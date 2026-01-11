Массовые протесты в Иране: 500 погибших и более 10 тысяч арестов, - правозащитники
Массовые протесты в Иране, которые продолжаются уже вторую неделю, привели к гибели более 500 человек и более 10 тысяч задержанных.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
По сообщению правозащитной организации Human Rights Activists News Agency (HRANA), на которое ссылаются журналисты, подтверждена смерть 490 протестующих и 48 сотрудников служб безопасности.
За две недели беспорядков более 10 600 человек были арестованы. Иранские власти официальных данных о жертвах и задержанных пока не предоставляют.
Международная реакция и угрозы
Президент США Дональд Трамп предостерег Тегеран от применения насилия против протестующих и пообещал жесткую реакцию в случае гибели людей. В то же время в парламенте Ирана пригрозили ударами по американским военным и Израилю, если США вмешаются в дела страны.
"Штаты готовы помочь Ирану достичь свободы", - отметил Дональд Трамп в соцсети Truth Social, добавив, что пока ни один вариант военной операции не предусматривает развертывание американских войск на территории Ирана.
Правозащитники отмечают, что ситуация остается критической, а данные о жертвах и задержанных постоянно обновляются.
Почему люди вышли протестовать?
Причинами беспорядков в Иране стали экономические проблемы, санкции, дефицит воды, а также вопросы прав женщин и политических свобод.
На этом фоне курс местной валюты - риала недавно упал до рекордного уровня - около 1,4 миллиона за доллар США. Именно это вызвало недовольство среди местных жителей.
- 3 января верховный лидер Ирана публично заявил, что "бунтовщиков следует поставить на место", что, по мнению наблюдателей, могло стать сигналом для силовых структур действовать жестче.
Когда в мусульманской стране убили сотни человек
А это в основном чьи - то сыновья ,братья, мужья и отцы
Не думаю,что все так легко закончится
Когда мы в Киеве вышли на протесты
Мы не жили так бедно ,как иранцы сегодня
Там ужасающая инфляция
Народ дошёл до точки
И вряд ли просто вернется к обычной жизни
Американцы помогут - без сомнения
Просто выжидают момент
Американцы не могут НЕ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ СИТУАЦИЕЙ
Это же буквально исторический момент
Нанесут удар по Ирану
А удар в челюсть получат Раша и Китай
Поэтому надо наносить очень просчитанный удар
Тоді влада змогла придушити протести - подивимось що буде зараз .
Тогда протест был про ХИДЖАБЫ ДЛЯ ЖЕНЩИН
Это непростая тема в мусульманской стране
Тогда на протесты вышли в основном женщины
А сейчас люди выходят против ужасающей бедности
Когда у людей нет будущего
И выходят МУЖЧИНЫ всех возрастов
Молодые, зрелые ,старые
Страшно злые
Это совсем другое
Стоит только власти дрогнуть - там такое начнется!!!!!
Стражам ислама - бошки будут отрезать
Это говорит о ее страхе
И слабости
Янык отдал приказ стрелять
А потом бежал
йогокраденими в Українців мільярдами....
За словами співрозмовників CNN, телевізійна промова аятоли Хаменеї у п'ятницю ввечері змінила ситуацію: репресії стали неймовірно жорстокими.
Генеральний прокурор країни Мохаммад Моваєді Азад заявив у суботу, що будь-який протестувальник буде вважатися «ворогом Бога» - за це в Ірані передбачається смертна кара.
Глава поліції Ірану заявив в ефірі державного телебачення, що протести продовжують посилюватися, і у суботу ввечері були заарештовані «ключові фігури».
і зараз вже загинули тисячі цивільних
США обговорюватимуть свої можливі дії аж у вівторок, і найбільш ймовірно що просто приховано поставлять в іран старлінки, бо ніяких висувань військових сил в той регіон досі нема
Ей хватило мировой реакции на Венесуэлу
Дескать- не демократично поступили американцы
И теперь американцы подождут
Когда их все умолять начнут - вмешаться
Примерно так это работает