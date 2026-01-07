РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13236 посетителей онлайн
Новости Смена режима в Иране
5 275 41

Протестующие в Иране захватили два города

Протесты в Иране: известно о захвате двух городов

В Иране протестующие заявили о взятии под контроль городов Абданан и Малекшах.

Об этом сообщил Национальный совет сопротивления Ирана (NCRI), передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

Представитель совета сопротивления Али Савафи отметил:

"Сегодня произошли значительные события в двух городах на западе Ирана, которые фактически были захвачены, и люди празднуют на улицах".

Известно, что протестующие скандировали: "Смерть Хаменеи!".

Читайте также: Трамп: Я не хочу смены режима в Иране, это будет хаос

Избранная президент NCRI Марьям Раджави поздравила протестующих в Малекшахи и Абданани, которые, по ее словам, заставили силовиков режима отступить.

Известно, что демонстрации, забастовки и собрания проходят в десятках городов во многих провинциях Ирана.

По данным СМИ, в провинции Илам очевидцы и правозащитники сообщили, что в больнице Имама Хомейни был использован слезоточивый газ, когда власти пытались арестовать раненых протестующих, которых перевезли из соседних городов.

О подобных событиях сообщали из Тегерана, где видели, как силы безопасности входили в больницу Sina, что вызвало панику среди пациентов и их семей.

Читайте: Верховный лидер Ирана Хаменеи планирует бежать в Москву, если протесты усилятся, - The Times

Что предшествовало?

  • 3 января верховный лидер Ирана публично заявил, что "бунтарей следует поставить на место", что, по мнению наблюдателей, могло стать сигналом для силовых структур действовать жестче.
  • В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы вмешаться, если иранские власти будут применять насилие против мирных протестующих.

Читайте также: Протесты в Иране: погибли по меньшей мере 12 человек

Автор: 

Иран (2097) протест (5926)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+16
https://t.me/voinasordoy/5371 Война с Ордой. Сергей Ауслендер
11 день протестов в Иране, наступает некий момент истины. Пара городов в иранском Курдистане захвачена восставшими, власть переходит к жестокому подавлению, сопротивление не стихает, а только растет. Судя по карте Института изучения войн география восстания сильно расширилась в последние несколько дней.

Все может решить внешний толчок. Или его отсутствие. Иранцы (восставшие) уже открытым текстом призывают им помочь.

От і подивимось, що рудий зробить.
Зараз є шанс на якісь реальні зрушення, навіть у ядерному питанні.
показать весь комментарий
07.01.2026 13:51 Ответить
+8
Молодці!!!
показать весь комментарий
07.01.2026 13:49 Ответить
+4
Настав зоряний час Трампа - довбанути по аятолах
показать весь комментарий
07.01.2026 13:56 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Молодці!!!
показать весь комментарий
07.01.2026 13:49 Ответить
Главное, чтоб не рашистский - мордор всегда будет побежден...
показать весь комментарий
07.01.2026 14:48 Ответить
https://t.me/voinasordoy/5371 Война с Ордой. Сергей Ауслендер
11 день протестов в Иране, наступает некий момент истины. Пара городов в иранском Курдистане захвачена восставшими, власть переходит к жестокому подавлению, сопротивление не стихает, а только растет. Судя по карте Института изучения войн география восстания сильно расширилась в последние несколько дней.

Все может решить внешний толчок. Или его отсутствие. Иранцы (восставшие) уже открытым текстом призывают им помочь.

