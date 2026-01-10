Украина призывает международное сообщество усилить давление на иранский режим, - Сибига

Украина призывает международное сообщество усилить давление на иранский режим за насилие против собственного народа и поддержку войны России против Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига

Иранский народ заслуживает защиты

В частности, он подчеркнул, что поддержка Ираном агрессивной войны России против Украины и репрессии против собственных граждан являются составляющими той самой политики насилия и неуважения к человеческому достоинству.

"Иранский народ заслуживает защиты своих фундаментальных гражданских прав, в частности доступа к информации и свободы собраний. Иранцы заслуживают нормальной жизни без страха - жизни в свободе, безопасности и процветании", - добавил министр.

Украина призывает к давлению на Иран

По его словам, Украина, как страна, которая в прошлом преодолела тоталитарное и авторитарное правление, сопротивлялась репрессиям и отстояла свой демократический выбор, больше всего ценит гражданские права. Поэтому Украина призывает иранские власти воздержаться от насилия против протестующих.

"Призываем международное сообщество рассмотреть возможность усиления давления на иранский режим за насилие против собственного народа и поддержку преступной войны России против Украины", - добавил Сибига.

