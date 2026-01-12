ЄС може запровадити нові санкції проти Ірану через придушення протестів, - Каллас

іран, протести

Європейський Союз розглядає можливість запровадження додаткових санкцій проти іранської влади у відповідь на жорстоке придушення антиурядових протестів, що тривають у країні на тлі економічної кризи.

Про це в інтерв’ю Politico заявила глава європейської дипломатії Кая Каллас, передає Цензор.НЕТ.

Вона нагадала, що ЄС уже запровадив низку обмежувальних заходів щодо осіб і структур, "які несуть відповідальність за порушення прав людини, діяльність із розповсюдження ядерної зброї та підтримку Тегераном війни РФ проти України".

"І я готова запропонувати додаткові санкції у відповідь на жорстоке придушення протестувальників режимом", - зазначила Каллас.

За її словами, іранська влада має досвід силового розгону протестів, і нині знову спостерігається "жорстка реакція сил безпеки".

"Громадяни борються за майбутнє, яке вони самі обирають, і ризикують усім, щоб їх почули", - додала глава дипломатії ЄС.

Протести в Ірані

Причинами заворушень в Ірані стали економічні проблеми, санкції, дефіцит води, а також питання прав жінок і політичних свобод.

  • На цьому тлі курс місцевої валюти - ріала нещодавно впав до рекордного рівня - близько 1,4 мільйона за долар США. Саме це викликало невдоволення серед місцевих жителів.
  • 3 січня верховний лідер Ірану публічно заявив, що "заворушників слід поставити на місце", що, на думку спостерігачів, могло стати сигналом для силових структур діяти жорсткіше.
  • За даними правозахисників, масові протести в Ірані, які тривають уже другий тиждень, призвели до загибелі понад 500 людей та понад 10 тисяч затриманих.

скоро такі самі протести будуть у європі
люди вже на грані терпіння
12.01.2026 13:46 Відповісти
Бідують !
Ой бідують у Європі !

Последние буи без соли доедают, как на раззеи ?

12.01.2026 14:33 Відповісти
А що, протести вже придушили?
12.01.2026 13:46 Відповісти
нас это мало волнует главное это наша Украина
12.01.2026 14:09 Відповісти
Імпотенція Європи !

12.01.2026 14:34 Відповісти
 
 