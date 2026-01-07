Сенатор Грем пригрозив іранським аятолам через придушення протестів: "Трамп уб’є вас"

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем під час етеру Fox News заявив, що у разі продовження репресій проти протестувальників в Ірані іранські аятоли можуть бути вбиті.

Про це повідомляє Anadolu, передає Цензор.НЕТ.

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Звертаючись до іранців, Грем заявив, що Сполучені Штати підтримують протестний рух і що "допомога вже в дорозі".

Водночас сенатор звернувся безпосередньо до керівництва Ірану, наголосивши, що президент США Дональд Трамп діятиме жорстко у відповідь на насильство проти цивільних.

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"Дональд Трамп - не Барак Обама. Він вас [іранців] підтримає. І аятолам: ви повинні зрозуміти, що якщо ви продовжуватимете вбивати своїх людей, які вимагають кращого життя, Дональд Дж. Трамп вб'є вас", - заявив Грем.

Сенатор також зазначив, що в Ірані, за його словами, "відбуваються зміни", назвавши це найбільшим зрушенням "в історії Близького Сходу" з метою повалення чинного режиму, який він охарактеризував як "нацистський".

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Аятола

Аятола є найвищим титулом шиїтського богослова. У західному дискурсі цей термін найчастіше асоціюється з верховними лідерами Ірану — покійним Рухоллою Хомейні та чинним верховним лідером Алі Хаменеї.

Що передувало?

3 січня верховний лідер Ірану публічно заявив, що "заворушників слід поставити на місце", що, на думку спостерігачів, могло стати сигналом для силових структур діяти жорсткіше.

Своєю чергою президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати готові втрутитися, якщо іранська влада застосовуватиме насильство проти мирних протестувальників.

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї має запасний план втечі з країни, якщо його сили безпеки не зможуть придушити протести або перейдуть на інший бік.

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