РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11692 посетителя онлайн
Новости Смена режима в Иране
1 198 16

Сенатор Грэм пригрозил иранским аятоллам из-за подавления протестов: "Трамп убьет вас"

сенатор-республиканец Линдси Грэм

Сенатор-республиканец Линдси Грэм во время эфира Fox News заявил, что в случае продолжения репрессий против протестующих в Иране иранские аятоллы могут быть убиты.

Об этом сообщает Anadolu, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Обращаясь к иранцам, Грэм заявил, что Соединенные Штаты поддерживают протестное движение и что "помощь уже в пути".

В то же время сенатор обратился непосредственно к руководству Ирана, подчеркнув, что президент США Дональд Трамп будет действовать жестко в ответ на насилие против гражданских лиц.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Протесты в Иране: погибли по меньшей мере 12 человек

"Дональд Трамп - не Барак Обама. Он вас [иранцев] поддержит. И аятоллам: вы должны понять, что если вы будете продолжать убивать своих людей, которые требуют лучшей жизни, Дональд Дж. Трамп убьет вас", - заявил Грэм.

Сенатор также отметил, что в Иране, по его словам, "происходят изменения", назвав это самым большим сдвигом "в истории Ближнего Востока" с целью свержения действующего режима, который он охарактеризовал как "нацистский".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США помогут, если Иран "жестоко будет убивать мирных протестующих", - Трамп

Аятолла

Аятолла является высшим титулом шиитского богослова. В западном дискурсе этот термин чаще всего ассоциируется с верховными лидерами Ирана — покойным Рухоллой Хомейни и действующим верховным лидером Али Хаменеи.

Что предшествовало?

  • 3 января верховный лидер Ирана публично заявил, что "бунтовщиков следует поставить на место", что, по мнению наблюдателей, могло стать сигналом для силовых структур действовать жестче.
  • В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы вмешаться, если иранские власти будут применять насилие против мирных протестующих.

  • Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи имеет запасной план побега из страны, если его силы безопасности не смогут подавить протесты или перейдут на другую сторону.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Протесты в Иране против низкого уровня жизни: поджог военной базы и трое погибших

Автор: 

Иран (2097) Трамп Дональд (7403) Линдси Грэм (132)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
Трампонутий вб'є вас, якщо ху...до буде згоден.
показать весь комментарий
07.01.2026 11:53 Ответить
+2
А чого Трамп не діє жорстко до рф/пуйла за вбивство українців!?
показать весь комментарий
07.01.2026 11:59 Ответить
+1
Імпотентному Грему комусь погрозити, що плюнути. Ще жодна його погроза не перетворилась на реальність.
показать весь комментарий
07.01.2026 12:03 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Як ІПсО - мабуть, згодиться.
показать весь комментарий
07.01.2026 11:52 Ответить
Оте з "нацистським режимом" звучить якось двозначно.
показать весь комментарий
07.01.2026 11:53 Ответить
MAGA з русскомірцамі ментально близькі, тому не дивно, що вигулькують спільні патерни поведінки.
показать весь комментарий
07.01.2026 11:56 Ответить
Трампонутий вб'є вас, якщо ху...до буде згоден.
показать весь комментарий
07.01.2026 11:53 Ответить
но на Мудуру дав згоду
показать весь комментарий
07.01.2026 12:07 Ответить
Буде мочити в сортирі
показать весь комментарий
07.01.2026 11:55 Ответить
в квартирі
показать весь комментарий
07.01.2026 12:08 Ответить
А чого Трамп не діє жорстко до рф/пуйла за вбивство українців!?
показать весь комментарий
07.01.2026 11:59 Ответить
А так таке враження що трампонутий може творити що завгодно з країнами які не здатні себе захистити, або дати гідну відповідь. А ось з Україною інакше, тут гинуть мирні люди, руйнуються міста, сіла і так далі але він не загрожує ху...лу, оскільки Вова-кривавий його друг, а як відомо - друзям можна все, а інших можна і вбити
показать весь комментарий
07.01.2026 12:03 Ответить
Ты на стороне иранского народа или на стороне фашистов и исламистов?В Иране хотят изменений!Прочти ,что иранцы в соц.сетях пишут На митингах слышно Израиль и Америка помоги нам избавится от Режима!Мы хотим нормально жить! Зачем в этом случае вспоминать и сравнивать с Россией!?
показать весь комментарий
07.01.2026 12:16 Ответить
Імпотентному Грему комусь погрозити, що плюнути. Ще жодна його погроза не перетворилась на реальність.
показать весь комментарий
07.01.2026 12:03 Ответить
смішний дядько . дід який нічого не вирішує робить заяви планетарного масштабу.
показать весь комментарий
07.01.2026 12:07 Ответить
от читаю коменти тут, як не комент з прокатсабською пазіциєю - то автор Григорій Сковорода. Може, перепишіться врешті на Максім Горькій або Фєлікс Дзєржинскій? Ну, на старість років варто би було хоч раз і правду сказати. Чи все ще на духовно-матєріального лідєра (ввп) орієнтуєтеся?

ПС Тікі не нада дзявкати, шо я з Мюнхена пишу і не шарю в реаліях. Я просто німець ггг. Німці живуть в Німеччині. В реаліях шарю.
показать весь комментарий
07.01.2026 12:20 Ответить
фріц в тебе є що по темі сказати ? ти ніякого відношення до України немаєш. так що завали свою шкатулку та не виступай .
показать весь комментарий
07.01.2026 12:24 Ответить
що ж завадило пиз...юку так зробити за часів першої каденції???
показать весь комментарий
07.01.2026 12:27 Ответить
Трампу вже треба "готовітса к зємлє", а не лякати людей тим, що вже тю-тю
показать весь комментарий
07.01.2026 12:31 Ответить
 
 