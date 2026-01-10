УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9015 відвідувачів онлайн
Новини Зміна режиму в Ірані
4 198 55

Іран прагне свободи, США готові допомогти, - Трамп

Трамп заявив про готовність США підтримати іранський народ

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон готовий допомогти  Ірану в боротьбі за свободу.

Про це він написав у соцмережі  Truth Social, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

США готові допомогти Ірану

"Іран прагне свободи, можливо, як ніколи раніше. США готові допомогти",- написав Трамп.

Водночас глава Білого дому не уточнив, у чому може полягати ця допомога.

допис Трампа

Читайте також: Масові протести в Ірані: загинули понад 40 людей, затримано понад 2000

Що передувало

  • 3 січня верховний лідер Ірану публічно заявив, що "заворушників слід поставити на місце", що, на думку спостерігачів, могло стати сигналом для силових структур діяти жорсткіше.
  • Своєю чергою президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати готові втрутитися, якщо іранська влада застосовуватиме насильство проти мирних протестувальників.

Читайте також: Україна закликає міжнародну спільноту посилити тиск на іранський режим, - Сибіга

Автор: 

Іран (3625) США (26987) Трамп Дональд (9089)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+28
Україна теж прагне свободи. США готові допомогти?
показати весь коментар
10.01.2026 21:56 Відповісти
+20
зі своїм ЗЕленим аятолой нам прийдеться самим розбиратися, так як з януковичем... Самі свою свободу віддали па-пріколу ХЗ кому в 2019, самим прийдеться й повертати.
показати весь коментар
10.01.2026 22:11 Відповісти
+15
Я не дочекаюся, коли США нанесуть справедливий удар по другу пуйла, який забезпечував росію шахедами і балістичними ракетами. Іранський режим такий самий ворог для України'', як і кцапи.
показати весь коментар
10.01.2026 21:58 Відповісти

Завантаження...

 
 