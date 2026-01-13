РУС
2 321 16

Трамп объявил о введении 25% пошлин для стран, сотрудничающих с Ираном

Трамп объявил о введении 25% пошлин для стран, которые продолжают торговлю с Ираном

Соединенные Штаты вводят 25-процентные пошлины для всех стран, сотрудничающих с Ираном.

Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social, информирует Цензор.НЕТ.

Пошлины для торговых партнеров Ирана

"Начиная с этого момента, любая страна, которая ведет бизнес с Исламской Республикой Иран, будет платить пошлину в размере 25% на любые и все виды коммерческой деятельности, осуществляемые с Соединенными Штатами Америки. Этот указ является окончательным и не подлежит пересмотру", - написал глава Белого дома.

сообщение Трампа

  • Напомним, что накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов помочь Ирану в борьбе за свободу.

Читайте также: ЕС может ввести новые санкции против Ирана из-за подавления протестов, - Каллас

Протесты в Иране 

Причинами беспорядков в Иране стали экономические проблемы, санкции, дефицит воды, а также вопросы прав женщин и политических свобод.

На этом фоне курс местной валюты - риала недавно упал до рекордного уровня - около 1,4 миллиона за доллар США. Именно это вызвало недовольство среди местных жителей.

  • 3 января верховный лидер Ирана публично заявил, что "бунтарей следует поставить на место", что, по мнению наблюдателей, могло стать сигналом для силовых структур действовать жестче.
  • По данным правозащитников, массовые протесты в Иране, которые продолжаются уже вторую неделю, привели к гибели более 500 человек и задержанию более 10 тысяч.

Читайте также: Закрыли двери: иранским дипломатам запретили вход в Европарламент

Топ комментарии
+9
Китай і Росія також заплатять? на його слова вже ніхто не звертає увагу...
показать весь комментарий
13.01.2026 00:17 Ответить
+4
ви ні панімаїті. єта другоє...
показать весь комментарий
13.01.2026 00:20 Ответить
+3
"Трамп оголосив про запровадження 25% мит для країн, які співпрацюють з Іраном" - і для другана володі?
показать весь комментарий
13.01.2026 00:17 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Іспанський сором за сша, трампа і людей, які вибрали це одоробло...
показать весь комментарий
13.01.2026 00:50 Ответить
Так гречка, уран, добрива.......... - все що купують США в РФ стануть на 25% дорожчими!
показать весь комментарий
13.01.2026 00:21 Ответить
Трамбон , ти просто ганьба для США, якийсь старий збочинець.
показать весь комментарий
13.01.2026 00:21 Ответить
Може є надія, що його увагу таки відвернули від Гренландії.
показать весь комментарий
13.01.2026 00:21 Ответить
Лох лохом
показать весь комментарий
13.01.2026 00:49 Ответить
А на тунель з чукотки до Аляски це розповсюджується?
показать весь комментарий
13.01.2026 01:16 Ответить
Це ніяк не допоможе протестуючим тут і зараз.

Поки це дасть якийсь ефект їх тупо перестріляють.
показать весь комментарий
13.01.2026 01:21 Ответить
цього їблана що треба в його ж лайно мордою тикати? коли він починає розповідати "ви всі тут фейк ньюз".. гренландія з іраном торгує чи китай?
показать весь комментарий
13.01.2026 01:23 Ответить
муд* ло трамп , давай людям, іранцям допомагай , шо сра* а прилипла ?!!! ...звіздун ...
показать весь комментарий
13.01.2026 01:33 Ответить
А ти луїза у своїх правителів спитала що вони гарного зробили для ірана,чо вам всім трамп повинен
показать весь комментарий
13.01.2026 05:30 Ответить
невже параша заплатить мито (аж 25%!) за бал. ракети і шахеди, що вона купляє в ірана? оце бідосі
показать весь комментарий
13.01.2026 02:17 Ответить
Нє ну всі кричать і глузують з трампа, а хоть один правитиль щось подібне робе ,хоть щось для своєї країни, самі пендюхи
показать весь комментарий
13.01.2026 05:27 Ответить
дурну енергію трампа треба направляти в правильне русло. но у нас для цього немає дипломатів та друзів. у нас кроти, ватани та пофігісти. елітка.
показать весь комментарий
13.01.2026 07:05 Ответить
 
 