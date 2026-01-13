УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7443 відвідувача онлайн
Новини Тарифи Трампа Зміна режиму в Ірані
2 908 17

Трамп оголосив про запровадження 25% мит для країн, які співпрацюють з Іраном

Сполучені Штати запроваджують 25-відсоткові мита для всіх країн, які співпрацюють з Іраном.

Про це повідомив президент США Дональд Трамп у соцмережі Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Мита для торгових партнерів Ірану

"Починаючи з цього моменту, будь-яка країна, яка веде бізнес з Ісламською Республікою Іран, буде сплачувати мито у розмірі 25% на будь-які та всі види комерційної діяльності, що здійснюються зі Сполученими Штатами Америки. Цей указ є остаточним і не підлягає перегляду",- написав глава Білого дому.

допис Трампа

  • Нагадаємо, що напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон готовий допомогти Ірану в боротьбі за свободу.

Читайте також: ЄС може запровадити нові санкції проти Ірану через придушення протестів, - Каллас

Протести в Ірані 

Причинами заворушень в Ірані стали економічні проблеми, санкції, дефіцит води, а також питання прав жінок і політичних свобод.

На цьому тлі курс місцевої валюти - ріала нещодавно впав до рекордного рівня - близько 1,4 мільйона за долар США. Саме це викликало невдоволення серед місцевих жителів.

  • 3 січня верховний лідер Ірану публічно заявив, що "заворушників слід поставити на місце", що, на думку спостерігачів, могло стати сигналом для силових структур діяти жорсткіше.
  • За даними правозахисників, масові протести в Ірані, які тривають уже другий тиждень, призвели до загибелі понад 500 людей та затримання понад 10 тисяч.

Читайте також: Зачинили двері: іранським дипломатам заборонили вхід до Європарламенту

Автор: 

Іран (3276) мито (1245) США (26339) Трамп Дональд (8717)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+13
Китай і Росія також заплатять? на його слова вже ніхто не звертає увагу...
показати весь коментар
13.01.2026 00:17 Відповісти
+7
"Трамп оголосив про запровадження 25% мит для країн, які співпрацюють з Іраном" - і для другана володі?
показати весь коментар
13.01.2026 00:17 Відповісти
+7
ви ні панімаїті. єта другоє...
показати весь коментар
13.01.2026 00:20 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
Іспанський сором за сша, трампа і людей, які вибрали це одоробло...
показати весь коментар
13.01.2026 00:50 Відповісти
показати весь коментар
ви ні панімаїті. єта другоє...
показати весь коментар
Так гречка, уран, добрива.......... - все що купують США в РФ стануть на 25% дорожчими!
показати весь коментар
13.01.2026 00:21 Відповісти
Трамбон , ти просто ганьба для США, якийсь старий збочинець.
показати весь коментар
13.01.2026 00:21 Відповісти
Може є надія, що його увагу таки відвернули від Гренландії.
показати весь коментар
13.01.2026 00:21 Відповісти
Лох лохом
показати весь коментар
13.01.2026 00:49 Відповісти
А на тунель з чукотки до Аляски це розповсюджується?
показати весь коментар
13.01.2026 01:16 Відповісти
Це ніяк не допоможе протестуючим тут і зараз.

Поки це дасть якийсь ефект їх тупо перестріляють.
показати весь коментар
13.01.2026 01:21 Відповісти
цього їблана що треба в його ж лайно мордою тикати? коли він починає розповідати "ви всі тут фейк ньюз".. гренландія з іраном торгує чи китай?
показати весь коментар
13.01.2026 01:23 Відповісти
муд* ло трамп , давай людям, іранцям допомагай , шо сра* а прилипла ?!!! ...звіздун ...
показати весь коментар
13.01.2026 01:33 Відповісти
А ти луїза у своїх правителів спитала що вони гарного зробили для ірана,чо вам всім трамп повинен
показати весь коментар
13.01.2026 05:30 Відповісти
невже параша заплатить мито (аж 25%!) за бал. ракети і шахеди, що вона купляє в ірана? оце бідосі
показати весь коментар
13.01.2026 02:17 Відповісти
Нє ну всі кричать і глузують з трампа, а хоть один правитиль щось подібне робе ,хоть щось для своєї країни, самі пендюхи
показати весь коментар
13.01.2026 05:27 Відповісти
дурну енергію трампа треба направляти в правильне русло. но у нас для цього немає дипломатів та друзів. у нас кроти, ватани та пофігісти. елітка.
показати весь коментар
13.01.2026 07:05 Відповісти
Невже і на московську гречку теж?
показати весь коментар
13.01.2026 10:50 Відповісти
 
 