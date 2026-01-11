РУС
Новости Смена режима в Иране
Массовые протесты в Иране: 500 погибших и более 10 тысяч арестов, - правозащитники

В Иране более 500 погибших

Массовые протесты в Иране, которые продолжаются уже вторую неделю, привели к гибели более 500 человек и более 10 тысяч задержанных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

По сообщению правозащитной организации Human Rights Activists News Agency (HRANA), на которое ссылаются журналисты, подтверждена смерть 490 протестующих и 48 сотрудников служб безопасности.

За две недели беспорядков более 10 600 человек были арестованы. Иранские власти официальных данных о жертвах и задержанных пока не предоставляют.

Читайте: Европа поддерживает народ Ирана в его законной борьбе за свободу, - Фон дер Ляйен

Международная реакция и угрозы

Президент США Дональд Трамп предостерег Тегеран от применения насилия против протестующих и пообещал жесткую реакцию в случае гибели людей. В то же время в парламенте Ирана пригрозили ударами по американским военным и Израилю, если США вмешаются в дела страны.

"Штаты готовы помочь Ирану достичь свободы", - отметил Дональд Трамп в соцсети Truth Social, добавив, что пока ни один вариант военной операции не предусматривает развертывание американских войск на территории Ирана.

Правозащитники отмечают, что ситуация остается критической, а данные о жертвах и задержанных постоянно обновляются.

Читайте: Украина призывает международное сообщество усилить давление на иранский режим, - Сибига

Почему люди вышли протестовать?

Причинами беспорядков в Иране стали экономические проблемы, санкции, дефицит воды, а также вопросы прав женщин и политических свобод.

На этом фоне курс местной валюты - риала недавно упал до рекордного уровня - около 1,4 миллиона за доллар США. Именно это вызвало недовольство среди местных жителей

  • 3 января верховный лидер Ирана публично заявил, что "бунтовщиков следует поставить на место", что, по мнению наблюдателей, могло стать сигналом для силовых структур действовать жестче.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В администрации Трампа рассматривают воздушный удар по Ирану, - WSJ

Иран (2103) протест (5929) жертвы (2233)
З аеропорту Тегерану вилітають завантажені літаки в *********. Там цінності Хаменеї. Оглядачі підозрюють що вивозять золотий запас. Пишуть що схоже на те, що ***** запропонував Хаменеї притулок. Янукович з його мільярдами, сірійський чорт з золотим запасом... ***** непогано наживається на диктаторах... Золотий запас Венесуели вже давно витрачено на "військову допомогу зброєю". Тепер ще "прібарахлітся" з Ірану... Там скоро буде "заповідник диктаторів"...
11.01.2026 22:23 Ответить
В де ж допомога трампа?
11.01.2026 22:13 Ответить
Попри все, навряд їм щось вдасться. Жаль.
11.01.2026 22:09 Ответить
Попри все, навряд їм щось вдасться. Жаль.
11.01.2026 22:09 Ответить
Когда избили студентов в Киеве - на улицы Киева вышел миллион людей
Когда в мусульманской стране убили сотни человек
А это в основном чьи - то сыновья ,братья, мужья и отцы
Не думаю,что все так легко закончится
Когда мы в Киеве вышли на протесты
Мы не жили так бедно ,как иранцы сегодня
Там ужасающая инфляция
Народ дошёл до точки
И вряд ли просто вернется к обычной жизни
Американцы помогут - без сомнения
Просто выжидают момент
Американцы не могут НЕ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ СИТУАЦИЕЙ
Это же буквально исторический момент
Нанесут удар по Ирану
А удар в челюсть получат Раша и Китай
Поэтому надо наносить очень просчитанный удар
11.01.2026 22:36 Ответить
2022 було так само .
Тоді влада змогла придушити протести - подивимось що буде зараз .
11.01.2026 22:45 Ответить
Нет, было по- другому
Тогда протест был про ХИДЖАБЫ ДЛЯ ЖЕНЩИН
Это непростая тема в мусульманской стране
Тогда на протесты вышли в основном женщины
А сейчас люди выходят против ужасающей бедности
Когда у людей нет будущего
И выходят МУЖЧИНЫ всех возрастов
Молодые, зрелые ,старые
Страшно злые
Это совсем другое
Стоит только власти дрогнуть - там такое начнется!!!!!
Стражам ислама - бошки будут отрезать
11.01.2026 22:55 Ответить
Подивимось . В будь якому випадку 100% , що влада буде придушувати протести максимально жорстко ...
11.01.2026 23:02 Ответить
Когда власть душит сильно
Это говорит о ее страхе
И слабости
Янык отдал приказ стрелять
А потом бежал
11.01.2026 23:13 Ответить
В де ж допомога трампа?
11.01.2026 22:13 Ответить
Трамп із зятьком, через 2-3 тижні висловиться про свою допомогу Іранцям, яку він можливо, надасть, але через 50 днів!!
11.01.2026 22:29 Ответить
Австрія! Відень! Кава!
11.01.2026 22:56 Ответить
З аеропорту Тегерану вилітають завантажені літаки в *********. Там цінності Хаменеї. Оглядачі підозрюють що вивозять золотий запас. Пишуть що схоже на те, що ***** запропонував Хаменеї притулок. Янукович з його мільярдами, сірійський чорт з золотим запасом... ***** непогано наживається на диктаторах... Золотий запас Венесуели вже давно витрачено на "військову допомогу зброєю". Тепер ще "прібарахлітся" з Ірану... Там скоро буде "заповідник диктаторів"...
11.01.2026 22:23 Ответить
Де раша чи совок був там всюди занепад, вони як паразити викачують все з держави.
11.01.2026 22:37 Ответить
Там 200 000 бойовиків КСІР. Які сидять на торгівлі нафтою і героїном. Усіх вантажними літаками не забереш. А саму аятолу з золотом сріблом і 💵 💶 вони фіг відпустять.
11.01.2026 22:56 Ответить
Я поправлю: янукович з його краденими в Українців мільярдами....
11.01.2026 23:16 Ответить
BBC

