Постпред в ООН Мельник – Росії: "Дырку от бублика вы получите, а не Украину"

Постійний представник України в ООН Андрій Мельник на засіданні Ради Безпеки різко відповів росіянам щодо їхніх намірів схилити Київ до капітуляції й відмови від територій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Заява росіян

Раніше російський посол у Радбезі ООН Василь Небензя заявив, що серйозних перспектив для дипломатії щодо завершення війни в Україні нібито немає.

"Сьогодні ніхто не сумнівається, що Росія досягне цілей своєї "спеціальної військової операції"... Єдине питання — чи зробимо ми це воєнним шляхом, чи дипломатичним? Ми повторюємо, що віддаємо перевагу другому варіанту. Однак через дії європейських яструбів, спрямовані на підрив, ми не бачимо серйозних перспектив цього", - стверджує постпред РФ.

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Україна не торгує своєю територією

Своєю чергою, Мельник, наголосив, що територія України та її суверенітет не продаються.

"Росія хоче, щоб Україна капітулювала, Росія хоче, щоб ми склали зброю і моя відповідь їй така: "Дырку от бублика вы получите, а не Украину". Ми не на різдвяному ярмарку. Ми не на сумнозвісному Черкізовському базарі", - заявив посол, промовивши речення як англійською, так і російською мовами.

Український дипломат також наголосив на необхідності запровадити масові вторинні санкції проти всіх країн, які продовжують підтримувати російську військову машину.

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