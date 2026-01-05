Верховний лідер Ірану Хаменеї планує втекти до Москви, якщо протести посиляться, - The Times

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї має запасний план втечі з країни, якщо його сили безпеки не зможуть придушити протести або перейдуть на інший бік.

Про це пише The Times, передає Цензор.НЕТ

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Так, 86-річний Хаменеї планує втечу з Тегерана у вузькому колі помічників до 20 осіб та родини, якщо побачить, що армія та служба безпеки, яким наказали придушити протести, перейдуть на іншу сторону або не виконуватимуть розпорядження.

"План Б" розробили для Хаменеї та його дуже близького кола соратників і родини, зокрема сина та номінованого спадкоємця престолу Моджтаба.

Бені Сабті, який десятиліттями служив в ізраїльській розвідці після втечі з Ірану через вісім років після ісламської революції, каже, що Хаменеї втече до Москви, оскільки "для нього немає іншого місця".

Читайте також: Санкції стримують постачання російської та іранської нафти до Китаю, - Bloomberg

Хаменеї також "захоплюється Путіним, тоді як іранська культура більше схожа на російську", зазначає видання.

The Times пише, що план Хаменеї базується на втечі його союзника, поваленого сирійського лідера Башара Асада, який втік з Дамаска до Москви, щоб возз'єднатися зі своєю родиною, перш ніж опозиційні сили штурмували сирійську столицю в грудні 2024 року.

Вони розробили шлях виходу з Тегерана на випадок, якщо відчують потребу втекти", що включає "збір активів, майна за кордоном та готівки для забезпечення їхнього безпечного проїзду, каже співрозмовник.

Читайте: Протести в Ірані: загинули щонайменше 12 людей

Що передувало?

3 січня верховний лідер Ірану публічно заявив, що "заворушників слід поставити на місце", що, на думку спостерігачів, могло стати сигналом для силових структур діяти жорсткіше.

Своєю чергою президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати готові втрутитися, якщо іранська влада застосовуватиме насильство проти мирних протестувальників.

Читайте також: Іранський "Майдан": до протестів через зростання вартості життя долучилися студенти