За словами співрозмовників CNN, телевізійна промова аятоли Хаменеї у п'ятницю ввечері змінила ситуацію: репресії стали неймовірно жорстокими.

Генеральний прокурор країни Мохаммад Моваєді Азад заявив у суботу, що будь-який протестувальник буде вважатися «ворогом Бога» - за це в Ірані передбачається смертна кара.

Глава поліції Ірану заявив в ефірі державного телебачення, що протести продовжують посилюватися, і у суботу ввечері були заарештовані «ключові фігури».
11.01.2026 22:25 Ответить
КСИР настолько мощный, шо даже НКВД не снилось. Возможные авиаудары США и/или Израиля нанесут урон, но не опрокинут режим. Печально.
11.01.2026 22:27 Ответить
Принц зараз потрібен в Ірані - рішиться приїхати?
11.01.2026 22:31 Ответить
Ні.
11.01.2026 22:58 Ответить
Почти 50 лет спустя его фамилию мало кто помнит на родине. Да и трех драконов нет.
11.01.2026 23:00 Ответить
Без зовнішнього втручання нічого не буде. Нажаль.
11.01.2026 22:32 Ответить
ЄС буде тільки занепокоюватись, США уже взяли Венесуеллу їм нідочого Іран, тут можливо країни Персидьскої затоки пролобіюють удари, їм Іран як кістка в горлі уже давно.
11.01.2026 22:41 Ответить
Контролю над нафтою забагато не буває
11.01.2026 22:58 Ответить
Если не будет внешней поддержки, то это все зря.
11.01.2026 22:41 Ответить
таке вже було в 2022, і загинули тисячі цивільних

і зараз вже загинули тисячі цивільних

США обговорюватимуть свої можливі дії аж у вівторок, і найбільш ймовірно що просто приховано поставлять в іран старлінки, бо ніяких висувань військових сил в той регіон досі нема
11.01.2026 22:53 Ответить
Було перекидання літаків в Ірак
11.01.2026 23:01 Ответить
Я понимаю Америку - почему она не спешит
Ей хватило мировой реакции на Венесуэлу
Дескать- не демократично поступили американцы
И теперь американцы подождут
Когда их все умолять начнут - вмешаться
Примерно так это работает
11.01.2026 23:21 Ответить
 
 