Массовые протесты в Иране: погибли более 40 человек, задержаны более двух тысяч

В Иране продолжаются масштабные антиправительственные протесты, охватившие крупные города и сельские районы страны.

По данным правозащитников из Human Rights Activists, по меньшей мере 41 человек погиб, а более 2270 демонстрантов были задержаны.

Протестующие массово закрывают рынки и базары в знак солидарности с протестующими.

Массовые протесты и призывы выходить на улицы

Рези Пехлеви, сын покойного шаха Ирана, призвал граждан выходить на улицы в 20:00 по местному времени в четверг и пятницу. Очевидцы сообщают, что районы Тегерана заполнили крики "Смерть диктатору!" и "Смерть Исламской Республике!". Некоторые скандировали в поддержку монархии и возвращения Пехлеви. Лидер оппозиции предупредил аятоллу Хаменеи, что "мир и президент США внимательно следят за каждым шагом режима".

Власти Ирана ответили ограничениями и контролем информационного пространства. Мониторинговые группы CloudFlare и NetBlocks зафиксировали масштабные сбои в работе интернета. Сейчас установить связь с Тегераном через мобильные или стационарные телефоны из-за границы практически невозможно.

Жертвы и последствия для силовиков

Иранские силовики готовятся идентифицировать участников протестов с помощью дронов, хотя и среди силовиков также есть жертвы:

в пригороде Тегерана убит полковник полиции;

в провинции Чахармахал и Бахтиари во время стрельбы погибли двое силовиков, еще 30 получили ранения;

в провинции Хорасан-Разави в результате нападения на полицейский участок погибли пять человек.

Что предшествовало

3 января верховный лидер Ирана публично заявил, что "бунтовщиков следует поставить на место", что, по мнению наблюдателей, могло стать сигналом для силовых структур действовать жестче.

В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы вмешаться, если иранские власти будут применять насилие против мирных протестующих.

