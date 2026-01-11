РУС
Новости Смена режима в Иране
2 016 20

В администрации Трампа рассматривают воздушный удар по Ирану, - WSJ

WSJ узнало о планах администрации Трампа по нанесению удара по Ирану

Чиновники администрации президента США Дональда Трампа обсудили возможную атаку на Иран. В частности, один из рассмотренных вариантов - масштабный воздушный удар по нескольким иранским военным объектам.

Об этом пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, информирует Цензор.НЕТ.

Какие объекты могут стать мишенями

По словам источников издания, американские чиновники провели предварительные обсуждения о том, как осуществить атаку на Иран, если это будет необходимо для выполнения угроз президента США, включая то, какие объекты могут стать целями.

По словам одного из чиновников, одним из обсуждаемых вариантов является масштабный воздушный удар по нескольким иранским военным объектам.

Впрочем, другой чиновник заявил, что единого мнения о дальнейших действиях нет, и что военная техника и персонал не были перемещены для подготовки к удару.

Кроме этого, собеседники издания отметили, что разговоры являются частью обычного планирования и что нет признаков неизбежного нападения на Иран.

Читайте также: Сенатор Грэм пригрозил иранским аятоллам из-за подавления протестов: "Трамп убьет вас"

Протесты в Иране продолжаются

В субботу, 10 января, иранская армия пообещала присоединиться к подавлению протестов, заявив, что будет "решительно защищать национальные интересы, стратегическую инфраструктуру и государственное имущество".

По данным правозащитной организации Human Rights Activists in Iran, по состоянию на вечер пятницы в ходе протестов погибло не менее 65 человек, большинство из которых были протестующими. Организация заявила, что было арестовано более 2300 человек, а протесты распространились на 180 городов Ирана.

  • Напомним, что накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов помочь Ирану в борьбе за свободу.

Что предшествовало

  • 3 января верховный лидер Ирана публично заявил, что "бунтарей следует поставить на место", что, по мнению наблюдателей, могло стать сигналом для силовых структур действовать жестче.
  • В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы вмешаться, если иранские власти будут применять насилие против мирных протестующих.

Читайте также: Иран стремится к свободе, США готовы помочь, - Трамп

Иран (2103) США (28941)
Топ комментарии
+4
Та однозначно удар буде і все там вже сплановано, а всі ці "розглядання, обговорення" повна херня
11.01.2026 01:42 Ответить
+4
Настав час ліквідувати рахбара. Саме таким чином Ізраіль розгромив Хізбалу, коли відправив достроково на суд аллаха всю верхівку Хізбали на чолі з головним тюрбаном.
11.01.2026 02:09 Ответить
+3
Краще б вони розглянули можливість повітряного удару по українським окупованим територіями, наприклад, по Криму. Думаю, ми б не заперечували б.
11.01.2026 05:53 Ответить
по протестам?
11.01.2026 01:41 Ответить
Та однозначно удар буде і все там вже сплановано, а всі ці "розглядання, обговорення" повна херня
11.01.2026 01:42 Ответить
Мер Тегерана стверджує, що під час акцій, які відбулися напередодні, в ніч проти 9 січня, було підпалено понад 50 банків та кілька державних установ, вогнем знищено понад 30 мечетей.
11.01.2026 01:47 Ответить
вогнем знищено понад 30 мечетей

протестанти розглядають іслам як "релігію бедуінів, навьязану країні з давньою культурою"

наш лідер - шах,
наша релігія - зороастрізм

.
11.01.2026 01:59 Ответить
"наш лідер - шах,
наша релігія - зороастрізм"
Так казав Заратустра.
11.01.2026 04:02 Ответить
У нас риги теж розповідали про погроми у Києві під час Майдану.
показать весь комментарий
Десь на рік, ще часу для розгляду трампом вистачить, як і щодо санкцій проти ******!!
11.01.2026 02:03 Ответить
Настав час ліквідувати рахбара. Саме таким чином Ізраіль розгромив Хізбалу, коли відправив достроково на суд аллаха всю верхівку Хізбали на чолі з головним тюрбаном.
11.01.2026 02:09 Ответить
А чи є таки приклади в історії коли Штати кудись сунули своє рило, і після цього в цієй країні ситуація стала кращою?
Штати своїми діями створюють ситуації коли в країнах стає дуже небезпечно, і той же бізнес і просто громадяне вимушени виїзджати і вивозити капітал в тиж самі Штати, ось це їхня стратегія, а рашка їм в цьому допомагає, тобто створює нестабільність.
Типова шулерська стратегія →гра на одну руку. (Читайте П.Штепу)
11.01.2026 03:22 Ответить
Є. ФРН. Але це виключення, яким перевіряють правило.
11.01.2026 04:05 Ответить
ФРН -це те, що залишилося після Німеччини після 1945 р.
11.01.2026 05:44 Ответить
Японія, Південна Корея, ФРГ, Тайвань (опосередковано)
11.01.2026 04:08 Ответить
Ці країни за виключенням Японії чомусь залишилися пошматованими на кілька частин, але у Штатів є алібі, мол все могло бути ще гірше ((;
Те ж саме вони готують і для України.👈
11.01.2026 05:49 Ответить
Найкращий приклад це друга світова війна. Навіть голова спілки письменників СРСР брежнєвських часів О. Чаковський в своєму романі 'Блокада' визнавав, що без втручання Штатів Союз був би у глибокій дупі, не кажучи вже про всіх інших.
11.01.2026 05:58 Ответить
Саме так. Совок і рашка потрібні Штатам для створення різних джерел напруженості.
Точно так робить і рашка але в меншому масштабі, наприклад : Північна Осетія, Карабах , Придністров'я , і Крим створені були саме для напруги і провокацій в час "X".
11.01.2026 06:23 Ответить
Корея, Япония....
11.01.2026 08:44 Ответить
Поки вони зберуться - протести придушать.
Але перед ударом треба перш за все ліквідувати урсів. Тоді все вдасться.
11.01.2026 05:50 Ответить
Краще б вони розглянули можливість повітряного удару по українським окупованим територіями, наприклад, по Криму. Думаю, ми б не заперечували б.
11.01.2026 05:53 Ответить
стероїдний бичок почав шукати мальчіков в трусіках по світу та героїчно бити їх ногами.
11.01.2026 07:39 Ответить
Мені чомусь видається, що удар проведуть США разом з Ізраїлем і в найближчі дні. Кому, як не Ізраїлю відомі місця перебували терористів?
11.01.2026 08:36 Ответить
 
 