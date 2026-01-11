В адміністрації Трампа розглядають повітряний удар по Ірану,- WSJ

Посадовці адміністрації президента США Дональда Трампа обговорили можливу атаку на Іран. Зокрема, однин із розглянутих варіантів - масштабний повітряний удар по декількох іранських військових об'єктах.

Про це пише газета Wall Street Journal із посиланням на американських посадовців, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Які об’єкти можуть стати мішенями

За словами джерел видання, американські посадовці провели попередні обговорення щодо того, як здійснити атаку на Іран, якщо це буде необхідно для виконання погроз президента США, включаючи те, які об'єкти можуть стати цілями.

За словами одного із чиновників, одним з варіантів, що обговорюється, є масштабний повітряний удар по декількох іранських військових об'єктах.

Втім іший посадовець заявив, що єдиної думки щодо подальших дій не має, і що військова техніка та персонал не були переміщені для підготовки до удару.

Крім цього, співрозмовники видання зауважили, що розмови є частиною звичайного планування і що немає ознак неминучого нападу на Іран.

Читайте також: Сенатор Грем пригрозив іранським аятолам через придушення протестів: "Трамп уб’є вас"

Протести в Ірані тривають

У суботу, 10 січня, іранська армія пообіцяла приєднатися до придушення протестів, заявивши, що буде "рішуче захищати національні інтереси, стратегічну інфраструктуру та державне майно".

За даними правозахисної організації Human Rights Activists in Iran, станом на вечір п'ятниці в ході протестів загинуло щонайменше 65 осіб, більшість яких були протестувальниками. Організація заявила, що було заарештовано понад 2300 осіб, а протести поширилися на 180 міст Ірану.

Нагадаємо, що напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон готовий допомогти Ірану в боротьбі за свободу.

Що передувало

3 січня верховний лідер Ірану публічно заявив, що "заворушників слід поставити на місце", що, на думку спостерігачів, могло стати сигналом для силових структур діяти жорсткіше.

Своєю чергою президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати готові втрутитися, якщо іранська влада застосовуватиме насильство проти мирних протестувальників.

Читайте також: Іран прагне свободи, США готові допомогти, - Трамп