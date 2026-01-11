В администрации Трампа рассматривают воздушный удар по Ирану, - WSJ

Чиновники администрации президента США Дональда Трампа обсудили возможную атаку на Иран. В частности, один из рассмотренных вариантов - масштабный воздушный удар по нескольким иранским военным объектам.

информирует Цензор.НЕТ.

Какие объекты могут стать мишенями

По словам источников издания, американские чиновники провели предварительные обсуждения о том, как осуществить атаку на Иран, если это будет необходимо для выполнения угроз президента США, включая то, какие объекты могут стать целями.

По словам одного из чиновников, одним из обсуждаемых вариантов является масштабный воздушный удар по нескольким иранским военным объектам.

Впрочем, другой чиновник заявил, что единого мнения о дальнейших действиях нет, и что военная техника и персонал не были перемещены для подготовки к удару.

Кроме этого, собеседники издания отметили, что разговоры являются частью обычного планирования и что нет признаков неизбежного нападения на Иран.

Протесты в Иране продолжаются

В субботу, 10 января, иранская армия пообещала присоединиться к подавлению протестов, заявив, что будет "решительно защищать национальные интересы, стратегическую инфраструктуру и государственное имущество".

По данным правозащитной организации Human Rights Activists in Iran, по состоянию на вечер пятницы в ходе протестов погибло не менее 65 человек, большинство из которых были протестующими. Организация заявила, что было арестовано более 2300 человек, а протесты распространились на 180 городов Ирана.

Напомним, что накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов помочь Ирану в борьбе за свободу.

Что предшествовало

3 января верховный лидер Ирана публично заявил, что "бунтарей следует поставить на место", что, по мнению наблюдателей, могло стать сигналом для силовых структур действовать жестче.

В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы вмешаться, если иранские власти будут применять насилие против мирных протестующих.

