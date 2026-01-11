Масові протести в Ірані: 500 загиблих та понад 10 тисяч арештів, - правозахисники

Масові протести в Ірані, які тривають уже другий тиждень, призвели до загибелі понад 500 людей та понад 10 тисяч затриманих.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters.

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За повідомленням правозахисної організації Human Rights Activists News Agency (HRANA), на яке посилаються журналісти, підтверджено смерть 490 протестувальників та 48 співробітників служб безпеки.

За два тижні заворушень понад 10 600 осіб було заарештовано. Іранська влада офіційних даних щодо жертв та затриманих наразі не надає.

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Міжнародна реакція та загрози

Президент США Дональд Трамп застеріг Тегеран від застосування насильства проти протестувальників і пообіцяв жорстку реакцію у разі загибелі людей. Водночас у парламенті Ірану пригрозили ударами по американських військових та Ізраїлю, якщо США втрутяться у країну.

"Штати готові допомогти Ірану досягти свободи", — зазначив Дональд Трамп у соцмережі Truth Social, додавши, що наразі жоден варіант військової операції не передбачає розгортання американських військ на території Ірану.

Правозахисники наголошують, що ситуація залишається критичною, а дані щодо жертв та затриманих постійно оновлюються.

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Через що люди вийшли протестувати?

Причинами заворушень в Ірані стали економічні проблеми, санкції, дефіцит води, а також питання прав жінок і політичних свобод.

На цьому тлі курс місцевої валюти - ріала нещодавно впав до рекордного рівня - близько 1,4 мільйона за долар США. Саме це викликало невдоволення серед місцевих жителів.

3 січня верховний лідер Ірану публічно заявив, що "заворушників слід поставити на місце", що, на думку спостерігачів, могло стати сигналом для силових структур діяти жорсткіше.

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