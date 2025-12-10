Постпред в ООН Мельник – России: "Дырку от бублика вы получите, а не Украину"
Постоянный представитель Украины в ООН Андрей Мельник на заседании Совета Безопасности резко ответил россиянам относительно их намерений склонить Киев к капитуляции и отказу от территорий.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Заявление россиян
Ранее российский посол в Совбезе ООН Василий Небензя заявил, что серьезных перспектив для дипломатии по завершению войны в Украине якобы нет.
"Сегодня никто не сомневается, что Россия достигнет целей своей "специальной военной операции"... Единственный вопрос — сделаем ли мы это военным путем или дипломатическим? Мы повторяем, что отдаем предпочтение второму варианту. Однако из-за действий европейских ястребов, направленных на подрыв, мы не видим серьезных перспектив этого", - утверждает постпред РФ.
Украина не торгует своей территорией
В свою очередь, Мельник подчеркнул, что территория Украины и ее суверенитет не продаются.
"Россия хочет, чтобы Украина капитулировала, Россия хочет, чтобы мы сложили оружие, и мой ответ ей таков: "Дырку от бублика вы получите, а не Украину". Мы не на рождественской ярмарке. Мы не на печально известном Черкизовском базаре", - заявил посол, произнеся фразу как на английском, так и на русском языках.
Украинский дипломат также подчеркнул необходимость ввести массовые вторичные санкции против всех стран, которые продолжают поддерживать российскую военную машину.
А украинскую - слабо найти?
Это ж было рассчитано на кацапскую аудиторию , чтоб было максимально понятно и запоминающе !
Теперь это будет мемом !!!
Жаль только, что Цензор не нашел видео ( которых куча в инете) , видео приятней смотреть …
І фраза парашникам знайома.