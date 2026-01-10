РУС
Новости Смена режима в Иране
Иран стремится к свободе, США готовы помочь, - Трамп

Трамп заявил о готовности США поддержать иранский народ

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов помочь Ирану в борьбе за свободу.

Об этом он написал в соцсети Truth Social, сообщает Цензор.НЕТ.

США готовы помочь Ирану

"Иран стремится к свободе, возможно, как никогда раньше. США готовы помочь", - написал Трамп.

В то же время глава Белого дома не уточнил, в чем может заключаться эта помощь.

Читайте также: Массовые протесты в Иране: погибли более 40 человек, задержаны более 2000

Что предшествовало

  • 3 января верховный лидер Ирана публично заявил, что "бунтарей следует поставить на место", что, по мнению наблюдателей, могло стать сигналом для силовых структур действовать жестче.
  • В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы вмешаться, если иранские власти будут применять насилие против мирных протестующих.

Читайте также: Украина призывает международное сообщество усилить давление на иранский режим, - Сибига

Иран (2101) США (28934) Трамп Дональд (7428)
+12
Україна теж прагне свободи. США готові допомогти?
10.01.2026 21:56 Ответить
+6
Я не дочекаюся, коли США нанесуть справедливий удар по другу пуйла, який забезпечував росію шахедами і балістичними ракетами. Іранський режим такий самий ворог для України'', як і кцапи.
10.01.2026 21:58 Ответить
+6
зі своїм ЗЕленим аятолой нам прийдеться самим розбиратися, так як з януковичем... Самі свою свободу віддали па-пріколу ХЗ кому в 2019, самим прийдеться й повертати.
10.01.2026 22:11 Ответить
за чималий барель... "варенья"

.
10.01.2026 21:56 Ответить
Україна теж прагне свободи. США готові допомогти?
10.01.2026 21:56 Ответить
Штати всім країнам готові допомогти зі свободою, за умови що у них є нафта.
10.01.2026 22:10 Ответить
зі своїм ЗЕленим аятолой нам прийдеться самим розбиратися, так як з януковичем... Самі свою свободу віддали па-пріколу ХЗ кому в 2019, самим прийдеться й повертати.
10.01.2026 22:11 Ответить
АятолаЗелениї
10.01.2026 22:28 Ответить
Вперед із піснею!
10.01.2026 21:57 Ответить
Еще Гренландия(Канада и т.д.) не освобождена, так шо в очередь.
10.01.2026 21:58 Ответить
цей сарказм тут недоречний. в усіх сенсах.
10.01.2026 22:17 Ответить
Пішла движуха. Дідуган мабуть на екстазі сидить
10.01.2026 21:58 Ответить
10.01.2026 22:20 Ответить
Я не дочекаюся, коли США нанесуть справедливий удар по другу пуйла, який забезпечував росію шахедами і балістичними ракетами. Іранський режим такий самий ворог для України'', як і кцапи.
10.01.2026 21:58 Ответить
Так як вони допомогли Україні?
10.01.2026 21:59 Ответить
Якби Україна займала перше місце за покладами нафти, як Веннсуела, або хоча б четверте, як Іран...
10.01.2026 22:36 Ответить
ой доні як шо ти іранця радікала, забереш до себе та даш людям жити демократично , то тобі точно, дадуть нобеля ! ...
10.01.2026 22:00 Ответить
!!!!!!!!!!!!!!
10.01.2026 22:30 Ответить
https://t.me/voinasordoy Война с Ордой. Сергей Ауслендер

Как и предполагалось, иранский режим пошел по пути подавления протестов, счет погибших пошел на сотни. Привлекают шиитских боевиков из Ирака, само собой КСИР, Басидж и даже армейские части.

Все разговоры о том, что "силовики переходят на сторону восставших", пока не более, чем wishful thinking. Если такое и бывает, то редко и очень локально. Много пострадавших, полно с огнестрельными ранениями, в крупных городах больницы забиты.

Если никто извне не вмешается, восстание задавят. Будет очень много жертв, гораздо больше, чем сейчас и больше, чем даже в 2019 году. Трамп обещал.
10.01.2026 22:06 Ответить
Ми допоможемо Iрану позбавитись нафти! - Трумп.
10.01.2026 22:07 Ответить
Шось 26 рік для раші з самого початку не задався.
10.01.2026 22:07 Ответить
Казковий імбіцил!!! Воно виграло двадцять війн, звільнило сто народів, а Україні за рік свого седіння тільки про карточну гру *******!!!!
10.01.2026 22:24 Ответить
Так його прізвище назва карточної гри...наберіть в гугл trump
10.01.2026 22:34 Ответить
Країна Мрій теж !! 🙌👐⚡🌟🥳🇺🇦
10.01.2026 22:33 Ответить
Венесуелі Трамп вже допоміг - домовився з мафією про свої інтереси, а на демократію та свободу венесуельців забив ***.
10.01.2026 22:34 Ответить
Напевно мухамадам треба переловити всіх агентів Моссаду та ЦРУ у себе в країні. Лише тоді все заспокоється.
10.01.2026 22:35 Ответить
Ребята, по поводу следующего президента Украины - новости из Бруклина.
​Пока аналитики в Киеве чертят графики, Николас М. (тот, что сейчас на экскурсии в Нью-Йорке) предложил ФБР свой вариант преемника. Говорит, что следующим президентом станет тот, кто первым принесет список "выпускников 86-го" в американское посольство.
​Кандидатов двое:
​Либо это будет Кирилл Б. (он теперь в ОП не просто так, а с полномочиями "главного хирурга" по удалению кротов).
​Либо это будет тот самый крот, который решит сдать своих подельников по транзиту ОАЭ-Крым в обмен на программу защиты свидетелей.
​Говорят, в Бруклине сейчас конкурс: "Сдай куратора из Севастополя - получи билет в Майами вместо камеры в Гуантанамо". Кроты, ваш выход! Кто первый нажал "отправиться" из чата - тот, видимо, уже в очереди на регистрацию рейса.
​Курьер передает: следующим президентом будет Справедливость. А её запах вы уже чувствуете, правда?
10.01.2026 22:35 Ответить
 
 