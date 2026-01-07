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Новини Зміна режиму в Ірані
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Протестувальники в Ірані захопили два міста

Протести в Ірані: відомо про захоплення двох міст

В Ірані протестувальники заявили про взяття під контроль міст Абданан і Малекшах.

Про це повідомила Національна рада опору Ірану (NCRI), передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Представник ради опору Алі Савафі зазначив:

"Сьогодні відбулися значні події у двох містах на заході Ірану, які фактично були захоплені, і люди святкують на вулицях".

Відомо, що протестувальники скандували: "Смерть Хаменеї!"

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Обрана президентка NCRI Мар’ям Раджаві привітала протестувальників у Малекшахі та Абданані, які, за її словами, змусили силовиків режиму відступити.

Відомо, що демонстрації, страйки та зібрання відбуваються у десятках міст у багатьох провінціях Ірану.

За даними ЗМІ, у провінції Ілам очевидці та правозахисники повідомили, що в лікарні Імама Хомейні було використано сльозогінний газ, коли влада намагалася заарештувати поранених протестувальників, яких перевезли з сусідніх міст .

Про схожі події повідомляли з Тегерана, де бачили, як сили безпеки входили до лікарні Sina, що викликало паніку серед пацієнтів та їхніх сімей.

Читайте: Верховний лідер Ірану Хаменеї планує втекти до Москви, якщо протести посиляться, - The Times

Що передувало?

  • 3 січня верховний лідер Ірану публічно заявив, що "заворушників слід поставити на місце", що, на думку спостерігачів, могло стати сигналом для силових структур діяти жорсткіше.
  • Своєю чергою президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати готові втрутитися, якщо іранська влада застосовуватиме насильство проти мирних протестувальників.

Також читайте: Протести в Ірані: загинули щонайменше 12 людей

Автор: 

Іран (3614) протест (2455)
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Топ коментарі
+28
https://t.me/voinasordoy/5371 Война с Ордой. Сергей Ауслендер
11 день протестов в Иране, наступает некий момент истины. Пара городов в иранском Курдистане захвачена восставшими, власть переходит к жестокому подавлению, сопротивление не стихает, а только растет. Судя по карте Института изучения войн география восстания сильно расширилась в последние несколько дней.

Все может решить внешний толчок. Или его отсутствие. Иранцы (восставшие) уже открытым текстом призывают им помочь.

От і подивимось, що рудий зробить.
Зараз є шанс на якісь реальні зрушення, навіть у ядерному питанні.
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07.01.2026 13:51 Відповісти
+17
Молодці!!!
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07.01.2026 13:49 Відповісти
+10
Рашка застрягла в Україні і посипалися її союзнички.
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07.01.2026 14:08 Відповісти

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