Новости Смена режима в Иране
1 494 13

Количество погибших во время протестов в Иране возросло до 116

В Иране подтверждена гибель 116 человек во время антиправительственных митингов

Количество людей, погибших в результате подавления протестов в Иране, возросло до 116.

Об этом сообщает агентство Associated Press, информирует Цензор.НЕТ.

Количество погибших возросло 

Отмечается, что из-за сбоя интернета и отключения телефонных линий в Иране оценить демонстрации из-за рубежа стало сложнее. Однако, по данным американской правозащитной организации Human Rights Activists News Agency (HRANA), количество погибших в протестах возросло, как минимум, до 116.

Также известно о 2600 задержанных лицах.

Власти скрывают данные о погибших демонстрантах 

В то же время иранское государственное телевидение заявляет о потерях только среди сотрудников сил безопасности, а о погибших демонстрантах не упоминает.

Что предшествовало

  • 3 января верховный лидер Ирана публично заявил, что "бунтарей следует поставить на место", что, по мнению наблюдателей, могло стать сигналом для силовых структур действовать жестче.
  • В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы вмешаться, если иранские власти будут применять насилие против мирных протестующих.

Автор: 

Иран (2103) протест (5929)
Топ комментарии
+4
Заради іранської нафти Трамп може і поворушитись. Плюс єврейське лоббі. Сподіваюсь все таки замайданять Хаменеї, а там і до ***** недалеко.
показать весь комментарий
11.01.2026 19:18 Ответить
+2
Розмова йде про тисячі вже.Це як би говорити що в Маріуполі рашисти вбили кіька людей згідно ООН
показать весь комментарий
11.01.2026 18:45 Ответить
+2
Все на майдан, захищати демократичні цінності!
показать весь комментарий
11.01.2026 18:56 Ответить
Якби Трамп був призидентом, такого в Ірані, і не могло б бути….
Десь, це уже було??
показать весь комментарий
11.01.2026 19:11 Ответить
DW

У разі американської атаки на Іран Тегеран завдасть удару у відповідь, заявив речник іранського парламенту.
Країна вважатиме "законними цілями" Ізраїль, військові бази США та судноплавство.

DW

У разі американської атаки на Іран Тегеран завдасть удару у відповідь, заявив речник іранського парламенту.
Країна вважатиме "законними цілями" Ізраїль, військові бази США та судноплавство.
показать весь комментарий
11.01.2026 18:53 Ответить
BBC та інші міжнародні ЗМІ позбавлені можливості працювати на території Ірану. Крім того, іранська влада з четверга відключила в країні інтернет, що додатково ускладнює збирання та перевірку інформації.

Проте з країни просочується деякі відеозаписів, а BBC підтримує зв'язок з людьми, які перебувають в Ірані і мають можливість спостерігати за подіями безпосередньо.

Верифіковане відео, зняте у суботу ввечері, показало, як протестувальники захопили вулиці у тегеранському районі Гіша. Декілька свіжих відеороликів (команда BBC з перевірки фактів BBC Verify встановила, що вони зняті нещодавно) показують зіткнення між протестувальниками та силами безпеки в Машхаді, другому за величиною місті Ірану.

Через посилення протестів кількість загиблих та поранених продовжує зростати. Дві правозахисні організації повідомили про понад 100 загиблих, у тому числі співробітників сил безпеки. Медики з двох лікарень повідомили BBC, що за два дні до них доставили понад 100 тіл.
показать весь комментарий
11.01.2026 18:56 Ответить
Реза Пехлеві, 65-річний син шаха, поваленого в результаті революції 1979 року, закликав людей захопити центри своїх міст, заявивши, що готується незабаром повернутися до Ірану.

"Наша мета не просто вийти на вулиці. Мета полягає в тому, щоб підготуватися до захоплення міських центрів та утримання їх", - сказав він у відеоролику, опублікованому в соцмережі Х.

Деякі протестувальники на вулицях вигукували гасла на підтримку Пехлеві ("Хай живе шах!"), хоча більшість демонстрантів закликали до припинення правління духовенства або вимагали вжити заходів щодо оздоровлення економіки.

Хаменеї звинуватив Вашингтон у підбурюванні до протестів, а протестувальників - у діях на користь США та Ізраїлю, попередивши, що влада жорстко переслідуватиме людей, які діють як "найманці".
показать весь комментарий
11.01.2026 19:00 Ответить
Арабська весна вийшла за межі арабського халіфату.
показать весь комментарий
11.01.2026 18:59 Ответить
Американцы по военным целям в Иране нанесут удар когда ?
Когда счет убитых гражданских пойдет на тысячи?
Или на десятки тысяч?
показать весь комментарий
11.01.2026 19:09 Ответить
Як показала війна в Україні, США лише лицемірно прикриваються демократією у власних цілях. Їм не важливо скільки людей загине чи буде закатовано якщо це не їхні громадяни.
показать весь комментарий
11.01.2026 19:41 Ответить
До ***** таки дуже далеко - на Росії не дуже протестують 😟.
показать весь комментарий
11.01.2026 20:02 Ответить
Революшн??
Заходу треба діяти!!
Бо мазафака пришле тітушок вагнерівців
показать весь комментарий
11.01.2026 19:29 Ответить
Неправда из гораздо больше.Не правительственные организации говорят только о 200в больнице уже более 2 тыс по стране и многие с огнестрельными ранениями!
показать весь комментарий
11.01.2026 19:42 Ответить
 
 