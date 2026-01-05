Верховный лидер Ирана Хаменеи планирует бежать в Москву, если протесты усилятся, - The Times

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи имеет запасной план побега из страны, если его силы безопасности не смогут подавить протесты или перейдут на другую сторону.

Так, 86-летний Хаменеи планирует бегство из Тегерана в узком кругу помощников до 20 человек и семьи, если увидит, что армия и служба безопасности, которым приказали подавить протесты, перейдут на другую сторону или не будут выполнять распоряжения.

"План Б" разработали для Хаменеи и его очень близкого круга соратников и семьи, в частности сына и номинированного преемника престола Моджтаба.

Бени Сабти, который десятилетиями служил в израильской разведке после бегства из Ирана через восемь лет после исламской революции, говорит, что Хаменеи сбежит в Москву, поскольку "для него нет другого места".

Хаменеи также "восхищается Путиным, так как иранская культура больше похожа на российскую", отмечает издание.

The Times пишет, что план Хаменеи основан на бегстве его союзника, свергнутого сирийского лидера Башара Асада, который сбежал из Дамаска в Москву, чтобы воссоединиться со своей семьей, прежде чем оппозиционные силы штурмовали сирийскую столицу в декабре 2024 года.

Они разработали путь выхода из Тегерана на случай, если почувствуют необходимость бежать, что включает сбор активов, имущества за рубежом и наличных денег для обеспечения их безопасного проезда, говорит собеседник.

Что предшествовало?

3 января верховный лидер Ирана публично заявил, что "бунтарей следует поставить на место", что, по мнению наблюдателей, могло стать сигналом для силовых структур действовать жестче.

В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы вмешаться, если иранские власти будут применять насилие против мирных протестующих.

