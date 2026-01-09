Масові протести в Ірані: загинули понад 40 людей, затримано понад 2000

В Ірані продовжуються масштабні антиурядові протести, що охопили великі міста та сільські райони країни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі Associated Press.

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За даними правозахисників із Human Rights Activists, щонайменше 41 особа загинула, а понад 2270 демонстрантів були затримані.

Протестувальники масово закривають ринки та базари на знак солідарності з протестувальниками.

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Масові протести та заклики виходити на вулиці

Рези Пехлеві, син покійного шаха Ірану, закликав громадян виходити на вулиці о 20:00 за місцевим часом у четвер та п’ятницю. Очевидці повідомляють, що райони Тегерана заповнили вигуки "Смерть диктатору!" та "Смерть Ісламській Республіці!". Дехто скандував на підтримку монархії та повернення Пехлеві. Лідер опозиції застеріг аятолу Хаменеї, що "світ і президент США уважно стежать за кожним кроком режиму".

Влада Ірану відповіла обмеженнями та контролем інформаційного простору. Моніторингові групи CloudFlare та NetBlocks зафіксували масштабні збої в роботі інтернету. Наразі встановити зв’язок із Тегераном через мобільні або стаціонарні телефони з-за кордону практично неможливо.

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Жертви та наслідки для силовиків

Іранські силовики готуються ідентифікувати учасників протестів за допомогою дронів, хоча й серед силовиків також є жертви:

у передмісті Тегерана вбито полковника поліції;

у провінції Чахармахал і Бахтіарі під час стрілянини загинули двоє силовиків, ще 30 отримали поранення;

у провінції Хорасан-Разаві внаслідок нападу на поліцейську дільницю загинуло п’ятеро людей.

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Що передувало

3 січня верховний лідер Ірану публічно заявив, що "заворушників слід поставити на місце", що, на думку спостерігачів, могло стати сигналом для силових структур діяти жорсткіше.

Своєю чергою президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати готові втрутитися, якщо іранська влада застосовуватиме насильство проти мирних протестувальників.

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