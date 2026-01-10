Україна закликає міжнародну спільноту посилити тиск на іранський режим, - Сибіга
Україна закликає міжнародну спільноту посилити тиск на іранський режим за насильство проти власного народу та підтримку війни Росії проти України.
Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, передає Цензор.НЕТ.
Іранський народ заслуговує на захист
Так, він наголосив, що підтримка Іраном агресивної війни Росії проти України та репресії проти власних громадян є складовими тієї самої політики насильства та неповаги до людської гідності.
"Іранський народ заслуговує на захист своїх фундаментальних громадянських прав, зокрема на доступ до інформації та свободу зібрань. Іранці заслуговують на нормальне життя без страху - життя у свободі, безпеці та процвітанні", - додав міністр.
Україна закликає до тиску на Іран
За його словами, Україна, як країна, що в минулому подолала тоталітарне та авторитарне правління, чинила опір репресіям і відстояла свій демократичний вибір, понад усе цінує громадянські права. Відтак Україна закликає іранську владу утриматися від насильства проти протестувальників.
"Закликаємо міжнародну спільноту розглянути можливість посилення тиску на іранський режим за насильство проти власного народу та підтримку злочинної війни Росії проти України", - додав Сибіга.
Що передувало
- 3 січня верховний лідер Ірану публічно заявив, що "заворушників слід поставити на місце", що, на думку спостерігачів, могло стати сигналом для силових структур діяти жорсткіше.
- Своєю чергою президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати готові втрутитися, якщо іранська влада застосовуватиме насильство проти мирних протестувальників.
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Якби ж замість іранці стояло слово українці 😿