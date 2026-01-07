Сенатор Грэм пригрозил иранским аятоллам из-за подавления протестов: "Трамп убьет вас"

Сенатор-республиканец Линдси Грэм во время эфира Fox News заявил, что в случае продолжения репрессий против протестующих в Иране иранские аятоллы могут быть убиты.

Обращаясь к иранцам, Грэм заявил, что Соединенные Штаты поддерживают протестное движение и что "помощь уже в пути".

В то же время сенатор обратился непосредственно к руководству Ирана, подчеркнув, что президент США Дональд Трамп будет действовать жестко в ответ на насилие против гражданских лиц.

"Дональд Трамп - не Барак Обама. Он вас [иранцев] поддержит. И аятоллам: вы должны понять, что если вы будете продолжать убивать своих людей, которые требуют лучшей жизни, Дональд Дж. Трамп убьет вас", - заявил Грэм.

Сенатор также отметил, что в Иране, по его словам, "происходят изменения", назвав это самым большим сдвигом "в истории Ближнего Востока" с целью свержения действующего режима, который он охарактеризовал как "нацистский".

Аятолла

Аятолла является высшим титулом шиитского богослова. В западном дискурсе этот термин чаще всего ассоциируется с верховными лидерами Ирана — покойным Рухоллой Хомейни и действующим верховным лидером Али Хаменеи.

Что предшествовало?

3 января верховный лидер Ирана публично заявил, что "бунтовщиков следует поставить на место", что, по мнению наблюдателей, могло стать сигналом для силовых структур действовать жестче.

В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы вмешаться, если иранские власти будут применять насилие против мирных протестующих.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи имеет запасной план побега из страны, если его силы безопасности не смогут подавить протесты или перейдут на другую сторону.

