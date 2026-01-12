Закрыли двери: иранским дипломатам запретили вход в Европарламент
Иранским дипломатам запретили вход в Европарламент.
Об этом сообщила президент Европарламента Роберта Мецола, информирует Цензор.НЕТ.
Глава Европарламента подчеркнула: "Поскольку храбрый народ Ирана продолжает отстаивать свои права и свободу, я приняла решение запретить всем дипломатическим сотрудникам и любым другим представителям Ирана находиться во всех помещениях Европарламента".
Мецола добавила, что парламент не будет способствовать легитимизации режима аятолл, который держался на "пытках, репрессиях и убийствах".
Более 500 жертв в Иране
Напомним, число жертв антиправительственных протестов в Иране превысило 500, более 10000 протестующих задержаны силовиками. Иранские власти официальных данных о жертвах и задержанных пока не предоставляют.
Международная реакция и угрозы
Президент США Дональд Трамп предостерег Тегеран от применения насилия против протестующих и пообещал жесткую реакцию в случае гибели людей. В то же время в парламенте Ирана пригрозили ударами по американским военным и Израилю, если США вмешаются в дела страны.
"Штаты готовы помочь Ирану достичь свободы", - отметил Дональд Трамп в соцсети Truth Social, добавив, что пока ни один вариант военной операции не предусматривает развертывание американских войск на территории Ирана.
Правозащитники отмечают, что ситуация остается критической, а данные о жертвах и задержанных постоянно обновляются.
Почему люди вышли протестовать?
Причинами беспорядков в Иране стали экономические проблемы, санкции, дефицит воды, а также вопросы прав женщин и политических свобод.
На этом фоне курс местной валюты (риала) недавно упал до рекордного уровня - около 1,4 миллиона за доллар США. Именно это вызвало недовольство среди местных жителей.
- 3 января верховный лидер Ирана публично заявил, что "бунтовщиков следует поставить на место", что, по мнению наблюдателей, могло стать сигналом для силовых структур действовать жестче.
