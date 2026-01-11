Європа підтримує народ Ірану в його законній боротьбі за свободу, - Фон дер Ляєн

Європейський Союз уважно стежить за ситуацією в Ірані на тлі посилення репресій проти протестувальників та зростання кількості загиблих.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн у соціальній мережі Х.

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Очільниця Єврокомісії наголосила на підтримці іранського народу, який, за її словами, веде законну боротьбу за свободу.

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ЄС заявив про підтримку протестувальників

Урсула фон дер Ляєн зазначила, що ескалація насильства та зростання кількості жертв викликають серйозне занепокоєння в Брюсселі.

"Європа підтримує народ Ірану в його законній боротьбі за свободу", — наголосила президентка Європейської комісії.

За її словами, подальші дії іранської влади перебуватимуть у центрі уваги європейських інституцій.

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Репресії, погрози та міжнародна напруга

За інформацією правозахисників, іранська влада за останні два тижні здійснила масові арешти ключових учасників протестного руху. Кількість загиблих унаслідок жорсткого придушення антиурядових акцій зросла щонайменше до 116 осіб.

На цьому тлі в парламенті Ірану заявили, що у разі можливого удару США американські військові та Ізраїль стануть "законними цілями".

Водночас CNN з посиланням на американських посадовців повідомляє, що президент США Дональд Трамп розглядає кілька варіантів дій щодо Ірану, які не передбачають введення військ на його територію.

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Що передувало

3 січня верховний лідер Ірану публічно заявив, що "заворушників слід поставити на місце", що, на думку спостерігачів, могло стати сигналом для силових структур діяти жорсткіше.

Своєю чергою президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати готові втрутитися, якщо іранська влада застосовуватиме насильство проти мирних протестувальників.

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