От і подивимось, що рудий зробить.
Зараз є шанс на якісь реальні зрушення, навіть у ядерному питанні.
показать весь комментарий
07.01.2026 13:51 Ответить
Ніх... він не зробить. Він зайнятий венесуелою
показать весь комментарий
07.01.2026 13:57 Ответить
Він цілком може. Ресурси в нього є.
показать весь комментарий
07.01.2026 14:05 Ответить
Це тобі сам Трумп сказав, чи Діджей Венс?
показать весь комментарий
07.01.2026 14:13 Ответить
момент істини для Ізраїля
показать весь комментарий
07.01.2026 15:02 Ответить
Щось не квапляться.
показать весь комментарий
07.01.2026 15:05 Ответить
будемо бачити ближчим часом
принаймі Моссад прапоровтиками не займається, робить тонко, була б тіки санкція
показать весь комментарий
07.01.2026 15:07 Ответить
Будемо бачити.
показать весь комментарий
07.01.2026 15:07 Ответить
)(уйломені втіче до )(уйла ......і буде два )(уйли
показать весь комментарий
07.01.2026 13:54 Ответить
Рушник буде не другим ******, а третім. Там вже друге є-асад. А, навіть і третє є-януковощ. Тож цей четвертим буде. Четвертим міг бути мадуро, але валізи не встиг зібрати.
показать весь комментарий
07.01.2026 14:34 Ответить
Настав зоряний час Трампа - довбанути по аятолах
показать весь комментарий
07.01.2026 13:56 Ответить
долбанет.или Израиль.А я Толя Хомейни уже лыжи смазал в Ростов.
показать весь комментарий
07.01.2026 14:05 Ответить
Одна лижа тут, в друга вже в ху.... лостані
показать весь комментарий
07.01.2026 14:19 Ответить
показать весь комментарий
07.01.2026 14:55 Ответить
А на діпстейті ще не показують? Що за міста?
показать весь комментарий
07.01.2026 13:59 Ответить
Москалі почекають, пока хменеі звалить, все уляжеться, а потім просто куплять ватажків. Як в Сирії
показать весь комментарий
07.01.2026 14:03 Ответить
вы сильно ошибаетесь.сильно.Мадуро ни о чем не говорит?
показать весь комментарий
07.01.2026 14:06 Ответить
Він дуже помиляється, бо військові бази на Середиземному морі ніхто не чіпає і у військ опозиції вистачає сміливості тільки тикати факи.
Тобто не проосто купили, а купили повністю і все пробачили.
показать весь комментарий
07.01.2026 14:34 Ответить
Це будет поганий приклад для інших ху...лозалежних країн
показать весь комментарий
07.01.2026 14:17 Ответить
Як буде Майдан на їхній мові?
показать весь комментарий
07.01.2026 14:07 Ответить
так само..
показать весь комментарий
07.01.2026 14:09 Ответить
Рашка застрягла в Україні і посипалися її союзнички.
показать весь комментарий
07.01.2026 14:08 Ответить
Не пишіть такого. Тут щодня промивають людей, що ось-ось атака на Європу буде.
показать весь комментарий
07.01.2026 14:36 Ответить
Все ддуже швидко закінчиться, якщо якась частина армії Ірану приєднається до повсталих і вдарить по ССеівцях аятолл КСІР.
показать весь комментарий
07.01.2026 14:16 Ответить
В Ірані є дві армії.
показать весь комментарий
07.01.2026 14:46 Ответить
КСІР це і є основа ******** армії Ірану. Близько 200 тисяч добровольців і професіоналів. Суто армія має коло 350 тисяч, із яких 220 тисяч призовники.
показать весь комментарий
07.01.2026 14:47 Ответить
Хто не скаче,той аятола! Успіху вам,гордий народе!
показать весь комментарий
07.01.2026 14:24 Ответить
Дарій прийде - порядок наведе!
показать весь комментарий
07.01.2026 14:29 Ответить
Чи захоче Ізраїль підлити масла в полумʼя?
Там достатньо пару відомих фігур ліквідувати...
показать весь комментарий
07.01.2026 14:34 Ответить
Иранцы на митингах кричат Израиль давай!Но Израиль сейчас с Хизбболой занят! Было бы не плохо,если бы КСИР расхерячили!
показать весь комментарий
07.01.2026 15:20 Ответить
Гнати тих аятол і їх дибільну ідеологію дикого ісламу.
показать весь комментарий
07.01.2026 14:35 Ответить
Там проблема не в вірі, а в тому, що змішують державу і віру в ціле. Люди виходять проти диктатури, а не за фемінізми всілякі чи збочення.
показать весь комментарий
07.01.2026 14:44 Ответить
Наприклад в Сирії іслам диктатора Асада не був диким, цілком цивілізованим (являв суміш зороастрізму, християнства .. і влада падишаха диктатора понад усе і мул загнали під шконку)..замість нього прийшов як раз дикий
показать весь комментарий
07.01.2026 14:58 Ответить
Іран ,колиска ******** цивілізації а релігія зробила з вільних людей -рабів і перетворила країну у ісламську помийку.
Саме час іранцям стати самими собою і очиститись від релігійного дурману.Потенціал у цієї нації та країни великий.От тут рудий Тампон ,має показати свою силу.
показать весь комментарий
07.01.2026 14:40 Ответить
Рік для пуйла почався з дуже великих ганьбиш. Дружбан мадуро в американській в'язниці і багато чого вже розповідає про пуйла і його наміри в цьому регіоні. Іран загорівся і цю пожежу вже не потушити. На черзі Куба і сама росія. А ще США крім продажі дешевої венесуельської нафти переслідують іржавий флот перевозки нафти недоімперії. Російські ППО показали, що це всього- навсього іржавий металобрухт, розмірений московитами як аналогові нет.
показать весь комментарий
07.01.2026 14:52 Ответить
Давай те ребята вперёд! Освобождайте себя от этого средневековья!👍💯
показать весь комментарий
07.01.2026 15:18 Ответить
В самом начале года тоже была казахская заварушка, но быстро сдулась. Интересно, чем здесь закончится.
показать весь комментарий
07.01.2026 15:30 Ответить
 
 