РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9370 посетителей онлайн
Новости Смена режима в Иране
542 10

Украина призывает международное сообщество усилить давление на иранский режим, - Сибига

Сибига об иранском режиме

Украина призывает международное сообщество усилить давление на иранский режим за насилие против собственного народа и поддержку войны России против Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Иранский народ заслуживает защиты

В частности, он подчеркнул, что поддержка Ираном агрессивной войны России против Украины и репрессии против собственных граждан являются составляющими той самой политики насилия и неуважения к человеческому достоинству.

"Иранский народ заслуживает защиты своих фундаментальных гражданских прав, в частности доступа к информации и свободы собраний. Иранцы заслуживают нормальной жизни без страха - жизни в свободе, безопасности и процветании", - добавил министр.

Читайте также: Массовые протесты в Иране: погибли более 40 человек, задержаны более 2000

Украина призывает к давлению на Иран

По его словам, Украина, как страна, которая в прошлом преодолела тоталитарное и авторитарное правление, сопротивлялась репрессиям и отстояла свой демократический выбор, больше всего ценит гражданские права. Поэтому Украина призывает иранские власти воздержаться от насилия против протестующих.

"Призываем международное сообщество рассмотреть возможность усиления давления на иранский режим за насилие против собственного народа и поддержку преступной войны России против Украины", - добавил Сибига.

Читайте: В Иране на фоне протестов отключили интернет, МИД советует украинцам покинуть страну

Что предшествовало

  • 3 января верховный лидер Ирана публично заявил, что "бунтарей следует поставить на место", что, по мнению наблюдателей, могло стать сигналом для силовых структур действовать жестче.
  • В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы вмешаться, если иранские власти будут применять насилие против мирных протестующих.

Автор: 

Иран (2101) Сибига Андрей (745)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
Краще б сибіга сходив у туалет та посильно видавив би з себе какашку, і то було би корисніше чим ото він займається..
показать весь комментарий
10.01.2026 21:21 Ответить
+1
Які ж прогалині і найкращі наші представники влади. Встигли знищити ворога, відновити світло і тепло в українських містах, забезпечили армію всім необхідним і залишилося тільки дрібничка - створити тиск на іранський режим. Цікаво, а в нас немає ніякого ''режиму''?
показать весь комментарий
10.01.2026 21:48 Ответить
+1
Досить на півставки працювати речником США 😸. У Трампа від ваших язиків гузно вже сяє.
показать весь комментарий
10.01.2026 22:03 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Краще б сибіга сходив у туалет та посильно видавив би з себе какашку, і то було би корисніше чим ото він займається..
показать весь комментарий
10.01.2026 21:21 Ответить
Так можна й зглазити, якщо згадувати репресії проти власних громадян.
показать весь комментарий
10.01.2026 21:44 Ответить
Які ж прогалині і найкращі наші представники влади. Встигли знищити ворога, відновити світло і тепло в українських містах, забезпечили армію всім необхідним і залишилося тільки дрібничка - створити тиск на іранський режим. Цікаво, а в нас немає ніякого ''режиму''?
показать весь комментарий
10.01.2026 21:48 Ответить
Сибіга має рацію.
показать весь комментарий
10.01.2026 21:52 Ответить
Досить на півставки працювати речником США 😸. У Трампа від ваших язиків гузно вже сяє.
показать весь комментарий
10.01.2026 22:03 Ответить
Іранці заслуговують на нормальне життя без страху - життя у свободі, безпеці та процвітанні", - додав міністр. Джерело: https://censor.net/ua/n3594808
Якби ж замість іранці стояло слово українці 😿
показать весь комментарий
10.01.2026 22:04 Ответить
Українці і так живуть в "країні мрії", під керівництвом "лідера **********"... Куди вже краще?
показать весь комментарий
10.01.2026 22:19 Ответить
Наріт,який демократично обирає дебілів до влади заслуговує бути в злиднях.Можливо(якщо не втратить незалежність країна)в історії напишуть про підступного ЗЕ і ні слова про головного винуватця-мудрий наріт .
показать весь комментарий
10.01.2026 22:24 Ответить
 
 