Кількість загиблих під час протестів в Ірані зросла до 116

Кількість людей, які загинули внаслідок придушення протестів в Ірані, зросла до 116.

Про це повідомляє агенція Associated Press, інформує Цензор.НЕТ.

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Кількість загиблих зросла

Зазначається, що через збій інтернету та відключення телефонних ліній в Ірані оцінити демонстрації з-за кордону стало складніше. Однак, за даними американської правозахисної організації Human Rights Activists News Agency (HRANA), кількість загиблих у протестах зросла щонайменше до 116.

Також відомо про 2600 затриманих осіб.

Влада приховує дані про загиблих демонстрантів

Водночас іранське державне телебачення заявляє про втрати лише серед співробітників Сил безпеки, а про загиблих демонстрантів не вказує.

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Що передувало

3 січня верховний лідер Ірану публічно заявив, що "заворушників слід поставити на місце", що, на думку спостерігачів, могло стати сигналом для силових структур діяти жорсткіше.

Своєю чергою президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати готові втрутитися, якщо іранська влада застосовуватиме насильство проти мирних протестувальників.

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