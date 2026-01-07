Сенатор Грем пригрозив іранським аятолам через придушення протестів: "Трамп уб’є вас"
Сенатор-республіканець Ліндсі Грем під час етеру Fox News заявив, що у разі продовження репресій проти протестувальників в Ірані іранські аятоли можуть бути вбиті.
Про це повідомляє Anadolu, передає Цензор.НЕТ.
Звертаючись до іранців, Грем заявив, що Сполучені Штати підтримують протестний рух і що "допомога вже в дорозі".
Водночас сенатор звернувся безпосередньо до керівництва Ірану, наголосивши, що президент США Дональд Трамп діятиме жорстко у відповідь на насильство проти цивільних.
"Дональд Трамп - не Барак Обама. Він вас [іранців] підтримає. І аятолам: ви повинні зрозуміти, що якщо ви продовжуватимете вбивати своїх людей, які вимагають кращого життя, Дональд Дж. Трамп вб'є вас", - заявив Грем.
Сенатор також зазначив, що в Ірані, за його словами, "відбуваються зміни", назвавши це найбільшим зрушенням "в історії Близького Сходу" з метою повалення чинного режиму, який він охарактеризував як "нацистський".
Аятола
Аятола є найвищим титулом шиїтського богослова. У західному дискурсі цей термін найчастіше асоціюється з верховними лідерами Ірану — покійним Рухоллою Хомейні та чинним верховним лідером Алі Хаменеї.
Що передувало?
- 3 січня верховний лідер Ірану публічно заявив, що "заворушників слід поставити на місце", що, на думку спостерігачів, могло стати сигналом для силових структур діяти жорсткіше.
- Своєю чергою президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати готові втрутитися, якщо іранська влада застосовуватиме насильство проти мирних протестувальників.
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Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї має запасний план втечі з країни, якщо його сили безпеки не зможуть придушити протести або перейдуть на інший бік.
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