Европа поддерживает народ Ирана в его законной борьбе за свободу, - Фон дер Ляйен

Европейский Союз внимательно следит за ситуацией в Иране на фоне усиления репрессий против протестующих и роста числа погибших.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен в социальной сети Х.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Глава Еврокомиссии подчеркнула поддержку иранского народа, который, по ее словам, ведет законную борьбу за свободу.

Читайте: В администрации Трампа рассматривают воздушный удар по Ирану, - WSJ

ЕС заявил о поддержке протестующих

Урсула фон дер Ляйен отметила, что эскалация насилия и рост числа жертв вызывают серьезную обеспокоенность в Брюсселе.

"Европа поддерживает народ Ирана в его законной борьбе за свободу", - подчеркнула президент Европейской комиссии.

По ее словам, дальнейшие действия иранских властей будут находиться в центре внимания европейских институтов.

Читайте также: Иран стремится к свободе, США готовы помочь, - Трамп

Репрессии, угрозы и международная напряженность

По информации правозащитников, иранские власти за последние две недели провели массовые аресты ключевых участников протестного движения. Количество погибших в результате жесткого подавления антиправительственных акций возросло как минимум до 116 человек.

На этом фоне в парламенте Ирана заявили, что в случае возможного удара США американские военные и Израиль станут "законными целями".

В то же время CNN со ссылкой на американских чиновников сообщает, что президент США Дональд Трамп рассматривает несколько вариантов действий в отношении Ирана, которые не предусматривают ввод войск на его территорию.

Читайте также: В Иране на фоне протестов отключили интернет, МИД советует украинцам покинуть страну

Что предшествовало

3 января верховный лидер Ирана публично заявил, что "бунтовщиков следует поставить на место", что, по мнению наблюдателей, могло стать сигналом для силовых структур действовать жестче.

В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы вмешаться, если иранские власти будут применять насилие против мирных протестующих.

Читайте: Украина призывает международное сообщество усилить давление на иранский режим, - Сибига