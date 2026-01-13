РУС
Новости Удар Орешником по Львову
США об ударе "Орешником" по Украине: "Опасная и непонятная эскалация"

В США прокомментировали удар РФ Орешником по Украине

Применение ракеты "Орешник" против Украины войсками РФ является "непонятной эскалацией".

Об этом на заседании Совбеза ООН заявила заместитель постоянного представителя США при ООН Тэмми Брюс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Подробности

"Что касается Украины, в частности - запуска баллистической ракеты "Орешник", способной нести ядерное оружие, направленной против Украины вблизи границы с Польшей и НАТО: это является очередной опасной и непонятной эскалацией этой войны, даже несмотря на то, что Соединенные Штаты срочно сотрудничают с Киевом, другими партнерами и Москвой, чтобы прекратить войну путем переговоров", - отметила она.

По словам Брюс, вместо работы над миром, "действия России рискуют расширить и усилить войну".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Совбез ООН проводит заседание из-за удара РФ по Украине "Орешником"

"Мы осуждаем постоянные атаки России на энергетические объекты Украины и другую гражданскую инфраструктуру, которые усиливаются. Эти нападения являются издевательством над делом мира, которое имеет первостепенное значение для мира и президента Трампа", - добавила дипломат.

Брюс также призвала Россию, Украину и Европу к "серьезному стремлению к миру", чтобы "положить конец этому кошмару".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп объявил о введении 25% пошлин для стран, сотрудничающих с Ираном

Удар ракеты "Орешник" по Львовщине 8 января

  • Вечером 8 января мониторинговые каналы предупреждали о возможной угрозе запуска ракеты "Орешник" по Украине. Впоследствии во Львове прогремела серия взрывов.
  • Местные власти сначала заявляли, что пока неизвестно, был ли это именно "Орешник".
  • 9 января в Минобороны РФ утверждали, что ударили по Украине "Орешником" якобы в ответ на "атаку" по резиденции Путина.
  • В Воздушных силах ВСУ подтвердили, что РФ применила против Украины баллистическую ракету средней дальности.
  • Президент Владимир Зеленский также подтвердил, что речь идет об "Орешнике", который может нести ядерное оружие.
  • СБУ впоследствии обнародовала фото обломков "Орешника". Там заявили, что применение такой ракеты по гражданской инфраструктуре Украины является военным преступлением.

Читайте: РФ била "Орешником", чтобы убедить НАТО отказаться от помощи Украине, - Рютте

Автор: 

россия (98667) США (28958) Совбез ООН (1168) Брюс Темми (13)
Топ комментарии
+6
@ Пишуть, що Швеція почала розглядати можливість створення ядерної зброї для захисту всієї Скандинавії від зазіхань пітьми.
Причина та сама, як і у Японії, одна - Тромб, як квінтесенція расистської Америки "реднеків", духовних послідовників рашистів.
Британії та Франції віри немає. Бо обтяжені власними проблемами.
Можна було б шкодувати, що НАТО вже розсипалося, але за фактом його вже давно не існує. Добре, що це з'ясувалося тепер, а не у критичний момент. Принаймні, завдяки стійкості України, ще є час щось зробити.
Україні теж потрібна ЯЗ. Бо всі ці «гарантії» - до однієї дупи.
13.01.2026 09:17 Ответить
+4
лицемерне **...нько !!! А чому нічого не сказали про карти ? Про те щоб віддати кацапам частину терріторій, щоб не бомбили кукарешником ?
13.01.2026 09:14 Ответить
+4
У нас вже є кому гавкати. Хрипата така істота, щоденно щось гавкає бреше.
13.01.2026 09:40 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Хммм....
То ж, нам відповідь за розвалений обісраний бункер *****.
Трамп так і сказав, що невпевнений, що такого не було.
13.01.2026 09:11 Ответить
Томагавки давай!
13.01.2026 09:13 Ответить
максимум, що вони можуть надати - це Томмі, який гавкає...
13.01.2026 09:16 Ответить
У нас вже є кому гавкати. Хрипата така істота, щоденно щось гавкає бреше.
13.01.2026 09:40 Ответить
певно гавкаючий донні?
13.01.2026 10:18 Ответить
НАТО існуе, проблеми в іншому.
13.01.2026 09:50 Ответить
Існує на папері. А проблеми дійсно в іншому. Папір - газетний...
13.01.2026 10:14 Ответить
яким би шизоїдним іпанатом не був алкодімон, натомість він правий у одному - найнадійнішою гарантією безпеки держави є арсенал ядерного озброєння
альтернатив яз немає
кравчук та кучма - совкові підари
13.01.2026 10:15 Ответить
05 квітня1993 року: мудрі українці просили в президента України Л.Кравчука не віддавати ядерну зброю ще років з 20-ть, "доки не окріпнемо - https://x.com/i/status/2009618614631211171 відео.
Але той йолоп, наділений українським народом владою щоби захищати насамперед інтереси України, сцикливо промямлив щось про обіцянку бути без'ядерною державою та послався на якесь там рішення парляменту.
13.01.2026 10:46 Ответить
По секретным договорам СШС и СССР запуск ракеты такого класса в сторону Европы расценивался как ядерная атака на НАТО. Но о чем это я? 6 на 6 боеголовок в одной ракете и на сколько есть информация по крайней мере основные 6 БЧ самонаводящиеся. Это же фигня для Европы? 6 БЧ минимум по 100 к. тонн. Или 36 но поменьше.
13.01.2026 09:28 Ответить
Незрозумілою тут є ваша реакція, а точніше її повна відсутність вже чотири роки (а насправді - ще з 2014).
13.01.2026 09:38 Ответить
Дуже потужна заява.
13.01.2026 10:46 Ответить
 
 