Протестующие в Иране захватили два города

В Иране протестующие заявили о взятии под контроль городов Абданан и Малекшах.

Об этом сообщил Национальный совет сопротивления Ирана (NCRI), передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Представитель совета сопротивления Али Савафи отметил:

"Сегодня произошли значительные события в двух городах на западе Ирана, которые фактически были захвачены, и люди празднуют на улицах".

Известно, что протестующие скандировали: "Смерть Хаменеи!".

Избранная президент NCRI Марьям Раджави поздравила протестующих в Малекшахи и Абданани, которые, по ее словам, заставили силовиков режима отступить.

Известно, что демонстрации, забастовки и собрания проходят в десятках городов во многих провинциях Ирана.

По данным СМИ, в провинции Илам очевидцы и правозащитники сообщили, что в больнице Имама Хомейни был использован слезоточивый газ, когда власти пытались арестовать раненых протестующих, которых перевезли из соседних городов.

О подобных событиях сообщали из Тегерана, где видели, как силы безопасности входили в больницу Sina, что вызвало панику среди пациентов и их семей.

Что предшествовало?

3 января верховный лидер Ирана публично заявил, что "бунтарей следует поставить на место", что, по мнению наблюдателей, могло стать сигналом для силовых структур действовать жестче.

В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы вмешаться, если иранские власти будут применять насилие против мирных протестующих.

