Трамп объявил о введении 25% пошлин для стран, сотрудничающих с Ираном

Соединенные Штаты вводят 25-процентные пошлины для всех стран, сотрудничающих с Ираном.

Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social, информирует Цензор.НЕТ.

Пошлины для торговых партнеров Ирана

"Начиная с этого момента, любая страна, которая ведет бизнес с Исламской Республикой Иран, будет платить пошлину в размере 25% на любые и все виды коммерческой деятельности, осуществляемые с Соединенными Штатами Америки. Этот указ является окончательным и не подлежит пересмотру", - написал глава Белого дома.

Напомним, что накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов помочь Ирану в борьбе за свободу.

Протесты в Иране

Причинами беспорядков в Иране стали экономические проблемы, санкции, дефицит воды, а также вопросы прав женщин и политических свобод.

На этом фоне курс местной валюты - риала недавно упал до рекордного уровня - около 1,4 миллиона за доллар США. Именно это вызвало недовольство среди местных жителей.

3 января верховный лидер Ирана публично заявил, что "бунтарей следует поставить на место", что, по мнению наблюдателей, могло стать сигналом для силовых структур действовать жестче.

По данным правозащитников, массовые протесты в Иране, которые продолжаются уже вторую неделю, привели к гибели более 500 человек и задержанию более 10 тысяч.

