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Новини Зміна режиму в Ірані
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Україна закликає міжнародну спільноту посилити тиск на іранський режим, - Сибіга

Сибіга про іранський режим

Україна закликає міжнародну спільноту посилити тиск на іранський режим за насильство проти власного народу та підтримку війни Росії проти України.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, передає Цензор.НЕТ.

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Іранський народ заслуговує на захист

Так, він наголосив, що підтримка Іраном агресивної війни Росії проти України та репресії проти власних громадян є складовими тієї самої політики насильства та неповаги до людської гідності.

"Іранський народ заслуговує на захист своїх фундаментальних громадянських прав, зокрема на доступ до інформації та свободу зібрань. Іранці заслуговують на нормальне життя без страху - життя у свободі, безпеці та процвітанні", - додав міністр.

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Україна закликає до тиску на Іран

За його словами, Україна, як країна, що в минулому подолала тоталітарне та авторитарне правління, чинила опір репресіям і відстояла свій демократичний вибір, понад усе цінує громадянські права. Відтак Україна закликає іранську владу утриматися від насильства проти протестувальників.

"Закликаємо міжнародну спільноту розглянути можливість посилення тиску на іранський режим за насильство проти власного народу та підтримку злочинної війни Росії проти України", - додав Сибіга.

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Що передувало

  • 3 січня верховний лідер Ірану публічно заявив, що "заворушників слід поставити на місце", що, на думку спостерігачів, могло стати сигналом для силових структур діяти жорсткіше.
  • Своєю чергою президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати готові втрутитися, якщо іранська влада застосовуватиме насильство проти мирних протестувальників.

Автор: 

Іран (3625) Сибіга Андрій (1057)
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Топ коментарі
+5
Іранці заслуговують на нормальне життя без страху - життя у свободі, безпеці та процвітанні", - додав міністр. Джерело: https://censor.net/ua/n3594808
Якби ж замість іранці стояло слово українці 😿
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10.01.2026 22:04 Відповісти
+3
Які ж прогалині і найкращі наші представники влади. Встигли знищити ворога, відновити світло і тепло в українських містах, забезпечили армію всім необхідним і залишилося тільки дрібничка - створити тиск на іранський режим. Цікаво, а в нас немає ніякого ''режиму''?
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10.01.2026 21:48 Відповісти
+3
Досить на півставки працювати речником США 😸. У Трампа від ваших язиків гузно вже сяє.
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10.01.2026 22:03 Відповісти

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