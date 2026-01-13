США об ударе "Орешником" по Украине: "Опасная и непонятная эскалация"

Применение ракеты "Орешник" против Украины войсками РФ является "непонятной эскалацией".

Об этом на заседании Совбеза ООН заявила заместитель постоянного представителя США при ООН Тэмми Брюс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Что касается Украины, в частности - запуска баллистической ракеты "Орешник", способной нести ядерное оружие, направленной против Украины вблизи границы с Польшей и НАТО: это является очередной опасной и непонятной эскалацией этой войны, даже несмотря на то, что Соединенные Штаты срочно сотрудничают с Киевом, другими партнерами и Москвой, чтобы прекратить войну путем переговоров", - отметила она.

По словам Брюс, вместо работы над миром, "действия России рискуют расширить и усилить войну".

"Мы осуждаем постоянные атаки России на энергетические объекты Украины и другую гражданскую инфраструктуру, которые усиливаются. Эти нападения являются издевательством над делом мира, которое имеет первостепенное значение для мира и президента Трампа", - добавила дипломат.

Брюс также призвала Россию, Украину и Европу к "серьезному стремлению к миру", чтобы "положить конец этому кошмару".

Удар ракеты "Орешник" по Львовщине 8 января

Вечером 8 января мониторинговые каналы предупреждали о возможной угрозе запуска ракеты "Орешник" по Украине. Впоследствии во Львове прогремела серия взрывов.

Местные власти сначала заявляли, что пока неизвестно, был ли это именно "Орешник".

9 января в Минобороны РФ утверждали, что ударили по Украине "Орешником" якобы в ответ на "атаку" по резиденции Путина.

В Воздушных силах ВСУ подтвердили, что РФ применила против Украины баллистическую ракету средней дальности.

Президент Владимир Зеленский также подтвердил, что речь идет об "Орешнике", который может нести ядерное оружие.

СБУ впоследствии обнародовала фото обломков "Орешника". Там заявили, что применение такой ракеты по гражданской инфраструктуре Украины является военным преступлением.

