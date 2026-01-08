В Иране на фоне протестов отключили интернет, МИД советует украинцам покинуть страну

В Иране наблюдаются масштабные перебои с интернетом из-за роста протестов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание "Iran Wire". Интернет-покрытие отсутствует в Тегеране и западных регионах, на остальной территории страны он работает с перебоями.

Масштабы протестов

Протесты набирают обороты и быстро распространяются за пределы Тегерана. Участники акций выступают против местных властей и выражают недовольство социально-экономической ситуацией.

Беспорядки начались в конце декабря как забастовки профсоюзов торговцев из-за обвала национальной валюты и роста инфляции. Они переросли в массовые демонстрации и студенческие протесты.

Жертвы и реакция властей

По данным СМИ, в ходе столкновений погибли 36 человек, среди них двое представителей сил безопасности. Также более двух тысяч человек были задержаны.

Министерство иностранных дел Украины призывает граждан покинуть страну из-за ухудшения ситуации с безопасностью.

"Учитывая сложную обстановку, украинцам рекомендуется временно воздержаться от пребывания в Иране", — говорится в сообщении МИД.

Верховный лидер Ирана Хаменеи планирует бегство

Между тем верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи имеет запасной план побега из страны, если его силы безопасности не смогут подавить протесты.

"План Б" разработали для Хаменеи и его очень близкого круга соратников и семьи, в частности сына и номинированного преемника престола Моджтаба.

Бени Сабти, который десятилетиями служил в израильской разведке после бегства из Ирана через восемь лет после исламской революции, говорит, что Хаменеи может бежать в Москву, поскольку "для него нет другого места", пишет The Times.

Что предшествовало

3 января верховный лидер Ирана публично заявил, что "бунтовщиков следует поставить на место", что, по мнению наблюдателей, могло стать сигналом для силовых структур действовать жестче.

В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы вмешаться, если иранские власти будут применять насилие против мирных протестующих.

