или дипломатическим? Мы повторяем, что отдаем предпочтение второму варианту. Однако из-за действий европейских ястребов, направленных на подрыв, мы не видим серьезных перспектив этого", - утверждает постпред РФ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина не имеет права "по Конституции и моральному праву" отдавать территории России, - Зеленский

Украина не торгует своей территорией

В свою очередь, Мельник подчеркнул, что территория Украины и ее суверенитет не продаются.

"Россия хочет, чтобы Украина капитулировала, Россия хочет, чтобы мы сложили оружие, и мой ответ ей таков: "Дырку от бублика вы получите, а не Украину". Мы не на рождественской ярмарке. Мы не на печально известном Черкизовском базаре", - заявил посол, произнеся фразу как на английском, так и на русском языках.

Украинский дипломат также подчеркнул необходимость ввести массовые вторичные санкции против всех стран, которые продолжают поддерживать российскую военную машину.

Читайте также: Идея обмена ТОТ Донецкой области и ЗАЭС, которую предлагали партнеры, не рассматривается, - Зеленский

территориальные претензии (159) Совбез ООН (1159) территориальная целостность (322) Мельник Андрей (231) Небензя Василий (51)
Топ комментарии
+12
Треба було сказати що відсосали в України на початку війни і відсосете далі, ЗСУ будуть вас гнати до самих кордонів кацапстану!
09.12.2025 23:55 Ответить
+9
10.12.2025 00:04 Ответить
+8
Прям як у Кулеби... Який "вмовляв" свого сина продовжити навчання, замість "йти добровольцем" в ЗСУ...
09.12.2025 23:42 Ответить
Як тільки путін у свій х*й свисне, так і зразу!
09.12.2025 23:35 Ответить
о, а за що ти ратуєш?
10.12.2025 00:12 Ответить
в стратегічному плані це нічого не змінить, а от якщо я буду займатися ядерною енергетикою та зброєю, буде профіт.
10.12.2025 00:23 Ответить
так робить Франція.
10.12.2025 00:51 Ответить
Прям як у Кулеби... Який "вмовляв" свого сина продовжити навчання, замість "йти добровольцем" в ЗСУ...
09.12.2025 23:42 Ответить
Це не ваша кацапська справа бот 2025
09.12.2025 23:58 Ответить
Із окопів не пишуть
10.12.2025 00:07 Ответить
Бот 2025 - чоловік Марини якраз в ЗСУ. Дятел мальований - а що таке окіп?
10.12.2025 00:22 Ответить
а з якого окупу ти свої пости пишеш?
09.12.2025 23:59 Ответить
Когда у нас был союзник США мы ничего не добились, когда у рашки стал союзник США они всего добиваются, интересная ситуация
09.12.2025 23:42 Ответить
Чому ж вони тоді клянчать, щоб Україна вивела війська з Донбасу, якщо всього добиваються?
показать весь комментарий
Это не они клянчат , это Трамп так хочет
10.12.2025 08:37 Ответить
трамп не знає такого слова "Донбас", не мелі маячню. Вочевидь це кацапи клянчать.
10.12.2025 08:53 Ответить
09.12.2025 23:45 Ответить
..
09.12.2025 23:46 Ответить
Треба було сказати що відсосали в України на початку війни і відсосете далі, ЗСУ будуть вас гнати до самих кордонів кацапстану!
09.12.2025 23:55 Ответить
Треба гнати до Уралу .
10.12.2025 00:00 Ответить
до камчатки
10.12.2025 03:54 Ответить
10.12.2025 00:04 Ответить
А цитату надо непременно из СОВЕТСКОГО ФИЛЬМА?
А украинскую - слабо найти?
10.12.2025 00:30 Ответить
Так всё совдеповское рашастан обожает .
Это ж было рассчитано на кацапскую аудиторию , чтоб было максимально понятно и запоминающе !
Теперь это будет мемом !!!
Жаль только, что Цензор не нашел видео ( которых куча в инете) , видео приятней смотреть …
10.12.2025 08:16 Ответить
Ну, фільм української Одеської кіностудії.
І фраза парашникам знайома.
10.12.2025 08:56 Ответить
Значна частина всього "савєцького" насправді була українською.
10.12.2025 08:58 Ответить
вперше чую про Черкізовський базар, але Мельнику респект
10.12.2025 01:31 Ответить
яких там цілей та рососія досягне? розвалиться і українці будуть тих недобитків з китаю виманювати по різному?
10.12.2025 02:25 Ответить
Мертвого вислюка вуха вам, а не Україну!
10.12.2025 05:33 Ответить
10.12.2025 07:40 Ответить
 
 