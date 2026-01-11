1 494 13
Количество погибших во время протестов в Иране возросло до 116
Количество людей, погибших в результате подавления протестов в Иране, возросло до 116.
Об этом сообщает агентство Associated Press, информирует Цензор.НЕТ.
Количество погибших возросло
Отмечается, что из-за сбоя интернета и отключения телефонных линий в Иране оценить демонстрации из-за рубежа стало сложнее. Однако, по данным американской правозащитной организации Human Rights Activists News Agency (HRANA), количество погибших в протестах возросло, как минимум, до 116.
Также известно о 2600 задержанных лицах.
Власти скрывают данные о погибших демонстрантах
В то же время иранское государственное телевидение заявляет о потерях только среди сотрудников сил безопасности, а о погибших демонстрантах не упоминает.
Что предшествовало
- 3 января верховный лидер Ирана публично заявил, что "бунтарей следует поставить на место", что, по мнению наблюдателей, могло стать сигналом для силовых структур действовать жестче.
- В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы вмешаться, если иранские власти будут применять насилие против мирных протестующих.
Десь, це уже було??
У разі американської атаки на Іран Тегеран завдасть удару у відповідь, заявив речник іранського парламенту.
Країна вважатиме "законними цілями" Ізраїль, військові бази США та судноплавство.
Проте з країни просочується деякі відеозаписів, а BBC підтримує зв'язок з людьми, які перебувають в Ірані і мають можливість спостерігати за подіями безпосередньо.
Верифіковане відео, зняте у суботу ввечері, показало, як протестувальники захопили вулиці у тегеранському районі Гіша. Декілька свіжих відеороликів (команда BBC з перевірки фактів BBC Verify встановила, що вони зняті нещодавно) показують зіткнення між протестувальниками та силами безпеки в Машхаді, другому за величиною місті Ірану.
Через посилення протестів кількість загиблих та поранених продовжує зростати. Дві правозахисні організації повідомили про понад 100 загиблих, у тому числі співробітників сил безпеки. Медики з двох лікарень повідомили BBC, що за два дні до них доставили понад 100 тіл.
"Наша мета не просто вийти на вулиці. Мета полягає в тому, щоб підготуватися до захоплення міських центрів та утримання їх", - сказав він у відеоролику, опублікованому в соцмережі Х.
Деякі протестувальники на вулицях вигукували гасла на підтримку Пехлеві ("Хай живе шах!"), хоча більшість демонстрантів закликали до припинення правління духовенства або вимагали вжити заходів щодо оздоровлення економіки.
Хаменеї звинуватив Вашингтон у підбурюванні до протестів, а протестувальників - у діях на користь США та Ізраїлю, попередивши, що влада жорстко переслідуватиме людей, які діють як "найманці".
Когда счет убитых гражданских пойдет на тысячи?
Или на десятки тысяч?
Заходу треба діяти!!
Бо мазафака пришле тітушок вагнерівців