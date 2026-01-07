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Новини Зміна режиму в Ірані
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Сенатор Грем пригрозив іранським аятолам через придушення протестів: "Трамп уб’є вас"

сенатор-республіканець Ліндсі Грем

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем під час етеру Fox News заявив, що у разі продовження репресій проти протестувальників в Ірані іранські аятоли можуть бути вбиті.

Про це повідомляє Anadolu, передає Цензор.НЕТ.

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Звертаючись до іранців, Грем заявив, що Сполучені Штати підтримують протестний рух і що "допомога вже в дорозі".

Водночас сенатор звернувся безпосередньо до керівництва Ірану, наголосивши, що президент США Дональд Трамп діятиме жорстко у відповідь на насильство проти цивільних.

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"Дональд Трамп - не Барак Обама. Він вас [іранців] підтримає. І аятолам: ви повинні зрозуміти, що якщо ви продовжуватимете вбивати своїх людей, які вимагають кращого життя, Дональд Дж. Трамп вб'є вас", - заявив Грем.

Сенатор також зазначив, що в Ірані, за його словами, "відбуваються зміни", назвавши це найбільшим зрушенням "в історії Близького Сходу" з метою повалення чинного режиму, який він охарактеризував як "нацистський".

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Аятола

Аятола є найвищим титулом шиїтського богослова. У західному дискурсі цей термін найчастіше асоціюється з верховними лідерами Ірану — покійним Рухоллою Хомейні та чинним верховним лідером Алі Хаменеї.

Що передувало?

  • 3 січня верховний лідер Ірану публічно заявив, що "заворушників слід поставити на місце", що, на думку спостерігачів, могло стати сигналом для силових структур діяти жорсткіше.
  • Своєю чергою президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати готові втрутитися, якщо іранська влада застосовуватиме насильство проти мирних протестувальників.

  • Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї має запасний план втечі з країни, якщо його сили безпеки не зможуть придушити протести або перейдуть на інший бік.

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Автор: 

Іран (3614) Трамп Дональд (9083) Грем Ліндсі (168)
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Топ коментарі
+10
А чого Трамп не діє жорстко до рф/пуйла за вбивство українців!?
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07.01.2026 11:59 Відповісти
+7
Трампонутий вб'є вас, якщо ху...до буде згоден.
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07.01.2026 11:53 Відповісти
+5
А так таке враження що трампонутий може творити що завгодно з країнами які не здатні себе захистити, або дати гідну відповідь. А ось з Україною інакше, тут гинуть мирні люди, руйнуються міста, сіла і так далі але він не загрожує ху...лу, оскільки Вова-кривавий його друг, а як відомо - друзям можна все, а інших можна і вбити
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07.01.2026 12:03 Відповісти

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