Постпред в ООН Мельник – Росії: "Дырку от бублика вы получите, а не Украину"
Постійний представник України в ООН Андрій Мельник на засіданні Ради Безпеки різко відповів росіянам щодо їхніх намірів схилити Київ до капітуляції й відмови від територій.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Заява росіян
Раніше російський посол у Радбезі ООН Василь Небензя заявив, що серйозних перспектив для дипломатії щодо завершення війни в Україні нібито немає.
"Сьогодні ніхто не сумнівається, що Росія досягне цілей своєї "спеціальної військової операції"... Єдине питання — чи зробимо ми це воєнним шляхом, чи дипломатичним? Ми повторюємо, що віддаємо перевагу другому варіанту. Однак через дії європейських яструбів, спрямовані на підрив, ми не бачимо серйозних перспектив цього", - стверджує постпред РФ.
Україна не торгує своєю територією
Своєю чергою, Мельник, наголосив, що територія України та її суверенітет не продаються.
"Росія хоче, щоб Україна капітулювала, Росія хоче, щоб ми склали зброю і моя відповідь їй така: "Дырку от бублика вы получите, а не Украину". Ми не на різдвяному ярмарку. Ми не на сумнозвісному Черкізовському базарі", - заявив посол, промовивши речення як англійською, так і російською мовами.
Український дипломат також наголосив на необхідності запровадити масові вторинні санкції проти всіх країн, які продовжують підтримувати російську військову машину.
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