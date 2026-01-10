1 464 25
Иран стремится к свободе, США готовы помочь, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов помочь Ирану в борьбе за свободу.
Об этом он написал в соцсети Truth Social, сообщает Цензор.НЕТ.
США готовы помочь Ирану
"Иран стремится к свободе, возможно, как никогда раньше. США готовы помочь", - написал Трамп.
В то же время глава Белого дома не уточнил, в чем может заключаться эта помощь.
Что предшествовало
- 3 января верховный лидер Ирана публично заявил, что "бунтарей следует поставить на место", что, по мнению наблюдателей, могло стать сигналом для силовых структур действовать жестче.
- В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы вмешаться, если иранские власти будут применять насилие против мирных протестующих.
віктор федорович #394174
10.01.2026 21:56
Kozyuk
10.01.2026 21:58
kelt kant
10.01.2026 22:11
Как и предполагалось, иранский режим пошел по пути подавления протестов, счет погибших пошел на сотни. Привлекают шиитских боевиков из Ирака, само собой КСИР, Басидж и даже армейские части.
Все разговоры о том, что "силовики переходят на сторону восставших", пока не более, чем wishful thinking. Если такое и бывает, то редко и очень локально. Много пострадавших, полно с огнестрельными ранениями, в крупных городах больницы забиты.
Если никто извне не вмешается, восстание задавят. Будет очень много жертв, гораздо больше, чем сейчас и больше, чем даже в 2019 году. Трамп обещал.
