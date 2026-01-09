РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11703 посетителя онлайн
Новости Смена режима в Иране
2 029 4

Массовые протесты в Иране: погибли более 40 человек, задержаны более двух тысяч

Протесты в Иране

В Иране продолжаются масштабные антиправительственные протесты, охватившие крупные города и сельские районы страны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Associated Press.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

  • По данным правозащитников из Human Rights Activists, по меньшей мере 41 человек погиб, а более 2270 демонстрантов были задержаны.

Протестующие массово закрывают рынки и базары в знак солидарности с протестующими.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протестующие в Иране захватили два города

Массовые протесты и призывы выходить на улицы

Рези Пехлеви, сын покойного шаха Ирана, призвал граждан выходить на улицы в 20:00 по местному времени в четверг и пятницу. Очевидцы сообщают, что районы Тегерана заполнили крики "Смерть диктатору!" и "Смерть Исламской Республике!". Некоторые скандировали в поддержку монархии и возвращения Пехлеви. Лидер оппозиции предупредил аятоллу Хаменеи, что "мир и президент США внимательно следят за каждым шагом режима".

Власти Ирана ответили ограничениями и контролем информационного пространства. Мониторинговые группы CloudFlare и NetBlocks зафиксировали масштабные сбои в работе интернета. Сейчас установить связь с Тегераном через мобильные или стационарные телефоны из-за границы практически невозможно.

Читайте: Сенатор Грэм пригрозил иранским аятоллам из-за подавления протестов: "Трамп убьет вас"

Жертвы и последствия для силовиков

Иранские силовики готовятся идентифицировать участников протестов с помощью дронов, хотя и среди силовиков также есть жертвы:

  • в пригороде Тегерана убит полковник полиции;

  • в провинции Чахармахал и Бахтиари во время стрельбы погибли двое силовиков, еще 30 получили ранения;

  • в провинции Хорасан-Разави в результате нападения на полицейский участок погибли пять человек.

Читайте: Протесты в Иране против низкого уровня жизни: поджог военной базы и трое погибших

Что предшествовало

  • 3 января верховный лидер Ирана публично заявил, что "бунтовщиков следует поставить на место", что, по мнению наблюдателей, могло стать сигналом для силовых структур действовать жестче.
  • В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы вмешаться, если иранские власти будут применять насилие против мирных протестующих.

Читайте также: Иранский "Майдан": к протестам из-за роста стоимости жизни присоединились студенты

Автор: 

задержание (6752) Иран (2100) протест (5928) жертвы (2232)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
цікаво а буде втпучатися Трамп якщо Росія подомбить Іран років так 4?
показать весь комментарий
09.01.2026 05:08 Ответить
Дуже бажаю перемоґи іранцям, вони файні люди.
показать весь комментарий
09.01.2026 06:02 Ответить
Хлопці з Ізраїлю могли б підкинути трохи зброї протестувальникам....
показать весь комментарий
09.01.2026 06:48 Ответить
Там з Іраку вже підвозять спеціальних бармалеїв для розгону повстанців...типу карателів...Так що з обох сторін варево буде
показать весь комментарий
09.01.2026 08:57 Ответить
 
 