Протесты в Иране: погибли по меньшей мере 12 человек
В Иране на фоне массовых протестов, продолжающихся уже более недели из-за экономической напряженности, возросло число погибших.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Deutsche Welle со ссылкой на иранские и международные источники.
По имеющимся данным, во время беспорядков погибли по меньшей мере 12 человек, среди них есть и представители силовых структур. Ситуация в отдельных регионах страны остается напряженной.
Протесты и столкновения с силовиками
Иранское агентство Fars сообщило, что в ходе одной из акций протеста участники пытались штурмовать полицейский участок. Вследствие инцидента, по утверждению властей, погибли двое нападавших.
Протестные акции охватили несколько районов Тегерана. В частности, они проходят в Новобате и Тегеран-Парсе на востоке столицы, в Эктабене, Садегие и Саттархане на западе, а также в Назиябаде и Абдолабаде на юге города. В то же время отмечается, что уровень насилия в столице ниже, чем в некоторых других регионах страны, особенно на западе Ирана.
По сообщениям в социальных сетях, в ряде городов произошли жесткие столкновения между демонстрантами и силами безопасности. По этим данным, число погибших превышает десять человек, еще многие получили ранения.
Задержания и ограничения интернета
Правозащитные организации заявляют о сотнях задержанных во время протестных акций по всей стране. Кроме того, власти Ирана ограничили доступ к интернету.
По данным американской IТ-компании Cloudflare, общий интернет-трафик в Иране сократился примерно на 35%. Аналитики отмечают, что такие меры направлены на затруднение координации действий протестующих и ограничение распространения информации о событиях.
- 3 января верховный лидер Ирана публично заявил, что "бунтарей следует поставить на место", что, по мнению наблюдателей, могло стать сигналом для силовых структур действовать жестче.
- В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы вмешаться, если иранские власти будут применять насилие против мирных протестующих.
