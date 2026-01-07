Протестующие в Иране захватили два города
В Иране протестующие заявили о взятии под контроль городов Абданан и Малекшах.
Об этом сообщил Национальный совет сопротивления Ирана (NCRI), передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Представитель совета сопротивления Али Савафи отметил:
"Сегодня произошли значительные события в двух городах на западе Ирана, которые фактически были захвачены, и люди празднуют на улицах".
Известно, что протестующие скандировали: "Смерть Хаменеи!".
Избранная президент NCRI Марьям Раджави поздравила протестующих в Малекшахи и Абданани, которые, по ее словам, заставили силовиков режима отступить.
Известно, что демонстрации, забастовки и собрания проходят в десятках городов во многих провинциях Ирана.
По данным СМИ, в провинции Илам очевидцы и правозащитники сообщили, что в больнице Имама Хомейни был использован слезоточивый газ, когда власти пытались арестовать раненых протестующих, которых перевезли из соседних городов.
О подобных событиях сообщали из Тегерана, где видели, как силы безопасности входили в больницу Sina, что вызвало панику среди пациентов и их семей.
Что предшествовало?
- 3 января верховный лидер Ирана публично заявил, что "бунтарей следует поставить на место", что, по мнению наблюдателей, могло стать сигналом для силовых структур действовать жестче.
- В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы вмешаться, если иранские власти будут применять насилие против мирных протестующих.
11 день протестов в Иране, наступает некий момент истины. Пара городов в иранском Курдистане захвачена восставшими, власть переходит к жестокому подавлению, сопротивление не стихает, а только растет. Судя по карте Института изучения войн география восстания сильно расширилась в последние несколько дней.
Все может решить внешний толчок. Или его отсутствие. Иранцы (восставшие) уже открытым текстом призывают им помочь.
От і подивимось, що рудий зробить.
Зараз є шанс на якісь реальні зрушення, навіть у ядерному питанні.
принаймі Моссад прапоровтиками не займається, робить тонко, була б тіки санкція
Тобто не проосто купили, а купили повністю і все пробачили.
Там достатньо пару відомих фігур ліквідувати...
падишахадиктатора понад усе і мул загнали під шконку)..замість нього прийшов як раз дикий
Саме час іранцям стати самими собою і очиститись від релігійного дурману.Потенціал у цієї нації та країни великий.От тут рудий Тампон ,має показати свою силу.