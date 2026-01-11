Европа поддерживает народ Ирана в его законной борьбе за свободу, - Фон дер Ляйен
Европейский Союз внимательно следит за ситуацией в Иране на фоне усиления репрессий против протестующих и роста числа погибших.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен в социальной сети Х.
- Глава Еврокомиссии подчеркнула поддержку иранского народа, который, по ее словам, ведет законную борьбу за свободу.
ЕС заявил о поддержке протестующих
Урсула фон дер Ляйен отметила, что эскалация насилия и рост числа жертв вызывают серьезную обеспокоенность в Брюсселе.
"Европа поддерживает народ Ирана в его законной борьбе за свободу", - подчеркнула президент Европейской комиссии.
По ее словам, дальнейшие действия иранских властей будут находиться в центре внимания европейских институтов.
Репрессии, угрозы и международная напряженность
По информации правозащитников, иранские власти за последние две недели провели массовые аресты ключевых участников протестного движения. Количество погибших в результате жесткого подавления антиправительственных акций возросло как минимум до 116 человек.
На этом фоне в парламенте Ирана заявили, что в случае возможного удара США американские военные и Израиль станут "законными целями".
В то же время CNN со ссылкой на американских чиновников сообщает, что президент США Дональд Трамп рассматривает несколько вариантов действий в отношении Ирана, которые не предусматривают ввод войск на его территорию.
Что предшествовало
- 3 января верховный лидер Ирана публично заявил, что "бунтовщиков следует поставить на место", что, по мнению наблюдателей, могло стать сигналом для силовых структур действовать жестче.
- В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы вмешаться, если иранские власти будут применять насилие против мирных протестующих.
Влада застосувала дрони в операціях проти мітингувальників, повідомляє журналістка DW.
