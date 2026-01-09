Массовые протесты в Иране: погибли более 40 человек, задержаны более двух тысяч
В Иране продолжаются масштабные антиправительственные протесты, охватившие крупные города и сельские районы страны.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Associated Press.
- По данным правозащитников из Human Rights Activists, по меньшей мере 41 человек погиб, а более 2270 демонстрантов были задержаны.
Протестующие массово закрывают рынки и базары в знак солидарности с протестующими.
Массовые протесты и призывы выходить на улицы
Рези Пехлеви, сын покойного шаха Ирана, призвал граждан выходить на улицы в 20:00 по местному времени в четверг и пятницу. Очевидцы сообщают, что районы Тегерана заполнили крики "Смерть диктатору!" и "Смерть Исламской Республике!". Некоторые скандировали в поддержку монархии и возвращения Пехлеви. Лидер оппозиции предупредил аятоллу Хаменеи, что "мир и президент США внимательно следят за каждым шагом режима".
Власти Ирана ответили ограничениями и контролем информационного пространства. Мониторинговые группы CloudFlare и NetBlocks зафиксировали масштабные сбои в работе интернета. Сейчас установить связь с Тегераном через мобильные или стационарные телефоны из-за границы практически невозможно.
Жертвы и последствия для силовиков
Иранские силовики готовятся идентифицировать участников протестов с помощью дронов, хотя и среди силовиков также есть жертвы:
-
в пригороде Тегерана убит полковник полиции;
-
в провинции Чахармахал и Бахтиари во время стрельбы погибли двое силовиков, еще 30 получили ранения;
-
в провинции Хорасан-Разави в результате нападения на полицейский участок погибли пять человек.
Что предшествовало
- 3 января верховный лидер Ирана публично заявил, что "бунтовщиков следует поставить на место", что, по мнению наблюдателей, могло стать сигналом для силовых структур действовать жестче.
- В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы вмешаться, если иранские власти будут применять насилие против мирных протестующих.
