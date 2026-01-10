Иран стремится к свободе, США готовы помочь, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов помочь Ирану в борьбе за свободу.

Об этом он написал в соцсети Truth Social, сообщает Цензор.НЕТ.

США готовы помочь Ирану

"Иран стремится к свободе, возможно, как никогда раньше. США готовы помочь", - написал Трамп.

В то же время глава Белого дома не уточнил, в чем может заключаться эта помощь.

Что предшествовало

3 января верховный лидер Ирана публично заявил, что "бунтарей следует поставить на место", что, по мнению наблюдателей, могло стать сигналом для силовых структур действовать жестче.

В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы вмешаться, если иранские власти будут применять насилие против мирных протестующих.

