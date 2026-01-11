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Новини Зміна режиму в Ірані
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Європа підтримує народ Ірану в його законній боротьбі за свободу, - Фон дер Ляєн

Урсула фон дер Ляєн підтримала народ Ірану

Європейський Союз уважно стежить за ситуацією в Ірані на тлі посилення репресій проти протестувальників та зростання кількості загиблих.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн у соціальній мережі Х.

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  • Очільниця Єврокомісії наголосила на підтримці іранського народу, який, за її словами, веде законну боротьбу за свободу. 

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ЄС заявив про підтримку протестувальників

Урсула фон дер Ляєн зазначила, що ескалація насильства та зростання кількості жертв викликають серйозне занепокоєння в Брюсселі.

"Європа підтримує народ Ірану в його законній боротьбі за свободу", — наголосила президентка Європейської комісії.

За її словами, подальші дії іранської влади перебуватимуть у центрі уваги європейських інституцій.

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Репресії, погрози та міжнародна напруга

За інформацією правозахисників, іранська влада за останні два тижні здійснила масові арешти ключових учасників протестного руху. Кількість загиблих унаслідок жорсткого придушення антиурядових акцій зросла щонайменше до 116 осіб.

На цьому тлі в парламенті Ірану заявили, що у разі можливого удару США американські військові та Ізраїль стануть "законними цілями".

Водночас CNN з посиланням на американських посадовців повідомляє, що президент США Дональд Трамп розглядає кілька варіантів дій щодо Ірану, які не передбачають введення військ на його територію.

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Що передувало

  • 3 січня верховний лідер Ірану публічно заявив, що "заворушників слід поставити на місце", що, на думку спостерігачів, могло стати сигналом для силових структур діяти жорсткіше.
  • Своєю чергою президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати готові втрутитися, якщо іранська влада застосовуватиме насильство проти мирних протестувальників.

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Автор: 

Іран (3628) протест (2472) Євросоюз (15451) фон дер Ляєн Урсула (951)
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Топ коментарі
+6
Кацап, це ти абсолютно точно сказав про твою *********.
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11.01.2026 20:33 Відповісти
+3
Так підтримує що всіх навіжених у своїх країнах прихистили. Вони захоплюють Європу.
У найбільших британських містах біле населення уже меншість. Коли кількість білих чоловіків суттєво зменшиться кольорові візьмуться впроваджувати свої шаріатські закони агресивними методами
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11.01.2026 21:14 Відповісти
+2
Урсула фон дер Ляєн зазначила, що ескалація насильства та зростання кількості жертв викликають серйозне занепокоєння в Брюсселі.

іііі? почекаєте поки аятола і його вбивці постріляють всіх?
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11.01.2026 20:09 Відповісти

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