Массовые протесты в Иране: 500 погибших и более 10 тысяч арестов, - правозащитники

Массовые протесты в Иране, которые продолжаются уже вторую неделю, привели к гибели более 500 человек и более 10 тысяч задержанных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

По сообщению правозащитной организации Human Rights Activists News Agency (HRANA), на которое ссылаются журналисты, подтверждена смерть 490 протестующих и 48 сотрудников служб безопасности.

За две недели беспорядков более 10 600 человек были арестованы. Иранские власти официальных данных о жертвах и задержанных пока не предоставляют.

Читайте: Европа поддерживает народ Ирана в его законной борьбе за свободу, - Фон дер Ляйен

Международная реакция и угрозы

Президент США Дональд Трамп предостерег Тегеран от применения насилия против протестующих и пообещал жесткую реакцию в случае гибели людей. В то же время в парламенте Ирана пригрозили ударами по американским военным и Израилю, если США вмешаются в дела страны.

"Штаты готовы помочь Ирану достичь свободы", - отметил Дональд Трамп в соцсети Truth Social, добавив, что пока ни один вариант военной операции не предусматривает развертывание американских войск на территории Ирана.

Правозащитники отмечают, что ситуация остается критической, а данные о жертвах и задержанных постоянно обновляются.

Читайте: Украина призывает международное сообщество усилить давление на иранский режим, - Сибига

Почему люди вышли протестовать?

Причинами беспорядков в Иране стали экономические проблемы, санкции, дефицит воды, а также вопросы прав женщин и политических свобод.

На этом фоне курс местной валюты - риала недавно упал до рекордного уровня - около 1,4 миллиона за доллар США. Именно это вызвало недовольство среди местных жителей.

3 января верховный лидер Ирана публично заявил, что "бунтовщиков следует поставить на место", что, по мнению наблюдателей, могло стать сигналом для силовых структур действовать жестче.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В администрации Трампа рассматривают воздушный удар по Ирану, - WSJ