4 198 55
Іран прагне свободи, США готові допомогти, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон готовий допомогти Ірану в боротьбі за свободу.
Про це він написав у соцмережі Truth Social, повідомляє Цензор.НЕТ.
США готові допомогти Ірану
"Іран прагне свободи, можливо, як ніколи раніше. США готові допомогти",- написав Трамп.
Водночас глава Білого дому не уточнив, у чому може полягати ця допомога.
Що передувало
- 3 січня верховний лідер Ірану публічно заявив, що "заворушників слід поставити на місце", що, на думку спостерігачів, могло стати сигналом для силових структур діяти жорсткіше.
- Своєю чергою президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати готові втрутитися, якщо іранська влада застосовуватиме насильство проти мирних протестувальників.
Топ коментарі
+28 віктор федорович #394174
показати весь коментар10.01.2026 21:56 Відповісти Посилання
+20 kelt kant
показати весь коментар10.01.2026 22:11 Відповісти Посилання
+15 Kozyuk
показати весь коментар10.01.2026 21:58 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль