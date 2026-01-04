Протести в Ірані: загинули щонайменше 12 людей

В Ірані на тлі масових протестів, що тривають уже понад тиждень через економічну напруженість, зросла кількість загиблих.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі Deutsche Welle з посиланням на іранські та міжнародні джерела.

За наявними даними, під час заворушень загинули щонайменше 12 осіб, серед них є й представники силових структур. Ситуація в окремих регіонах країни залишається напруженою.

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Протести та сутички з силовиками

Іранська агенція Fars повідомила, що в ході однієї з акцій протесту учасники намагалися штурмувати поліцейську дільницю. У результаті інциденту, за твердженням влади, загинули двоє нападників.

Протестні акції охопили кілька районів Тегерана. Зокрема, вони відбуваються у Новобаті та Тегеран-Парсі на сході столиці, в Ектабені, Садегіє та Саттархані на заході, а також у Назіябаді й Абдолабаді на півдні міста. Водночас зазначається, що рівень насильства у столиці нижчий, ніж у деяких інших регіонах країни, особливо на заході Ірану.

За повідомленнями в соціальних мережах, у низці міст сталися жорсткі сутички між демонстрантами та силами безпеки. За цими даними, кількість загиблих перевищує десять осіб, ще багато людей дістали поранення.

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Затримання та обмеження інтернету

Правозахисні організації заявляють про сотні затриманих під час протестних акцій по всій країні. Крім того, влада Ірану обмежила доступ до інтернету.

За даними американської ІТ-компанії Cloudflare, загальний інтернет-трафік в Ірані скоротився приблизно на 35%. Аналітики зазначають, що такі заходи спрямовані на ускладнення координації дій протестувальників та обмеження поширення інформації про події.

3 січня верховний лідер Ірану публічно заявив, що "заворушників слід поставити на місце", що, на думку спостерігачів, могло стати сигналом для силових структур діяти жорсткіше.

Своєю чергою президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати готові втрутитися, якщо іранська влада застосовуватиме насильство проти мирних протестувальників.

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