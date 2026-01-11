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Новини Зміна режиму в Ірані
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Кількість загиблих під час протестів в Ірані зросла до 116

В Ірані підтверджено загибель 116 людей під час антиурядових мітингів

Кількість людей, які загинули внаслідок придушення протестів в Ірані, зросла до 116.

Про це повідомляє агенція Associated Press, інформує Цензор.НЕТ.

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Кількість загиблих зросла 

Зазначається, що через  збій інтернету та відключення телефонних ліній в Ірані оцінити демонстрації з-за кордону стало складніше. Однак, за даними американської правозахисної організації Human Rights Activists News Agency (HRANA), кількість загиблих у протестах зросла щонайменше до 116.

Також відомо про 2600 затриманих осіб.

Влада приховує дані про загиблих демонстрантів 

Водночас іранське державне телебачення заявляє про втрати лише серед співробітників Сил безпеки, а про загиблих демонстрантів не вказує.

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Що передувало

  • 3 січня верховний лідер Ірану публічно заявив, що "заворушників слід поставити на місце", що, на думку спостерігачів, могло стати сигналом для силових структур діяти жорсткіше.
  • Своєю чергою президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати готові втрутитися, якщо іранська влада застосовуватиме насильство проти мирних протестувальників.

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Автор: 

Іран (3628) протест (2472)
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Топ коментарі
+5
Заради іранської нафти Трамп може і поворушитись. Плюс єврейське лоббі. Сподіваюсь все таки замайданять Хаменеї, а там і до ***** недалеко.
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11.01.2026 19:18 Відповісти
+4
Як показала війна в Україні, США лише лицемірно прикриваються демократією у власних цілях. Їм не важливо скільки людей загине чи буде закатовано якщо це не їхні громадяни.
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11.01.2026 19:41 Відповісти
+3
Арабська весна вийшла за межі арабського халіфату.
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11.01.2026 18:59 Відповісти

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