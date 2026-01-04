РУС
Новости Смена режима в Иране
Протесты в Иране: погибли по меньшей мере 12 человек

Протесты в Иране

В Иране на фоне массовых протестов, продолжающихся уже более недели из-за экономической напряженности, возросло число погибших.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Deutsche Welle со ссылкой на иранские и международные источники.

По имеющимся данным, во время беспорядков погибли по меньшей мере 12 человек, среди них есть и представители силовых структур. Ситуация в отдельных регионах страны остается напряженной.

Читайте также: Трамп пригрозил Ирану новыми ударами, если Тегеран возобновит ядерную программу

Протесты и столкновения с силовиками

Иранское агентство Fars сообщило, что в ходе одной из акций протеста участники пытались штурмовать полицейский участок. Вследствие инцидента, по утверждению властей, погибли двое нападавших.

Протестные акции охватили несколько районов Тегерана. В частности, они проходят в Новобате и Тегеран-Парсе на востоке столицы, в Эктабене, Садегие и Саттархане на западе, а также в Назиябаде и Абдолабаде на юге города. В то же время отмечается, что уровень насилия в столице ниже, чем в некоторых других регионах страны, особенно на западе Ирана.

По сообщениям в социальных сетях, в ряде городов произошли жесткие столкновения между демонстрантами и силами безопасности. По этим данным, число погибших превышает десять человек, еще многие получили ранения.

Читайте также: Протесты в Иране против низкого уровня жизни: поджог военной базы и трое погибших

Задержания и ограничения интернета

Правозащитные организации заявляют о сотнях задержанных во время протестных акций по всей стране. Кроме того, власти Ирана ограничили доступ к интернету.

По данным американской IТ-компании Cloudflare, общий интернет-трафик в Иране сократился примерно на 35%. Аналитики отмечают, что такие меры направлены на затруднение координации действий протестующих и ограничение распространения информации о событиях.

  • 3 января верховный лидер Ирана публично заявил, что "бунтарей следует поставить на место", что, по мнению наблюдателей, могло стать сигналом для силовых структур действовать жестче.
  • В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы вмешаться, если иранские власти будут применять насилие против мирных протестующих.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Американские войска совершили рейд на судно и захватили груз военного назначения, который следовал из Китая в Иран, - WSJ

беспорядки Иран протест
Там зараз в черговий раз будуть користуватися підвищеним попитом будівельні крани.
показать весь комментарий
04.01.2026 21:07 Ответить
Думав на роботі про Іран з тунісцем поговорити,але не вийшло ))На моє питання ...відповідь "та ці всі протести американці організували")))
показать весь комментарий
04.01.2026 21:13 Ответить
Де туніс, а де іран, що сунніт може знати про шиітів? Нічого, окрім соц.мереж як і ми
показать весь комментарий
04.01.2026 21:26 Ответить
О))помиляєтеся))"у всьому винні жиди,американці...",навіть в тому,що вони з Тунісу поперлися й поодружувалися в Швейцарії))лиш аллах все знає і робить правильно)правда,не знали що мені відповісти ,коли я задав кілька питань :а що б ти робив якби родився жидом?))або ,ну змія це зло зло,то нащо алах створив змію,євреїв...))мене ************,але бояться заглиблюватися в політику зі мною,бо я "забагато думаю і думаю якось дивно")))
показать весь комментарий
04.01.2026 22:31 Ответить
А хто насправді в усьому винний?
показать весь комментарий
04.01.2026 22:38 Ответить
рудий імбецил, попередив що як що будуть жертви, від буде бомбити!
чи вже мадурой насолодився?
енергія скінчилася?
показать весь комментарий
04.01.2026 21:27 Ответить
Добре що трохи Трампа останнім часом відволікають у світі - хоч не так нас зайопує своєю простотою.
показать весь комментарий
04.01.2026 22:27 Ответить
 
 