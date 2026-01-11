Количество погибших во время протестов в Иране возросло до 116

Количество людей, погибших в результате подавления протестов в Иране, возросло до 116.

Об этом сообщает агентство Associated Press, информирует Цензор.НЕТ.

Количество погибших возросло

Отмечается, что из-за сбоя интернета и отключения телефонных линий в Иране оценить демонстрации из-за рубежа стало сложнее. Однако, по данным американской правозащитной организации Human Rights Activists News Agency (HRANA), количество погибших в протестах возросло, как минимум, до 116.

Также известно о 2600 задержанных лицах.

Власти скрывают данные о погибших демонстрантах

В то же время иранское государственное телевидение заявляет о потерях только среди сотрудников сил безопасности, а о погибших демонстрантах не упоминает.

Что предшествовало

3 января верховный лидер Ирана публично заявил, что "бунтарей следует поставить на место", что, по мнению наблюдателей, могло стать сигналом для силовых структур действовать жестче.

В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы вмешаться, если иранские власти будут применять насилие против мирных протестующих.

