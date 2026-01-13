Трамп оголосив про запровадження 25% мит для країн, які співпрацюють з Іраном
Сполучені Штати запроваджують 25-відсоткові мита для всіх країн, які співпрацюють з Іраном.
Про це повідомив президент США Дональд Трамп у соцмережі Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.
Мита для торгових партнерів Ірану
"Починаючи з цього моменту, будь-яка країна, яка веде бізнес з Ісламською Республікою Іран, буде сплачувати мито у розмірі 25% на будь-які та всі види комерційної діяльності, що здійснюються зі Сполученими Штатами Америки. Цей указ є остаточним і не підлягає перегляду",- написав глава Білого дому.
- Нагадаємо, що напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон готовий допомогти Ірану в боротьбі за свободу.
Протести в Ірані
Причинами заворушень в Ірані стали економічні проблеми, санкції, дефіцит води, а також питання прав жінок і політичних свобод.
На цьому тлі курс місцевої валюти - ріала нещодавно впав до рекордного рівня - близько 1,4 мільйона за долар США. Саме це викликало невдоволення серед місцевих жителів.
- 3 січня верховний лідер Ірану публічно заявив, що "заворушників слід поставити на місце", що, на думку спостерігачів, могло стати сигналом для силових структур діяти жорсткіше.
- За даними правозахисників, масові протести в Ірані, які тривають уже другий тиждень, призвели до загибелі понад 500 людей та затримання понад 10 тисяч.
Поки це дасть якийсь ефект їх тупо перестріляють.