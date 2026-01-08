В Ірані на тлі протестів відключили інтернет, МЗС радить українцям залишити країну

В Ірані спостерігаються масштабні перебої з інтернетом через зростання протестів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише видання "Iran Wire". Інтернет-покриття відсутнє у Тегерані та західних регіонах, на решті території країни він працює з перебоями.

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Масштаби протестів

Протести набирають обертів і швидко поширюються за межі Тегерана. Учасники акцій виступають проти місцевої влади та висловлюють незадоволення соціально-економічною ситуацією.

Заворушення почалися наприкінці грудня як страйки профспілок торговців через обвал національної валюти та зростання інфляції. Вони переросли у масові демонстрації та студентські протести.

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Жертви та реакція влади

За даними ЗМІ, під час сутичок загинули 36 осіб, серед них двоє представників сил безпеки. Також понад дві тисячі людей були затримані.

Міністерство закордонних справ України закликає громадян залишити країну через погіршення безпекової ситуації.

"Зважаючи на складну обстановку, українцям рекомендується тимчасово утриматися від перебування в Ірані", — йдеться у повідомленні МЗС.

Верховний лідер Ірану Хаменеї планує втечу

Тим часом верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї має запасний план втечі з країни, якщо його сили безпеки не зможуть придушити протести.

"План Б" розробили для Хаменеї та його дуже близького кола соратників і родини, зокрема сина та номінованого спадкоємця престолу Моджтаба.

Бені Сабті, який десятиліттями служив в ізраїльській розвідці після втечі з Ірану через вісім років після ісламської революції, каже, що Хаменеї може втекти до Москви, оскільки "для нього немає іншого місця", пише The Times.

Що передувало

3 січня верховний лідер Ірану публічно заявив, що "заворушників слід поставити на місце", що, на думку спостерігачів, могло стати сигналом для силових структур діяти жорсткіше.

Своєю чергою президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати готові втрутитися, якщо іранська влада застосовуватиме насильство проти мирних протестувальників.

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