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Кількість загиблих під час протестів в Ірані зросла до 116
Кількість людей, які загинули внаслідок придушення протестів в Ірані, зросла до 116.
Про це повідомляє агенція Associated Press, інформує Цензор.НЕТ.
Кількість загиблих зросла
Зазначається, що через збій інтернету та відключення телефонних ліній в Ірані оцінити демонстрації з-за кордону стало складніше. Однак, за даними американської правозахисної організації Human Rights Activists News Agency (HRANA), кількість загиблих у протестах зросла щонайменше до 116.
Також відомо про 2600 затриманих осіб.
Влада приховує дані про загиблих демонстрантів
Водночас іранське державне телебачення заявляє про втрати лише серед співробітників Сил безпеки, а про загиблих демонстрантів не вказує.
Що передувало
- 3 січня верховний лідер Ірану публічно заявив, що "заворушників слід поставити на місце", що, на думку спостерігачів, могло стати сигналом для силових структур діяти жорсткіше.
- Своєю чергою президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати готові втрутитися, якщо іранська влада застосовуватиме насильство проти мирних протестувальників.
Топ коментарі
+5 Muni
показати весь коментар11.01.2026 19:18 Відповісти Посилання
+4 Dmitriy Prudko
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+3 Ivan Pogorelov
показати весь коментар11.01.2026 18:59 Відповісти Посилання
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