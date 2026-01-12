Зачинили двері: іранським дипломатам заборонили вхід до Європарламенту

Іранським дипломатам заборонили вхід до Європарламенту.



Про це повідомила президентка Європарламенту Роберта Мецола, інформує Цензор.НЕТ.

Очільниця Європарламенту наголосила: "Оскільки хоробрий народ Ірану продовжує відстоювати свої права та свободу, я ухвалила рішення заборонити всім дипломатичним співробітникам та будь-яким іншим представникам Ірану перебувати у всіх приміщеннях Європарламенту".

Мецола додала, що парламент не сприятиме легітимізації режиму аятол, який тримався на "катуваннях, репресіях та вбивствах".

Понад 500 жертв в Ірані

Нагадаємо, кількість жертв на антиурядових протестах в Ірані перевищила 500, понад 10000 протестувальників затримані силовиками. Іранська влада офіційних даних щодо жертв та затриманих наразі не надає.

Міжнародна реакція та загрози

Президент США Дональд Трамп застеріг Тегеран від застосування насильства проти протестувальників і пообіцяв жорстку реакцію у разі загибелі людей. Водночас у парламенті Ірану пригрозили ударами по американських військових та Ізраїлю, якщо США втрутяться у країну.

"Штати готові допомогти Ірану досягти свободи", — зазначив Дональд Трамп у соцмережі Truth Social, додавши, що наразі жоден варіант військової операції не передбачає розгортання американських військ на території Ірану.

Правозахисники наголошують, що ситуація залишається критичною, а дані щодо жертв та затриманих постійно оновлюються.

Через що люди вийшли протестувати?

Причинами заворушень в Ірані стали економічні проблеми, санкції, дефіцит води, а також питання прав жінок і політичних свобод.

На цьому тлі курс місцевої валюти - ріала нещодавно впав до рекордного рівня - близько 1,4 мільйона за долар США. Саме це викликало невдоволення серед місцевих жителів.

3 січня верховний лідер Ірану публічно заявив, що "заворушників слід поставити на місце", що, на думку спостерігачів, могло стати сигналом для силових структур діяти жорсткіше.

