Іран прагне свободи, США готові допомогти, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон готовий допомогти Ірану в боротьбі за свободу.

Про це він написав у соцмережі Truth Social, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

США готові допомогти Ірану

"Іран прагне свободи, можливо, як ніколи раніше. США готові допомогти",- написав Трамп.

Водночас глава Білого дому не уточнив, у чому може полягати ця допомога.

Читайте також: Масові протести в Ірані: загинули понад 40 людей, затримано понад 2000

Що передувало

3 січня верховний лідер Ірану публічно заявив, що "заворушників слід поставити на місце", що, на думку спостерігачів, могло стати сигналом для силових структур діяти жорсткіше.

Своєю чергою президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати готові втрутитися, якщо іранська влада застосовуватиме насильство проти мирних протестувальників.

Читайте також: Україна закликає міжнародну спільноту посилити тиск на іранський режим, - Сибіга